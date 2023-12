Golpe letal al plazo fijo: qué advierten expertos tras salto del dólar oficial y plan de shock

Entre la batería de medidas económicas anunciadas, el Gobierno decidió mantener la tasa de interés que paga el plazo fijo tradicional, en un escenario donde, incluso, muestra que los últimos datos oficiales de inflación, que según el Indec fue de 12,8% en noviembre, indica que la rentabilidad negativa de los depósitos bancarios viene de "arrastre". Así, los ahorristas se preguntan si en este contexto de alza en los precios es negocio, o no, realizar una colocación bancaria.

Es que la reciente suba del dólar oficial hasta los $800 lleva a ajustar una serie de valores de productos y servicios, que impulsará al alza a la inflación de diciembre y los meses siguientes, a valores que superarán con creces al 14% esperado antes del balotaje presidencial para el índice de precios al consumidor (IPC) del actual mes. Es decir, una proyección previa a los anuncios efectuados el martes pasado por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

De hecho, desde la consultora Eco Go ahora estiman que la inflación se ubicará en torno al 23% en todo diciembre. A ello se suma que el tipo de cambio oficial ya avanzó en el mes alrededor de 118%.

Este dato atenta contra el plazo fijo tradicional, ya que el Banco Central confirmó el martes a la noche que la tasa nominal anual (TNA) seguirá siendo de 133% para colocaciones efectuadas por personas físicas que sean inferiores a los $30 millones. Es decir, continuará pagando 10,9% cada 30 días, que es el período mínimo de encaje solicitado por el sistema financiero.

La autoridad reguladora afirmó el martes a la noche que "todas las herramientas de la política monetaria se orientarán a alcanzar la estabilidad monetaria y reducir la inflación", para luego indicar que "guiado por la prudencia y la flexibilidad, el BCRA considera apropiado mantener sin cambios la tasa de política monetaria".

De esta forma, informó que la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días se mantendrá en 133% anual, mientras que decidió disminuir la tasa de pases pasivos, la cual se ubicará en 100% de TNA.

"El BCRA continuará monitoreando la evolución del nivel general de precios, la dinámica del mercado de cambios y de los agregados monetarios a los efectos de calibrar su política de tasas de interés y de gestión de la liquidez", concluyó el comunicado del Banco Central.

El plazo fijo tradicional seguirá pagando, por el momento, una tasa nominal anual (TNA) de 133%, que mensualmen es 10,9% y pierde frente a inflación.

¿Es negocio ahora el plazo fijo?

Con este escenario de fuerte inercia al alza de los precios de la economía por la suba del dólar oficial y otras medidas, mientras la tasa del plazo fijo tradicional se mantiene en 133% anual, los economistas relevados por iProfesional anticipan que en los próximos meses estos depósitos a 30 días no serán un "buen negocio".

"Entiendo que el Gobierno no bajará la tasa del plazo fijo hasta que no vea dónde se estabiliza el tipo de cambio y se comience a arreglar el tema de los pasivos remunerados. Por lo que, al menos en los dos próximos meses, no será negocio", dice a este medio José Dapena, economista y director del Departamento de Finanzas de UCEMA.

Por su parte, Andrés Salinas, economista e investigador de la Universidad de La Matanza (Buenos Aires), opina que: "Si bien no era la mejor opción, pero sí de las más usadas por la simpleza para operar, el plazo fijo venía corriendo por detrás a la inflación y ahora también a la devaluación. Por eso, en momentos tan volátiles como los que vivimos no es recomendable dejar inmovilizada la plata 30 días, menos en un país como Argentina, donde un mes es largo plazo".

Entonces, este experto acota que, con las tasas actuales, el plazo fijo "quedó por lejos como una mala inversión, aunque obviamente antes que no hacer nada, sirve. Pero la medida puede volcar más pesos a la calle y presionar más a los precios de los dólares".

Desde la opinión de Javier Dicristo, gerente de Inversiones del Banco Meridian, "si se persiste en mantener igual la tasa del plazo fijo respecto a una inflación de 25% a 30% mensual proyectada, el ahorrista va a migrar a un plazo fijo UVA o al dólar Mep. Veremos qué sucede de todo eso".

En este punto de análisis, "no es negocio hoy el plazo fijo frente a una inflación que puede llegar a ser de 30% en diciembre", completa Andrés Mendez, director de AMF Economía.

Para Alfredo Romano, economista y director de Romano Group, "esta medida debería afectar a los plazos fijos porque la tasa va a ser negativa con una inflación acelerándose".

Ante este escenario, un plazo fijo UVA, que ajusta por la inflación medida 45 días antes y 45 días después de la colocación, también quedaría más desfasado y "perdedor" para el ahorrista frente a la mayor inercia de los precios.

"La clave del mantenimiento de la tasa de interés en estos niveles es que se ayuda a sostener una elevada tasa de inflación necesaria para licuar la cantidad de dinero, como los depósitos en pesos, ingresos y gastos del sector público. Por ende, la gente se va del plazo fijo y del peso. En consecuencia, conviene adelantar consumo y stockearse en bienes", finaliza Méndez a iProfesional.-