Deuda en pesos: Caputo enfrenta su primera licitación, ¿qué esperan los analistas?

El ministro de Economía Luis Caputo enfrentará este miércoles 20 de diciembre la primera licitación de deuda del Tesoro que se realizará bajo la gestión del gobierno de Javier Milei en la buscará conseguir fondos para cubrir vencimientos por unos $9.800 millones.

Los analistas auguran que habrá un buen resultado en este primer test de Caputo y el equipo de Finanzas bajo la conducción de Pablo Quirno dada la estrategia oficial implementada por el Banco Central que tomó varias medidas de política monetaria en la antesala de esta licitación orientadas a forzar a los bancos a financiar al Tesoro a través de las licitaciones.

Entre esas medidas, el BCRA dispuso que la tasa de LELIQ a 28 días ya no será la tasa de política monetaria, y que este instrumento dejará de existir. La tasa monetaria de referencia será la de Pases a un día, que actualmente es de 100% . La entidad monetaria también redujo la tasa de interés del plazo fijo tradicional 23 puntos porcentuales al bajar la tasa anual de 133% a 110%.

Además, la consultora Outlier indicó que la entidad monetaria "estableció que los títulos públicos nacionales adquiridos mediante suscripción primaria y que cuenten con opciones de liquidez vendidas por el BCRA (puts), quedarán exentos de los límites establecidos en las normativas relacionadas con el financiamiento al sector público no financiero".

Explicó que esta medida implica que a partir de esta licitación, "no existirá un límite para la adquisición primaria de bonos que incluyan opciones de liquidez". Y afirmó: "Claramente, el objetivo es garantizar una mayor oferta de liquidez de los bancos en las licitaciones primarias del Tesoro mediante esta flexibilización normativa".

Deuda en pesos: ¿cuál es el menú?

En este contexto, la novedad es que el Tesoro vuelve a ofrecer en el menú Letras a tasa fija (LEDEs) por primera vez desde la licitación previa a las elecciones primarias (PASO) de agosto y a un plazo de 30 días.

Caputo buscará en esta licitación fondos para cubrir vencimientos bajos por $9.800 millones

Para enfrentar esta licitación la secretaría de Finanzas elaboró un escueto menú de 3 instrumentos de deuda, dos de los cuales ajustan por inflación en un escenario donde las consultoras prevén que el costo de vida se mantendrá elevado en dos dígitos en los próximos meses.

En la canasta ofrecida hay una Letra del Tesoro Nacional en pesos a Descuento (LEDE) con vencimiento el 18 de enero de 2024 (S18E4)

Y dos Bonos del Tesoro ajustados por CER (BONCER), es decir indexados a inflación, que vencen el 14 de febrero de 2025 (T2X5), y el 9 de noviembre de 2026 (TX26). La recepción de las ofertas comenzará a las 10.00 horas de este martes y finalizará a las 15.00 horas.

Deuda en pesos: ¿qué lectura hicieron los analistas?

Los analistas de Facimex Valores plantearon que "el objetivo es canalizar la migración del desarme de Leliqs y pases a instrumentos del Tesoro" y destacaron que "el gobierno fue allanando el camino para cumplir dicho objetivo".

Al respecto, alegaron que "el lunes el BCRA modificó las normas de exposición al sector público de los bancos: mientras que la autoridad monetaria podrá seguir ofreciendo puts sobre instrumentos del Tesoro, la Comunicación A7921 indica que los activos subyacentes no serán computados como exposición al sector público".

En ese marco, estiman que "como el BCRA indicó que no se realizarán nuevas licitaciones de Leliq, estos vencimientos podrían pasar a títulos del Tesoro".

Analistas prevén buen resultado en la licitación tras los cambios en las tasa monetaria y del plazo fijo que dispuso el BCRA

Pedro Siaba Serrate, estratega en jefe de PPI, sostuvo que "al final solo ofrecen una LEDE a 30 días, y no fueron por plazos más largos (60/90 días), pero entendemos que se focalizan en el tramo de la curva donde van a tener una demanda cautiva por el dinero que quedó fuera de la licitaciones de Leliqs al darle fin a las mismas".

Outlier resaltó que el menú "deja a los bancos en la disyuntiva de posicionarse a corto plazo, con tasas reales negativas (a una tasa más favorable que la de PASES, al menos) u optar por títulos vinculados a la inflación (que en el mercado secundario cotizan a tasas negativas), pero con plazos más extensos".

El economista Gabriel Caamaño, de esa consultora, juzgó en su cuenta de la red social X enfatizó sobre el menú de la licitación: "Queres indexado por inflación ? Anda largo (plazo), bancatela. Si no, LEDES 30 días".

Deuda en pesos: ¿qué expectativas hay?

Ante este panorama, los analistas concuerdan en que el Tesoro conseguirá un buen resultado en esta licitación porque habrá demanda, en especial, de la LEDE.

Al respecto, en Outlier argumentaron que "la tasa mínima regulada de plazos fijos, en términos efectivos mensuales, resulta ser mayor que la TEM de PASES: 9,16% versus. 8,55%, y de esta manera se incrementa el incentivo que tienen los bancos a suscribir LEDES, pues es el único recurso que les queda para mitigar la pérdida con calce similar a sus depósitos".

De igual diagnóstico, en PPI fundamentaron que "si bien el BCRA bajó la tasa mínima de todos los depósitos a plazo a 110% TNA o 186,6% TEA, todavía sigue ubicándose por encima de la tasa de Pases , lo que obliga a los bancos a colocarse en deuda del Tesoro para mantener el margen de intermediación financiera en positivo".

El foco de atención del mercado estará en la tasa que convalide el Tesoro por la LEDE a un mes

"En definitiva, la estrategia es reorientar liquidez de las entidades financieras a la nueva curva de tasa fija que quiere reconstruir el equipo económico", subrayaron.

En sintonía, Mateo Reschini, analista de Inviu, vaticinó que "sin dudas el Tesoro va a conseguir muchísimo financiamiento neto, principalmente tomaron ciertas medidas como la desaparición de las Leliqs; ahora tomaron una tasa de política monetaria más baja, lo cual empuja a los bancos a ir otros instrumentos".

Según su visión, "la LEDE podrían ser el instrumento más demando, porque los bonos CER son a plazos mucho más largos. Además, consideró que los títulos CER en el mercado secundario "están un poco caros".

Por su parte, el analista financiero Gustavo Ber tambien prevé que "la licitación captará una muy fuerte demanda en vista a la desesperada búsqueda por tasa -para minimizar el proceso de licuación en marcha - en un contexto de fuerte aceleración de la inflación en los próximos meses y de descenso en las tasas a partir de la agresiva estrategia del BCRA".

Así, el analista cree que el Tesoro "obtendría un importante financiamiento neto dentro de un menú sencillo, y la LEDE será el título que mayor apetito podría despertar en busca de maximizar la tasa, ya que aún cuando resulte negativa en términos reales quedaría posicionada como la alternativa de mejor retorno dentro de un contexto de calma cambiaria a corto plazo, el cual incentiva apuestas tácticas de "carry-trade".

El economista Federico Glustein también espera un "resultado positivo, los FCI van a entrar sobre todos los que operan renta fija porque se garantiza cierta rentabilidad". A su criterio, "los bonos CER van a ser los más demandados, porque la tasa fija suele estar baja en comparación con la inflación prevista".

Analistas dicen que medidas del BCRA fuerzan a los bancos a migrar su liquidez a titulos del Tesoro

Deuda en pesos: ¿qué tasa convalidará el Tesoro por la LEDE?

Tras la reducción de la tasa de interés a los plazos fijos, y los cambios en la política monetaria que implementó el BCRA, el foco de atención del mercado estará puesto en qué tasa convalidará el Tesoro por la LEDE a un mes. Previo a las medidas del BCRA, operadores del mercado especulaban que la tasa a pagar por la LEDE podría llegar a rondar el 15% mensual, pero ahora hay algunas dudas.

Al respecto, en Outlier recalcaron que en las condiciones de la licitación "no se establecieron precios máximos ni mínimos, lo que significa que la rumoreada tasa del 15% mensual no está garantizada". Y consideraron que "dada la expectativa anclada en esa tasa en el mercado, alejarse demasiado de ella con el objetivo de mostrar una disminución de tasas podría generar ruidos que luego conduzcan a la desconfianza en futuras licitaciones y que terminen adelantando el despabilamiento de la demanda privada de divisas.

En Inviu también evaluaron que "ante la escasa oferta de títulos en la licitación, la baja de la tasa en los plazos fijos y la finalización del programa de subasta de LELIQ, no creemos muy probable que se cumpla el 15% mensual de tasa en la licitación primaria, como se esperaba hace unos días".

Por su parte, Ber estimó que "en caso de validarse la fuerte demanda por la LEDE, la tasa se podría ubicar por debajo del 15% que se rumoreaba en los últimos días, y ubicarse en torno al 12,5% mensual, en vista a los rendimientos implícitos de otras alternativas de corto plazo y a la mayor demanda por tasa activada tras los últimos anuncios del BCRA".

A su vez, en PPI indicaron que la LEDE que se ofrece "no tiene indicación ni de precio ni de tasa". Y reflexionaron: "En el mercado estiman que podría colocarse a 15% mensual. No obstante, con la futura desaparición de las LELIQ y un stock de Pases en $22 billones al 15 de diciembre ($2,1 billones de Fondos Comunes de Inversión y $20 billones de bancos), hay muchos pesos con una remuneración baja para demandar la LEDE, por lo que podría salir a una tasa más baja. Más allá de esta observación, debería ser una remuneración que permita pagar los Plazo Fijo para no volver negativo el margen de intermediación". n ese sentido, Siaba Serrate estimó que "en base a la estrategia que pensamos que van a querer llevar a cabo, la tasa ofrecida en las LEDEs creemos que puede estar por arriba de la de Leliqs, impulsando el desarme de deuda de origen BCRA por Tesoro".

Deuda en pesos: perfil desafiante en 2024

Los analistas de Delphos señalaron que Milei indicó durante el fin de semana que "la liquidez excedente que capture el Tesoro volverá al BCRA para cancelar Adelantos Transitorios" y aseguraron que "esto destruiría los pesos, causando un efecto monetario neutro y un saneamiento de la hoja de balance del BCRA". En contrapartida, advirtieron que "la deuda de corto/mediano plazo del Tesoro se incrementa, con el consiguiente aumento de la carga de intereses".

Milei afrontará un panorama desafiante de vencimientos de deuda en pesos en 2024

Un informe de GMA Capital precisó que "la gestión de Milei se enfrentará desde este mes hasta diciembre de 2024 vencimientos de deuda en pesos por $ 37,6 billones". Y recalcó que "el 98% del perfil de vencimientos se encuentra indexado. Al respecto, Ia consultora Invecq el 53% de la deuda que vence está atada inflación (titulos CER), 38% son bonos duales, y 6% dolar linked (ajustan por tipo de cambio oficial).

En Facimex subrayaron que "el próximo año se inicia ya con vencimientos muy significativos en febrero por $3,5 billones y eso implica que hay 2 meses de plazo para dar señales claras de cómo se va a lograr el rolleo de estos vencimientos".

Siaba Serrate consideró que "lo más relevante para generar demanda por la deuda en pesos va a pasar por el shock de confianza que pueda generar el nuevo Gobierno en el frente fiscal". En ese sentido, el mercado estará atento este miércoles a la cadena nacional en la que Milei explicará sobre los alcances del DNU para desregular la economía