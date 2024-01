Test decisivo para Caputo: por qué la nueva licitación del bono para importadores definirá el precio del dólar

El dólar blue pegó un salto el martes de $70 al cerrar en $1.120 con lo cual alcanzó un nuevo récord nominal, al superar el anterior máximo de $1.100 que se había registrado en octubre tras el resultado de las elecciones generales. Los analistas plantean que era previsible que el dólar informal diera un brinco ante el atraso que registraba tras la reciente escalada de las divisas financieras, y prevén que la tendencia de fondo será hacia el alza.

En tanto, los dólares financieros, Contado con Liquidación y MEP tuvieron un comportamiento dispar. El CCL, el que utilizan las empresas para girar sus divisas al exterior, cerró en $1.193 con lo cual bajó 0,7%, mientras que el MEP finalizó en $1.160,38 o sea un alza de 1,6%.

El vocero presidencial Manuel Adorni culpó del reciente recalentamiento de los dólares financieros al Congreso por las trabas a la Ley ómnibus. "Los rumores en virtud de algunos desacuerdos sobre la ley hicieron que los dólares financieros salten de los $900 a los $1200", aseguró el portavoz en su habitual conferencia de prensa y advirtió que el aumento de la brecha cambiaria es "una pequeña muestra gratis de cómo el mercado puede llegar a pasar factura" si el Congreso no aprueba las iniciativas del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, los analistas retrucan que una de las principales causas que alienta la suba del CCL es que la tasa de interés está muy baja frente a la inflación, y consideran que es una estrategia adrede del gobierno para licuar los pasivos del Banco Central.

Los analistas aseguran que el CCL en torno a $1.200 es "alto" en términos históricos pero auguran que la presión al alza de los dólares paralelos puede seguir por la búsqueda de cobertura ante un contexto de aceleración inflacionaria.

Ante este panorama, hay dos factores a los que el mercado estará atento en las próximas horas: el resultado de la negociación con el FMI, y la nueva licitación de Bopreal que se efectuará entre miércoles y jueves, que serán dos drivers claves para el rumbo de los dólares financieros.

Dólar blue: por qué se despertó

El dólar blue tuvo un rebote de $70 al cerrar en $1.120 por lo que la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial se ubicó en 37,5%. De todos modos, el dólar informal se mantiene como el más barato en el mercado paralelo.

El analista financiero Christian Buteler evaluó que era "lógico" este salto porque "se empieza a acomodar al valor de los dólares financieros,". Y fundamentó que el dólar informal "no iba a mantenerse tan atrás, una cosa es que tengas uno o dos días con las divisas financieras bastante por arriba, pero ya cuando se nota que es una tendencia al alza, es razonable que por contagio iba a ajustar".

"Por más que en el dólar blue no haya una gran demanda porque es un segmento donde la gente ya se dolarizó mucho en los momentos previos a la lección, por una cuestión lógica se termina acercando porque el MEP y el CCL que, aunque el martes subieron menos, siguen firmes", señaló.

En la misma línea, el economista Federico Glustein sostuvo que "la disparada del blue se debe a lo mismo que sucede con los dólares financieros, el contexto no ayuda, la escalada de la inflación, una menor demanda de pesos, y una mayor cobertura dolarizadora".

"El blue acompaña al movimiento fuerte de los dólares financieros de los últimos días. Eso está mostrando que el tipo de cambio oficial se está quedado corto con el crawling peg y este escenario los agentes están respondiendo con una dolarización de carteras".

Por su parte, el analista financiero Gustavo Ber concordó que el dólar blue "se está reacomodando a los dólares financieros tras haber quedado más atrasado principalmente por la estacional mayor necesidad de pesos de los agentes económicos".

Dólares paralelos: ¿cómo seguirán?

Los analistas retrucaron los dichos de Adorni sobre las causas de la suba de los dólares financieros, y auguran que la presión al alza continuará en la media que la tasa real siga tan negativa y se acerque febrero donde se acentúa la caída de la demanda de dinero.

Al respecto, Buteler replicó: "No hay que caer en argumentos kirchneristas y echar la culpa a que el Congreso no apruebe una ley" y enfatizó: "No es la oposición la que puso la tasa de interés al 9% cuando tenes una inflación del 25%/30%, que tiene un poco más que ver".

En ese marco, Buteler pronosticó que "la tendencia de fondo de todos los dólares paralelos es alcista, no significa que sea lineal todos los días, puede haber serruchito, pero a medida que vaya avanzando el mes y bajando la demanda de dinero y vayan sobrando más pesos eso va a continuar". Y argumentó que "el BCRA sigue emitiendo pesos para comprar divisas y parte de esos pesos van a terminar presionando sobre los dólares porque no tenes donde refugiarte a tasas positivas".

En sintonía, el economista Gabriel Caamaño a través de su cuenta de la red social X también refutó las declaraciones del vocero presidencial: "Sigue habiendo tremendo cepo, empezamos a salir del pico estacional de la demanda de pesos y bajaron fuerte la tasa en pesos. Entre otros factores que pesan bastante más. Si la van a kirchnerear (la culpa siempre es del otro) no esperen aplauso".

Por su parte, el equipo de Research & Trading de Adcap Grupo Financiero planteó que "la suba de los dólares financieros tiene varias causas, debilidad del gobierno, evidenciada en posibles rechazos a las medidas, puede ser una, y creemos que esta debilidad queda más evidenciada en el desempeño que hasta ahora mostraron las licitaciones de Bopreal".

De todos modos, explicaron: "Esta no es la única razón. Comienzan los meses de baja demanda de dinero y en un contexto de alta inflación llevan a un menor apetito por el peso. Este efecto sumado a la falta de alternativas en el mercado con atractivos rendimientos reales llevan a que el nivel del spot + devaluación del 2% mensual que planteó el BCRA se vuelva menos creíble".

Analistas retrucaron a Adorni, y afirman que la baja tasa de interés es uno de los motivos de la suba de los dólares libres

"En cuanto al recorrido del CCL, si vemos como indicador el tipo de cambio real (es decir nominal / inflación) podemos observar que, nos encontramos en áreas más cercanas a los overshootings producidos post PASO y durante la salida del ministro Guzman que a niveles de tranquilidad del último gobierno. Por lo tanto, creemos que podría estabilizarse. Sin embargo estos precios de los dólares paralelos pueden verse alterados rápidamente ante cambios en las expectativas".

Al respecto, Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI aseveró que "la escalada de la brecha tiene más que ver con la tasa de interés que está muy baja y que el gobierno la está dejando muy por debajo de la inflación adrede, para licuar con fines fiscales, y así está alentando la suba del CCL".

Así en PPI juzgaron que "si la tasa real se mantiene en terreno muy negativo, el CCL podría tensarse más en las semanas de aquí a febrero, mes en que la demanda de dinero usualmente tiene la mayor caída mensual del año".

Anselmi pronosticó "hay lugar para que la brecha suba hasta el 60%, y añadió: "Cuando toque el 60% se verá si el gobierno recalibra, le parece demasiada licuación y que se le puede ir de la manos, y barajar y dar de nuevo y subir la tasa".

Dólares paralelos: un factor clave, la licitación de BOPREAL

Una de las causas que, según algunos analistas, contribuyeron a la mayor presión sobre los dólares financieros es el magro resultado de las dos primeras licitaciones de la primera serie del BOPREAL, el bono para los importadores diseñado por el BCRA en cuales se ofreció u$s750 millones en cada oportunidad, y solo se logró colocar u$s68 millones en la primera subasta, y u$s 57 millones en la segunda.

Sobre el escaso interés, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, alegó que "el bono tiene una arquitectura financiera que es poco atractiva, y para un importador que no es alguien que está en la economía real y no metido en las finanzas, es un mecanismo complejo".Otros analistas vincularon también la baja demanda a que la brecha cambiaria estaba en niveles bajos y entonces convenía ir directamente al CCL.

BCRA acaba de lanzar una nueva licitación del BOPREAL y el resultado será un factor clave para el rumbo del dólar

El BCRA lanzó esta semana la tercera licitación del BOPREAL con el cual pretende normaliar la deuda con los importadores que se desarrollará entre este miércoles y jueves con un tope de un tope de adjudicación de u$s750 millones. Con una brecha cambiaria entre el CCL y el tipo de cambio oficial que el martes se ubico en 46,56% algunos analistas creen que la licitación podría despertar más interés, y una mayor demanda podría contribuir a descomprimir la tensión sobre el CCL. Para otros, seguirá sin generar atractivos.

El equipo de research de Adcap Grupo Financieros evaluó que "la licitación ahora es más atractiva para los importadores, dada la rápida escalada de la brecha, eso puede jugar a favor", auque remarcaron que "todavía no hay un mercado secundario que sea referencia para el precio del CCL al que podrían salir los importadores, por lo que podrían permanecer cautos".

Para Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas "va a haber más interés porque la brecha en estos niveles lo puedo hacer atractivo para algunos", y destacó que "si la demanda se empieza a canalizar por ahi, puede ayudar como señal" a descomprimir un poco la tensión sobre el CCL. De lo contrario, el experto "prevé que las presiones van a seguir" ya que aunque el CCL en torno a $1.200 "es un nivel algo alto, sigue siendo un contexto de altísima inflación y correcciones que se dificultan".

Por su parte, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go estimó que "puede haber un poco más de demanda, pero en realidad nadie tiene incentivo de entrar hasta el 31 de enero porque antes que dejar los pesos en un bono que no paga interés te conviene seguir haciendo tasa (8% versus 2% del crawling).

A su vez, Anselmi resaltó que "el Bopreal por ahora no arranca, todavía es complicado ponerle un precio, mientras no se encuentren oferta y demanda y tenga un valor operado en el mercado secundario las perspectivas no son tan buenas".

Asimismo, Ber manifestó que "más allá de que sus características intrínsecas y el escaso mercado secundario que exhibe por ahora siguen actuando como condicionantes, estimo que esta nueva licitación del BOPREAL podría despertar un mayor interés ante el fuerte reacomodamiento recién de la brecha", y así comenzar gradualmente a ganar más demanda primaria y secundaria". A su criterio, "un mayor nivel de ofertas también podría contribuir a una mayor calma de corto plazo en los dólares financieros, tanto por la absorción de pesos como a modo de descanso tras el fuerte reacomodamiento reciente mientras se monitorean de cerca la evolución de los acontecimientos políticos y económicos".