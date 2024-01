Dólares paralelos bajaron tras acuerdo con FMI pero en el mercado advierten que la calma será pasajera

El dólar blue bajó el jueves $30 al cerrar cerrar en $1.120, y las divisas financieras Contado con Liquidación y MEP también descendieron, en lo que es la primera reacción tras conocerse los detalles del acuerdo con el FMI que reflotó el Programa de Facilidades Extendidas (SAF). Para los analistas, el otorgamiento de desembolsos por u$s4.700 millones quita presión a los dólares libres al reducir incertidumbre pero no es condición suficiente para garantizar una calma duradera.

Y es que plantean que es positivo que se haya logrado un acuerdo "rápido" a tan solo un mes de la asunción del gobierno de Javier Milei que respalda a su plan pero alegan que "no fue mucho mejor a lo esperado" dado que no incluyó fondos frescos adicionales.

El desembolso de u$s4.700 millones -que ocurriría a fin de mes si el directorio del FMI aprueba formalmente el acuerdo técnico- alcanza para cubrir el pago de vencimientos de capital con el organismo hasta abril, lo que en la práctica es un puente hasta que comienza el ingreso de divisas de la cosecha gruesa.

Pero los expertos afirman que las tensiones sobre los dólares paralelos seguirán en la medida que la tasa de interés siga siendo tan negativa frente a la inflación, y el tipo de cambio se siga atrasando si se mantiene un esquema de crawling peg de 2% mensual que se come la mejora competitiva de la devaluación. Y a eso se suma los ruidos políticos en torno al DNU y la ley ómnibus.

Además, los expertos evaluaron que la meta de acumulación de reservas de u$s10.000 millones hasta fin de año tomando contando desde el primer día de la asunción de Milei luce "desafiante".

Acuerdo con FMI e impacto en el dólar

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, señaló que "nos van a adelantar los fondos para pagar hasta abril, se está adelantando capital hasta llegar a la cosecha gruesa, pero no hay fondos frescos, esto no te cambia mucho la vida, es un poco más tranquilizador estar bajo el acuerdo, y te fortalece un poco las reservas, pero no mucho más".

El dólar blue bajó $30 y cerró en $1.120 tras acuerdo con el FMI

Los analistas de Aurum Valores juzgaron que "es una buena noticia que se haya reflotado el acuerdo, porque permite dar tranquilidad a la transición hasta la cosecha gruesa". En lo relativo al frente cambiario, destacaron que el comunicado del FMI prevé "que se vayan eliminando en el corto plazo las prácticas de tipo de cambio múltiples, algo que podría implicar la finalización del programa de liquidación de exportaciones 80/20", el esquema que permite liquidar ese 20% a través del CCL. Y también enfatizaron que "se hace hincapié sobre la postura de que no habrá intervención del gobierno en mercados de cambios paralelos".

A su vez, la consultora Outlier evaluó que "es una noticia positiva porque deja en claro que el FMI está cooperando con la administración Milei, buscando no ser una presión sobre las reservas en este período inicial; sí lo será después de mayo/junio, pero ahí la apuesta es que ya se hayan podido fortalecer las reservas con la cosecha gruesa, y ya se haya lanzado el plan de estabilización y la salida del CEPO".

Por su parte, los analistas de PPI remarcaron que "a pesar de que el acuerdo con el FMI no fue mucho mejor de lo esperado (no se otorgaron fondos frescos adicionales) fortaleció la sostenibilidad del plan Milei y eliminó algunos riesgos de corto plazo".

A su vez, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, remarcó que "es una buena noticia, de alguna manera confirma la vocacion del gobierno y del FMI de avanzar en la normalización de la economía" y consideró que la meta de superávit primario de 2% del PBI para este año "es dura, pero es lo que ya había manifestado el Presidente y a lo que está comprometido para ir a un déficit cero y no tener que recurrir al bcra para financiamiento".

Para el analista financiero Christian Buteler, "es positivo que el acuerdo se haya dado tan rápido, a un mes del nuevo gobierno, y que logra con esos u$s 4.700 millones despejar los vencimientos de capital hasta abril, pero no porque vaya a resolver nada, ya que no hubo un desembolso adicional de divisas, sino que no agrava la situación".

Por qué no seguirá la calma de dólares dólares paralelos

El dólar CCL, que se usa para girar divisas al exterior, cerró el jueves en $1.148,09 con lo cual bajó 2,9%, mientras que el MEP finalizó a $1.119, o sea una caida de 2%, con lo cual la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 40,8% y 37,2%, respectivamente.

Analistas prevén que la calma de los dólares libres es pasajera con inflación que está en 25% mensual y baja tasa

Buteler sostuvo que la caída del dólar blue y de los financieros "en parte es producto del acuerdo con el FMI que aporta algo más de tranquilidad". Sin embargo, opinó que "el acuerdo no alcanzará para lograr una estabilización duradera; podrás tener unos días tranquilos, con serruchos hacia arriba y abajo, pero la tendencia de fondo es alcista".

"Esta noticia puede generar un respiro en el dólar pero la realidad es que la inflación sigue viajando al 25% mensual con lo cual creo que esta calma que puede haber es momentánea, porque la tasa de interés sigue siendo negativa", alegó. Y dijo que hay "otras variables" que incidirán en el rumbo de los dólares paralelos. De hecho, advirtió que el fallo de la justicia de Estados Unidos conocido este jueves en el marco del juicio por la expropiación de YPF puede "meter ruido".

Por su parte, el economista, Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, comentó que el acuerdo con el FMI "puede hacer que la brecha no siga calentándose y afloje un poco, pero no creo que haga que desaparezca porque cepo sigue habiendo y las tasas son bien negativas". Y acotó: "Además va seguir habiendo ruidos por otros lados" en referencia a lo político y lo social.

Con la misma mirada, Menescaldi opinó que "no creo que descomprima mucho a los financieros, porque va pegar todo el tema político, si tiene éxito o no en la reforma, cómo seguirá la compra de reservas -la próxima semana empieza haber mayor acceso de importadores al mercado libre de cambios- y en febrero cae la demanda de dinero, o sea que no es un panorama fácil".

De igual diagnóstico, Baer planteó que "las tensiones cambiarias seguirán en la medida que el dólar oficial se atrase, no se resuelva el excedente de pesos y la tasa de interés siga siendo baja".

El analista financiero Gustavo Ber, evaluó que la reacción de los dólares financieros es "moderadamente positiva al haberse alcanzando un rápido acuerdo, el cual más allá de no aportar fondos frescos otorga desembolsos para los próximos pagos". Según su visión,"esta pausa (de la reciente escalada) podría resultar transitaria ya que continúan principalmente las tasas reales negativas, la aceleración en la inflación y un lento crawling-peg del 2% y a medida que se aproxime fin de mes, cae la demanda de dinero".

El fallo de la justicia de Estados Unidos sobre YPF podría generar ruidos en el dólar en los próximos días

A su vez, Aldo Abram, director de la Fundación Libertad & Progreso, aseveró que "la negociación fue rápida y las reformas estructurales que está lanzando Milei van todas en el sentido que hubiera pedido el FMI asi que no es raro que se haya llegado mucho más rápido de lo pensado, y esto baja la incertidumbre que hay y eso ya lo notamos en la reacción de los mercados"

"Pero todavía queda un factor de incertidumbre que es en qué medida la justicia o la dirigencia política va a trabar o frenar este cambio de rumbo, y eso va a definir como van a seguir las cosas hacia adelante, pero tener el apoyo del FMI y que nos manden las divisas para poder pagarle lo que le debemos es una tranquilidad y refuerza la solvencia del BCRA", esgrimió.

Reservas y una meta difícil para el BCRA

El Banco Central registró el jueves un saldo neto comprador de u$s177 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, con lo cual alargó la racha positiva a 22 jornadas seguidas. Asi, la entidad monetaria acumula un saldo favorable de u$s4.033 millones en el MULC desde la asunción de Milei.

El acuerdo con el FMI estipula una meta de acumulación de reservas netas de u$s10.000 millones desde lo heredado el 10 de diciembre de 2023 hasta fin de 2024, con lo cual se incluyen u$s2.700 millones acumulados en las últimas tres semanas del año pasado. Para los economistas, la meta es "desafiante", y "difícil de cumplir aunque no imposible".

Un informe de PPI estimó que las reservas netas se encontraban negativas en "u$s11.262 millones al 10 de diciembre por lo que terminarían 2024 en alrededor de -u$s1.300 millones en caso de cumplirse lo propuesto"

"Dado que el flujo neto con el FMI es de -u$s2.000 millones en el año- entre pagos y desembolsos previstos de junio en adelante- y hay que pagar cupones de los Globales por alrededor de u$s3.000 millones en julio, el gobierno deberá adquirir u$s15.000 millones en vez de u$s10.000 millones para cumplir la meta de reservas, lo que vemos muy desafiante que suceda", pronosticaron.

El acuerdo con FMI contempla acumular reservas netas por u$s10.000 millones desde la asunciónde Milei hasta fin de año

En sintonía, Menescaldi trazó una cuenta similar: "entre bonistas y FMI hay que pagar u$s5.000 millones, que no tenes fondos, con lo cual hay que conseguir unos u$s12.000 millones para te den los números, lo veo muy complicado", y especuló que "como mínimo tienen que creo que deberían eliminar el esquema 80/20 cuando llegue la cosecha para que sea un poco más fácil".

Para Baer, "la meta de reservas no luce difícil, sobre todo porque la cosecha este año va a ser buena, unos u$s22.000 millone podría aportar adicional a lo del año pasado, pero involcucra alguna definición del mercado de cambios porque el crawling peg de 2% mensual es insostenible".

En la misma línea, Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra, planteó que "es factible cumplirla" aunque advirtió que "si tenés atraso cambiario se puede complicar todo y si vas con un crawling de 2% mensual hasta fin de marzo creo que vas a tener tensión en el frente cambiario/financiero".

"Es factible cumplir. En el comercio exterior vas a tener superávit porque vas a tener u$s 15.000 millones más de exportaciones de la agroindustria porque viene bien la campaña y se va a comparar con el 2023 que por la sequía que fue muy mala, tenes u$s 5.000 millones adicionales que va a aportar la minería y energía, y en la medida que haya recesión, tenes s menor demanda de importación", explicó.

En ese marco, Sigaut Gravina aseguró que "la clave es el 2% mensual del crawling peg porque si lo mantenes hasta fin de marzo, la inflación no baja a un dígito, y el tipo de cambio real se vuelve a apreciar, y si tenes atraso cambiario probable salte la brecha, en tanto que para las nuevas importaciones ya no hay trabas, entonces si se atrasa el tipo de cambio va a ser barato y podes sustituir producción local por importación".

Por su parte, Caamaño juzgó que "la meta de reservas va ser difícil que se cumpla si para mitad de año ya no encaran la estabilización y salida del cepo". En tanto, Ber dijo que "es es factible de alcanzarse ante las positivas perspectivas de la cosecha, un eventual financiamiento neto externo a futuro, y menores importaciones ante la desaceleración de la economía".