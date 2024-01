4 criptomonedas vinculadas a la inteligencia artificial que generaron grandes ganancias en 2023

La inteligencia artificial (IA), sin lugar a duda, llegó para quedarse. Si bien existía hace muchos años, fue en 2023 cuando despegó definitivamente, marcando un antes y un después no solo en esta industria, sino en otras afines como las criptomonedas.

Desde bots para hacer trading hasta proyectos ambiciosos descentralizados que podrían cambiar nuestra forma de manejarnos no solo con nuestro dinero, sino también la forma en la que contratamos servicios, utilizamos aplicaciones, entre otras.

Desde iProfesional, te contamos cuales son los proyectos cripto relacionados con la IA que más crecieron en 2023.

Akash Network (AKT)

Akash es una nube de código abierto la cual le permite a los usuarios comprar y vender recursos informáticos de la forma más segura y eficiente posible, siendo diseñada para la utilidad pública.

En este sentido, cada usuario puede ser el "dueño" de su nube, implementando su propia infraestructura y contando con la posibilidad de comprar y vender recursos a terceros para, por ejemplo, ejecutar aplicaciones.

En el 2023, la aplicación de la inteligencia artificial generó un giro inesperado que se reflejó en la cotización de su token.

La actualización de su cadena de bloques principal concretamente la versión 9, apoyó la creación de un modelo de generación de imágenes con inteligencia artificial generativa, además de lanzar productos basados en esta como Akash Chat, una app que permite utilizar el poder de la nube para conectarse con modelos de IA principales.

El precio de su token despegó luego de la incorporación masiva de inteligencia artificial

En relación a ello, su token subió considerablemente de precio. Entre los meses de agosto y septiembre, el token había superado la barrera de los u$s1,50 y en noviembre llegó a un máximo de u$s 2,39, aumentando más de un 1000% anual. Sin embargo, su precio no fue un máximo histórico, ya que en 2021 había superado la barrera de los u$s 3, por lo que un inversor que colocó dinero en ese momento aún no recuperó su capital.

Oasis Network (ROSE)

La cadena de bloques Oasis suele hacer foco en la privacidad de los datos siendo escalable y versátil, pero haciendo mucho énfasis en la protección de la información. Esta característica en particular atrajeron proyectos que buscan el desarrollo responsable de la IA, generando asociaciones con gigantes de la industria como Meta.

El precio de su token cotizaba alrededor de los 3 centavos de dólar y, a fin de año, llegó a un máximo de u$s 0,14 obteniendo un rendimiento superior al 400% y casi quintuplicó su capitalización de mercado (de u$s 200 millones a más de u$s 920 millones).

Render (RNDR)

Render Network es un proveedor de soluciones de renderizado a través de una Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU). De esta forma, conecta a los operadores de nodos que buscan monetizar su potencia inactiva de GPU, es decir, personas que no utilizan totalmente la capacidad de la GPU de su computadora, con artistas que buscan realizar trabajos intensivos de renderizado 3D en la nube o buscan escalar aplicaciones.

En este sentido, la empresa logró integrar funciones de IA para potencia aún más su plataforma, brindándole un mundo de posibilidades a los artistas. Esto genero que el crecimiento de su token fuera bastante grande.

El precio del token de Render subió abruptamente en 2023

Su cripto creció más de un 700% al finalizar el 2023, con un precio de u$s 4,46, aunque tuvo un máximo de u$s 5,1. Con respecto a su capitalización, esta cerró el 2023 con u$s 1.900 millones tras haber iniciado el año con poco más de 357 millones, según CoinMarketCap.

Injective (INJ)

Consiste en una blockchain construida específicamente para las finanzas, utilizando aplicaciones de la Web 3, incorporando los contratos inteligentes, las finanzas descentralizadas con la inteligencia artificial.

De esta forma, se pueden crear protocolos y aplicaciones descentralizadas. Entre las dApps destacadas, el proyecto recalca a Helix, exchange descentralizado, el protocolo Talis, entre otros. Su token de gobernanza es INJ y tuvo, en 2023, un crecimiento por encima del 2400% anual, pasando a menos de u$s 1,30 hasta superar los u$s 40.

En conclusión, los proyectos criptos basados en la IA tuvieron un gran crecimiento en el 2023 y, probablemente, se sigan potenciando en 2024. Sin embargo, es importante aclarar que todos estos tokens son considerados de alto riesgo, por lo que no es aconsejable invertir grandes cantidades de capital, ya que se puede perder el 100% del dinero.