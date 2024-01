Se demoró el tratamiento de la Ley ómnibus y empezaron las dudas en la City: ¿se recalentó la brecha cambiaria?

El dólar blue se vendió este jueves con una baja de diez pesos, a $1.245, en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.281 y el MEP se ofreció en $1.229.

El oficialismo de la Cámara de Diputados planea convocar para la próxima semana a una sesión especial para tratar el proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", tras emitir en la madrugada de hoy dictamen de mayoría a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, con el apoyo de bloques opositores denominados dialoguistas.

Si bien el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) aspiraba a tratar ese proyecto hoy, finalmente decidió postergar hasta el martes o miércoles próximos la sesión especial, donde se buscará debatir la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, según informaron fuentes parlamentarias. Es que el oficialismo parecía que tenía los votos, pero -tras algunos idas y vueltas con el dictamen- no logró obtener el consenso necesario para sesionar hoy.

Para peor, el contexto es sumamente desafiante para el Palacio de Hacienda con una inflación anualizada de tres dígitos. El mercado continúa priceando una aceleración del crawling peg a partir de marzo. En este marco, un incremento en la tasa de devaluación sin un ajuste fiscal consistente no solucionaría ningún problema. A estos niveles de nominalidad, el pasaje a precios se daría rápido (sin poder ganar en términos de competitividad) y se estaría agregando combustible a la situación inflacionaria.

Para corregir los desbalances externos, la administración de Mieli se planteó como condición necesaria realizar un ajuste fiscal consistente y creíble, que apunte principalmente a corregir la inercia inflacionaria, y defienden a capa y espada que la ley "bases" va en camino a esa dirección. Sin embargo, si no logra imponer sus reformas en el Congreso la city anticipa un fuerte incremento en los dólares libres.

Las razones del incremento en la brecha

Para la consultora Ecolatina, hay cuatro razones esenciales que explican el fuerte incremento en la brecha cambiaria que se observó en las últimas tres semanas. En primer lugar, la percepción de un atraso real y una oportunidad de inversión en los dólares alternativos ante la aceleración inflacionaria.

Los inversores aguardan que se sancione la Ley ómnibus y apuestan por el dólar

En segundo lugar, la reversión estacional en la demanda de dinero, que se irá profundizando en los próximos meses. En tercer lugar, las prácticamente nulas opciones de inversión para resguardarse frente a los mayores niveles de nominalidad junto con la vigencia de una tasa de interés sumamente negativa en términos reales que quita incentivos a ahorrar en pesos; y por último, las opacas licitaciones de BOPREAL no permiten descomprimir demanda de dólares asociada a deuda comercial.

"El esquema cambiario-monetario instrumentado por el Gobierno es audaz e involucra riesgos no menores, tanto por cuestiones estacionales como por una demora en el impacto de las medidas implementadas: tanto la oferta excepcional de divisas como su acotada demanda tienen "patas cortas" y difícilmente logren sostenerse durante el verano sin instrumentar nuevas medidas", comentaron.

Más allá de la brecha, desde Ecolatina señalaron la historia es distinta para el caso del MULC: el BCRA aún muestra un nivel de compras netas relativamente elevado gracias a una oferta de dólares que se sostiene pese al ruido de fondo y una demanda de divisas que mostró un leve repunte, pero aún permanece restringida.

¿Hasta dónde puede llegar el dólar blue?

Para el economista Salvador di Stéfano el gobierno devaluó en diciembre y subió tarifas, lo que le quitó poder de compra al salario. En este sentido, señaló que la emisión monetaria sin respaldo no existe, por ende, solo emite si compra dólares, esto hace que la plaza este con menos liquidez y no se puedan convalidar los aumentos de precios, lo que aumenta por precio, no aumenta por cantidad.

"Si el gobierno de Javier Milei cumple con sus objetivos, en un año el dólar billete estará a igual precio que el dólar oficial, con lo cual no es una buena adopción de ahorro si a Javier Milei le va bien. En la actualidad el dólar blue se ubica en $1.255 con una brecha del 53% versus el dólar oficial", precisó.

El contexto es sumamente desafiante para el Palacio de Hacienda con una inflación anualizada de tres dígitos

Según el especialista, el dólar blue no debería superar una brecha del 80% hasta que ingresen los dólares de la cosecha, por ende, lo estima como techo en $1.500. Salvador di Stefano alertó que, si el presidente fracasa con su plan de gobierno, "la brecha no podría ser superior al 100%" que tuvo el gobierno (de Alberto Fernández), con lo cual estaríamos hablando de un dólar a $ 1.700, representaría una suba del 35,4% desde los valores actuales.

"Todas estas especulaciones la contrastamos versus la inflación del primer trimestre, que desde nuestra consultora creemos que estará en torno del 67,0%, por la tanto es mejor invertir en pesos ajustados por inflación que en dólar billete. Inflación de enero 23%, febrero 18,0% y marzo 15,0%. Con el nuevo gobierno, si tenemos equilibrio fiscal, tipo de cambio competitivo y ajustamos el precio de las tarifas, todos los caminos conducen a inversiones en pesos que ajustan por inflación", señaló.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubicó en $1.245 para la venta y a $1.225 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.281 y el MEP se ofreció en $1.229.

Cuál es el precio del dólar oficial

El tipo de cambio minorista se vendió hoy a $842,25 para la venta.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense se consiguió a $823.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubicaron en $1.347,60.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: