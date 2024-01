Caputo enfrenta último test del mes por la deuda y el resultado será clave para controlar al dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo, afrontará el martes 30 de enero la última licitación de deuda del Tesoro de este mes, y lograr un buen resultado es clave para no sumar más presión al dólar blue y las divisas financieras en un contexto donde la exclusión del capitulo fiscal del proyecto de Ley ómnibus provocó una reacción negativa este lunes en el mercado y los impulsó al alza. Más exceso de pesos acentuaría la tensión

En esta oportunidad, el Tesoro prácticamente no afronta vencimientos, por lo cual el organismo que el funcionario conduce señaló a través de un comunicado: "En un marco donde observamos interés del mercado por extender plazos, el producido de esta licitación se destinará a la recompra de deuda del Tesoro en cartera del Banco Central" con el fin de seguir saneanado el balance de la entidad monetaria

Pese al clima de mayor incertidumbre en el mercado, luego de la decisión del Gobierno de retirar el capítulo fiscal del proyecto de Ley ómnibus, los analistas prevén que el Tesoro obtendrá un buen resultado, dado que ante la vigencia del cepo cambiario le juega a favor.

Asimismo, en el mercado están expectantes acerca de si finalmente en febrero el Gobierno avanzará en la definición de un canje voluntario de deuda en pesos para descomprimir el perfil de vencimientos previstos en 2024.

Hace unas semanas, el titular de la cartera económica junto con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, habían mantenido una reunión con bancos para tantear la posibilidad de un megacanje de deuda. Según los trascendidos, Finanzas está dispuesto a intercambiar la deuda que vence en 2024 por instrumentos con vencimiento en 2025, 2026 y 2027 que estarían atados a la evolución de la inflación.

Deuda en pesos: ¿cuál es el menú?

La licitación se desarrollará en un contexto donde los dólares financieros, Contado con Liquidación y MEP, abrieron la semana con alzas firmes tras el traspié por el capítulo fiscal del proyecto de Ley ómnibus que pone en duda la viabilidad del ajuste que impulsa el Gobierno y la posibilidad de llegar al equilibrio financiero este año.

No obstante, la cartera económica en el comunicado de convocatoria de esta licitación aseguró que "el equilibrio financiero en 2024 es un compromiso central del Ministerio de Economía que elimina la necesidad de recurrir al endeudamiento para financiar el déficit fiscal".

Economía ofrece tres Bonos del Tesoro cupón cero ajustados por CER que vencen en 2026, 2027, y 2028.

Para enfrentar esta licitación, la secretaría de Finanzas elaboró un escueto menú de 3 instrumentos de deuda, todos ajustados por inflación en un escenario donde el costo de vida de diciembre fue de 25,5%, y para enero se estima una desaceleración que rondaría en 20%, o algo menos, según los últimos datos de alta frecuencia de algunas consultoras.

En la canasta ofrecida hay, tres Bonos del Tesoro Nacional en pesos cero cupón ajustadas por CER, con vencimientos el 30 de junio 2026 (TZX26), otro que caduca el 30 de junio de 2027 (TZX27), y el otro expira el 30 de junio de 2028.

La recepción de las ofertas comenzará a las 10.00 horas de este martes y finalizará a las 15.00 horas.

Deuda en pesos: ¿qué expectativas tienen los analistas?

Los analistas de Facimex Valores indicaron que "los instrumentos licitarán precio, pero ninguno será elegible para integrar encajes bancarios y no habrá una segunda vuelta para creadores de mercado". Y enfatizaron que "de esta forma, el nuevo equipo económico sigue aprovechando las condiciones de mercado (la curva CER rinde negativo hasta 2028) para colocar deuda CER larga y continúa sin ofrecer alternativas atadas al tipo de cambio oficial (bonos dollar linked o Duales) desde la devaluación".

En ese marco, evaluaron que "desde el punto de vista de la estrategia, los Boncer a 2026 y 2027 son demasiado largos para ser atractivos, en un contexto de tasas reales en torno a mínimos históricos, por el altísimo riesgo duration".

Además, señalaron que "desde la última licitación, el Tesoro prácticamente no afronta vencimientos por lo que la prueba será una buena oportunidad para achicar el balance del BCRA".

Economía usará los fondos que consiga en la licitación para recomprar deuda del Tesoro en cartera del BCRA.

Por su parte, Pedro Siaba Serrate, jefe estratega de PPI destacó que "lo más interesante es la intención de aumentar plazos, con bonos cero cupón, no engrosa la línea de intereses, por lo cual no complica el resultado financiero, en un contexto de potencial debilidad en todo el universo de pesos".

A su vez, Mateo Reschini, analista de Inviu comentó que "los instrumentos atados a la inflación al tener una tasa tan negativa últimamente no es que va a traer tanto dinero fresco, pero habiendo tantos pesos todavía regulados por el control de cambios va a haber demanda, y probablemente de los bancos". Y auguró: "Va a haber demanda del mercado, y va a ser una licitación exitosa, sin importar lo que pasó con la eliminación del capítulo financiero".

En sintonía, Nicolás Calabria, Porfolio Mananger de Adcap Grupo Financiero, dijo: "Creemos que la licitación va a ser favorable para el Gobierno, consiguiendo un alto grado de participación" al alegar que "a pesar de evidenciarse bajas a lo largo de la curva CER en los últimos días, se sigue viendo demanda por productos con cobertura por inflación". Y espera "que la mayor parte de la demanda se concentre en el bono con vencimiento 2026 (TZX26), el más corto de los productos que se ofrecen".

El analista financiero Christian Buteler también prevé que el Tesoro conseguirá financiamiento "porque tienen el cepo a su favor, y los bancos hoy tienen la posibilidad de colocar la deuda y tener un put con el BCRA para poder venderlo en caso de algún problema, así que van a seguir teniendo buena demanda" en la licitación.

"Los bonos CER vienen con mal desempeño porque el mercado empezó la semana pasada a poner en precio una menor inflación para enero. Y si la inflación desacelera, los bonos CER te quedan caros al precio que tienen. Veremos si esa desaceleración es tal o no. Igualmente el mercado frente a eso elige cubrirse con la inflación porque la incertidumbre sobre lo que puede pasar está vigente, y nadie puede asegurar que la lucha contra la inflación vaya a llegar a buen puerto, así que no creo que tenga una mala licitación porque algo tenes que hacer con los pesos", fundamentó.

A su vez, el economista Federico Glustein opinó que el menú "es atractivo porque apuntan al segmento CER, pero al ser de un plazo muy extenso, creo que el que vence en 2026 será el mayor demandado, es más orientado hacia fondos renta fija, no tanto al mercado que hoy mira otras variables para un plazo de 2 años".

Analistas atribuyen la baja de los dólares financiero al buen resultado de la licitación del BOPREAL

Dólares paralelos: ¿cómo reaccionarán?

Los especialistas esperan ahora más tensión cambiaria. Y además el mercado también tendrá un foco puesto en la reunión que mantendrá el directorio del FMI el miércoles 31 de enero para analizar el acuerdo que se alcanzó con el staff técnico que debe ser aprobado formalmente para dar luz verde al desembolso de u$s4.700 millones que permite cubrir el pago de vencimientos de capital con el organismo hasta abril, lo que en la práctica es un puente hasta que comienza el ingreso de divisas de la cosecha gruesa. Y en especial, en que dirá el FMI ante el retiro del capitulo fiscal de la ley, y si habrá otras exigencias.

El analista Christian Buteler alegó que "cuando el gobierno da una noticia el viernes a la tarde es porque no es buena para el mercado, y quiere que tengan 48hs como para que las cosas decante". De todos modos auguró una presión al alza de los dólares financieros porque "lo único que miraba el mercado eran estas medidas que le daban la posiblidad de cumplir con el equibrio fiscal, y ahora van a tener que ser mucho más fuerte en el ajuste".

"Para el mercado no es una buena noticia, y no lo va a recibir bien, no va a ser una bueno para el dólar, creo que los que compraron el viernes compraron a buen precio. El mercado lo van a tomar como una señal de debilidad. Están retirando las medidas que implicaban mayor ingreso para llegar al equilibrio fiscal, 48hs después de haber sacado dictament. Muy desprolijo todo", juzgó.

Buteler aseguran que la tendencia de fondo de los dólares financieros es al alza mientras continúen las tasas reales negativas en 9% frente a una inflación que en diciembre fue de 25,5% y en enero se proyecta en torno al 20%.

De igual diagnóstico, el economista Amilcar Collante vaticinó que "creo que puede ser un motivo para la toma de ganancias, que bajen bonos y acciones, y veremos algo mas de presión cambiaria". Y argumentó que "el ancla del gobierno es fiscal y es el capítulo que se saca de la ley, ceo que Caputo invierte que lo prioritario es el resto y no lo fiscal. para no mostrar que cede; se ve que no tenían los votos para que avance".