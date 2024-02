Con 279 millones de seguidores, buscan que Taylor Swift se involucre en la campaña electoral en EE.UU.: ¿a quién apoyaría?

El escenario preelectoral en los EE.UU. tiene como principal punto de referencia la arrolladora carrera de Donald Trump en su intento de regresar a la Casa Blanca. Su avance parece no detenerse pese a las condenas que pesan sobre él en algunos estados ni a los numerosos procesos legales pendientes de resolución. En ese sentido, su contrincante, el demócrata Joe Biden, actual mandatario y que irá por la reelección, quiere contar con el apoyo de la cantante Taylor Swift para que haga campaña a su favor y movilizar el voto demócrata

Los resultados que va obteniendo Trump en las primarias son elocuentes. De hecho, de los precandidatos de su partido solo queda una: Nikki Haley. Por el lado del Partido Demócrata, el candidato natural es Biden, que estará a punto de cumplir 82 años cuando se celebren las elecciones en noviembre.

Biden y su equipo toman muy en serio la amenaza del representante republicano, que es cuatro años menor y no es para menos, ya que las encuestas han mostrado que va detrás de Trump y muchos votantes demócratas se muestran reacios a votarlo para un segundo mandato.

Si bien el equipo de campaña del actual presidente aún le asigna una baja probabilidad al hecho que alguno alguno de los 91 procesos que enfrentan al controvertido magnate con la Justicia le impida que se presente a presidente, Joe Biden sabe que para mantenerse en la Casa Blanca tendrá que plantear estrategias de campaña creativas y muy eficaces, mas allá de procurar que en estos diez meses su gestión al frente del país no le reste votos.

En su contra pesa el hecho que los sondeos dicen que Biden ha perdido popularidad tanto por su gestión económica como por su apoyo a la invasión de Israel a Gaza, a lo que se suma que la situación en Oriente Medio es muy delicada.

Por eso, es importante para los rivales de Trump atacar la imagen de su rival tanto como sea posible. Los Demócratas repiten que el regreso de Trump sería una "amenaza mortal" que arrasaría con "los valores de EE.UU.".

Biden quiere contar con el apoyo de la cantante Taylor Swift para que haga campaña a su favor

Pero una campaña de estas características no se hace solo pegándole al opositor, por lo que Biden bien sabe que debe buscar sumar apoyo de forma masiva. En tal sentido, en los últimos días The New York Times dejó trascender que su intención es querer contar con el apoyo de Taylor Swift para que haga campaña a su favor y de esta manera movilizar el voto demócrata.

¿Por qué busca su apoyo? Muy sencillo, Taylor Swift cuenta con 279 millones de seguidores en Instagram y en septiembre del año pasado consiguió que 35.000 personas se inscribieran en el censo electoral solo con una publicación en la que animaba a los jóvenes a registrarse para votar.

El objetivo del equipo de campaña demócrata es tratar de conseguir que la cantante respalde públicamente a su candidato. Con apenas 34 años, Taylor Swift es para muchos la John Lennon de la actualidad y fue nombrada Persona del Año por Times.

Los primeros contactos estuvieron a cargo del gobernador de California, Gavin Newsom, quien le solicitó que se sume activamente a la campaña de Biden. "Su posición es elevada y única", dijo Newsom sobre la mayor

En su país, la cantante de Pensilvania está considerada como una especie de Mesías a la que seguir, un fenómeno sociológico que supera el poder de convocatoria de cualquier otro artista del momento. De hecho, Newsweek publicó esta semana un sondeo según el cual el 18% de los votantes en Estados Unidos se declaran "significativamente más propensos" a votar por un candidato que una su imagen a la de Taylor Swift.

Con estos y otros muchos datos, son muchos los analistas y expertos en imagen o marketing que Biden ganaría muchos votos de contar con el apoyo de Taylor Swift.

Cabe mencionar que en 2017 The Guardian describió a la artista como "una enviada de los valores de Trump", pero en las elecciones legislativas de 2018 declaró que apoyaba a los candidatos demócratas de Tennessee, ciudad en la que reside.

Taylor criticó a Trump por "engañar descaradamente y poner en peligro la vida de millones de estadounidenses" durante su gestión de la pandemia. Ya en 2020 se dio a conocer su apoyo a Biden y en los últimos cuatro años ha defendido valores que la distancian sin reservas de Trump, aunque en muchos casos su posición no fue considerada como polarizante.