El dólar blue se desploma: cuáles son las causas que impulsan su fuerte descenso y qué anticipan los expertos

Si Milei no logra impulsar sus reformas y orden fiscal para el futuro, especialistas anticipan una crisis que impactará de lleno en los dólares libres

El dólar blue finalizó este jueves con una baja de cinco pesos, a $985 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.030 y el MEP se ofreció en $997.

En medio de un clima político volátil, el peso argentino muestra una fortaleza inesperada en la city porteña. Según fuentes consultadas por iProfesional, el dólar blue y los dólares financieros experimentaron una apreciación, tanto nominal como real, alcanzando niveles no vistos desde agosto de 2019.

Para expertos, este fenómeno se atribuye a un flujo constante de divisas proveniente de los exportadores, que no cayó en comparación con enero. A pesar de la caída de la actividad económica, el 20% de las exportaciones se liquida en el mercado financiero, proporcionando una oferta privada significativa que impulsa la apreciación del peso. Además, la demanda de dólares fue insuficiente para contrarrestar esta oferta, en parte debido a la contracción económica.

Por otro lado, analistas indicaron que la apreciación del peso es influenciada por la percepción del mercado por el llamado al diálogo del presidente Milei. A pesar de la disminución del salario real y otros indicadores económicos, el Índice de Confianza en el Gobierno se mantiene relativamente alto, lo que sugiere una confianza sostenida en la administración actual y sus políticas.

Expertos estimaron que la recuperación de las reservas continuará, con una leve aceleración en el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial y una disminución en la brecha cambiaria. No obstante, el gobierno busca anclar las expectativas manteniendo un ritmo de devaluación constante, a pesar de la pérdida de competitividad frente a la inflación. Además, anticiparon que en marzo podría comenzar un incremento gradual en la tasa diaria de devaluación para estabilizar el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) y evitar un nuevo ajuste cambiario.

El dólar blue se desploma: cuáles son las causas que impulsan su fuerte descenso

Pese al ruido político, el peso se fortalece

Para una de las principales consultoras de la city porteña, pese al ruido político, el Peso se mantiene notablemente firme: el CCL no para de apreciarse en términos nominales y en términos reales llegó a mínimos desde agosto de 2019.

En este sentido, explicaron que -pese al contexto tan volátil y con la actividad económica desplomándose- el peso se muestra "firme", producto de un flujo que no puede no incidir y con una oferta de exportadores que no parece haber mermado en febrero respecto a enero,

Para la consultora, esto implica una oferta privada significativa cada rueda en el CCL, dado que el 20% de las exportaciones se liquida en el mercado financiero. Y aclararon que este escenario es "particular", ya que no siempre que hubo un "blend" de exportaciones el dólar se apreció y precisaron que la demanda también juega. En un contexto, donde la contracción económica puede explicar en parte que la demanda sea insuficiente ante la oferta de exportadores (el lema "No hay plata" de Milei).

Además, resaltaron que también influye en la mirada del mercado (y, por ende, en el valor del Peso) que el respaldo de la ciudadanía a Milei casi no haya caído desde su asunción. Al respecto, indicaron que el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora Poliarquía para UTDT está en 51,4% y cayó apenas 5,8 puntos porcentuales desde diciembre, mostrando hasta ahora una resiliencia notable considerando el desplome del salario real y los indicadores de actividad.

Ajustados

De acuerdo con el bróker Cohen, a más de dos meses de iniciada la gestión, el gobierno de Milei ya tiene los primeros resultados económicos, donde el salto cambiario, combinado con control de cambios, nuevo esquema para el pago de importaciones nuevas y el BOPREAL para la deuda comercial acumulada en 2023, le permitió al BCRA revertir el saldo de operaciones en el mercado cambiario y recuperar buena parte de las reservas internacionales.

"Del lado fiscal, en enero logró superávit financiero apoyado en un fuerte ajuste del gasto primario. A esto se sumó las colocaciones netas de deuda en moneda local que permitió al Tesoro recomprarle deuda al BCRA y actuar como contractivo de la base monetaria. Pero las consecuencias negativas no tardaron en llegar: la inflación se aceleró y la actividad económica profundizó la caída, dejando un panorama social más debilitado aún", indicaron.

Para la ALyC, este escenario aumenta la conflictividad política y social, lo cual obliga a poner sobre la mesa el riesgo de sustentabilidad del ajuste y clima social, dado que, pese a la volatilidad e incertidumbre, el mercado festejó la nueva impronta de la política económica y le da un voto de confianza que se refleja en una fuerte suba de bonos soberanos, caída de la brecha cambiaria y mejora en las acciones, mientras que reduce la expectativa de devaluación.

"Prevemos que continuará la recuperación de las reservas, con el tipo de cambio oficial acelerando levemente el ritmo de devaluación, con brecha cambiaria cediendo, aunque y con la inflación alta pero bajando en el margen", vaticinaron.

Sin embargo, advirtieron que con el objetivo de anclar expectativas, el gobierno insiste en mantener el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial del 2% mensual, a pesar de la notable disminución de la competitividad frente a la dinámica inflacionaria.

"Se anticipa que durante marzo podría iniciar un período gradual de incremento en la tasa diaria de devaluación (algo que el ministro Caputo no descartó en una reciente entrevista), con el fin de estabilizar el TCRM lo antes posible y disipar las expectativas de un nuevo ajuste cambiario", concluyeron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubicó en $985 para la venta y a $965 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.030 y el MEP se ofreció en $997.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación cerró a $865.

El dólar mayorista se negoció a un promedio de $846.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubicaron en $1.384.

La brecha cambiaria

