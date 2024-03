El dólar blue sigue con tendencia bajista, perforó los $1.000 este jueves, al igual que el miércoles, y no para de caer y el MEP y el Contado con liquidación (CCL) también cotizan en mínimos reales, el primero ya por debajo de ese valor clave que muchos veían como un piso. Así, pareciera que el plan del Gobierno para controlar el mercado cambiario está dando resultado, pero la gran pregunta es qué tan funcional le es al oficialismo esta caída de las cotizaciones.

Se observa, tal como señala la economista de EcoGo, Rocío Bisang, a iProfesional "una convergencia de los dólares paralelos que se acercan al oficial" y la analista indica que, sin dudas, esa "es condición necesaria para levantar el cepo, pero no suficiente".

Recordemos que el presidente Javier Milei dijo públicamente que antes de fin de año podría levantar el cepo y los analistas ven algunos datos que hacen viable este plan, aunque advierten algunos desafíos aún hasta llegar a ese objetivo.

Plan del Gobierno: ¿le es funcional la pax cambiaria?

El economista Jorge Neyro apunta que el dólar bajo es un reflejo de la buena expectativa que hay en general en el mercado respecto del rumbo del Gobierno. Señala que "el actual precio del dólar es funcional para el Gobierno porque muestra bajas tensiones financieras y una menor demanda de moneda extranjera".

Aunque no descarta que esta pax cambiaria pueda cambiar a medida que avance la gestión, Neyro dice que, en este momento, la ve como un síntoma positivo porque considera que, si deciden levantar el cepo pronto, no va a haber una fuerte demanda de dólares porque mucha gente los está vendiendo y no hay casi compra.

Claudio Caprarulo, de Analytica, coincide en que la menor brecha en el mercado cambiario es positiva para el Gobierno y también para la economía "porque genera menos distorsiones de precios y hace que el mercado piense que, si se va a una unificación del valor del dólar, el salto cambiario requerido para hacerlo va a ser menor de lo que sería con una brecha mayor".

La pax cambiaria le es funcionaria al plan Milei - Caputo

Y es que, si bien lo ideal es cerrar la brecha por abajo, lo esperable es que terminen convergiendo al tipo de cambio paralelo. Cabe recordar en este sentido que, si bien hubo una devaluación del 54% en diciembre, el ritmo de microdevaluaciones diarias se mantiene en el 2% mensual, muy por detrás de la inflación.

Con estos elementos sobre la mesa, Bisang afirma que hay varios puntos clave que se están dando que favorecen la expectativa de avanzar en el desarme del cepo, "como la acumulación de reservas y la estabilización de la demanda de pesos, entre otros, que se deben tener en cuenta si se quiere levantar el cepo".

Expectativa por la quita del cepo cambiario

Así, según su opinión, "si bien hoy algunos resultados son alentadores, en gran parte, responden a la licuación y el shock que implicaron las medidas de diciembre" (como la devaluación y la baja de tasas). Por lo que Bisang advierte que hay que ver si se logra mantener en el tiempo y cómo se equilibra la política económica.

En igual sentido, Neyro aclara que hay que levantar un montón de restricciones para levantar el cepo aún" y que una jugada en ese sentido requiere sacrificar ingresos fiscales (como el impuesto PAIS). Esto es un problema porque el Gobierno debe demostrar que el ancla fiscal de enero permanente y no pasajera y eso no está tan claro a largo plazo.

En ese sentido, considera que, si bien la baja del dólar del último tiempo ayuda a la expectativa de que levantar el cepo es posible, no necesariamente va a permanecer en el tiempo. No descarta que haya más volatilidad, aunque con una brecha cambiaria más baja que la que hasta diciembre, por ejemplo.

Con todo, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, indica que "el mercado se muestra bastante confiado en que esto suceda" y confía en que "si el Gobierno tiene éxito, puede ocurrir". De todos modos, coincide con sus colegas en que "todavía faltaría que se confirme un firme sendero descendente en la inflación, que logren una buena acumulación de reservas durante la cosecha gruesa y que el mercado siga confiando y la brecha no se dispare". No descarta que la política juegue también un rol preponderante para construir confianza.

En vista de esta perspectiva, el economista Federico Glustein anticipa que es probable que el cepo se empiece a levantar en julio, "si sigue la compra de divisas y no hay fuerte apreciación cambiaria, pero se acelera el ritmo de evolución del dólar oficial". En tanto, señala que, si se continúa con este crawling, eso sería en octubre.