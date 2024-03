El mercado analiza hacia dónde irán los pesos de los ahorristas que no renovarán los plazos fijos UVA, tras las últimas modificaciones del Banco Central

A partir de este martes comenzaron a vencer los plazos fijo UVA precancelables a 90 días que constituyeron varios ahorristas hace tres meses, tras la primera baja de tasas de los depósitos a plazo tradicionales que implementó el Banco Central (BCRA) el pasado 18 de diciembre y muchos decidirán no renovarlos. Esas colocaciones totalizaron unos $420.000 millones la primera semana de marzo. Esos pesos podrían volcarse al mercado y sumar presión a los dólares paralelos.

"No es una cifra que desestabilice, sin embargo, es esperable que una parte se dolarice", advierte el economista Federico Glustein a iProfesional. Sin embargo, se confiesa "cauto en cuanto a que pueda llegar a pasar, dado que no hay hacia adelante una mejora en términos de dólares porque los futuros están bajando, la inflación se desacelera y la tasa cayó, sumado a la caída en el consumo y el producto".

Desde el equipo de Research de Bullmarket Brokers explican que "a comparación de lo que pasaba en el gobierno de Mauricio Macri y en el de Alberto Fernández, cuando el Central usaba como ancla las tasas muy altas, ahora, Javier Milei está usando los Bopreales". Es decir que está haciendo que todos los importadores que se cubrieron en la gestión anterior en dólares los vendan para suscribir esos bonos y eso los convierte en una aspiradora de pesos, por un lado, y en una inyección de divisas al mercado de los financieros, por otro.

"También hay que sumar que el Central todos los días compra dólares, lo que es una buena señal para el mercado, ya que tiene poder de fuego. Este combo de cosas es lo que hace que el dólar siga tranquilo, más allá de algunos movimientos oscilantes que puedan ocurrir", detallan. Es por eso que el BCRA decidió modificar su política de tasas y, en ese marco se puede dar un desarme de las colocaciones a 90 días que ajustan por el índice UVA.

La política de tasas del BCRA de Javier Milei

Cabe recordar que el 28 de diciembre pasado, el Central resolvió duplicar el período mínimo de permanencia establecido para esos instrumentos, que pasó de 90 a 180 días. Lo dispuso a través de la Comunicación "A" 7929, que, además, dejó a libre albedrío de los bancos la determinación de la tasa de precancelación de esas colocaciones.

Y, si bien la Comunicación "A" 7978 dejó en claro que está habilitada la opción de poner un plazo fijo UVA no precancelable a 90 días todavía, lo cierto es que los bancos prácticamente no los están ofreciendo y menos que menos a través del homebanking. Sólo algunos lo permiten en forma presencial.

Estas decisiones hacen que muchos ahorristas tengan que pensar en otro tipo de inversiones con los pesos de sus plazos fijo UVA. Pero eso es todo un desafío en un contexto en el que el BCRA apuesta a la licuación de ahorros a través de su política de tasas como un mecanismo para resolver el problema de los pasivos del BCRA y combatir la inflación.

La primera medida en este sentido se tomó el 18 de diciembre, cuando el BCRA bajó la tasa del plazo fijo tradicional del 133% al 110%. De esta manera, el único instrumento de inversión que le quedó al ahorrista como opción para protegerse contra la inflación era el plazo fijo UVA y se dio así una migración masiva de pesos hacia esos instrumentos de ahorro.

Sin embargo, hoy ya no resultan tan atractivos porque ofrece menos liquidez. Se frenó casi por completo desde fin de 2023 la constitución de nuevos plazos fijo UVA y el stock crece por el devengamiento de la tasa, principalmente. Ahora vencen los últimos que se colocaron a 90 días. La mayor parte de esas colocaciones vence entre fines de marzo y mediados de abril, con lo que capturarán la inflación de diciembre, enero y febrero, según un informe de Aurum Valores. Y eso dejará liberados millones de pesos que podrían pasarse al dólar, ya que la ganancia en esa moneda es más que interesante, aunque no le gana a la inflación.

De hecho, el analista de F2 Soluciones Financieras Andrés Reschini indica a iProfesional que, "en marzo tenemos stock de plazo fijo UVA desacelerando y el de plazos fijos tradicionales acelerando (con datos al 13/03), apenas dos días después del último cambio en las tasas". Entre el primero de marzo y el 13 del mismo mes, las colocaciones UVA se incrementan un 0,25% mientras que los tradicionales lo hicieron en un +9.6%, según su información.

Cómo rinden los plazos fijo UVA

El plazo fijo UVA continúa teniendo rendimientos más favorables que el tradicional

Sin embargo, Reschini indica que los rendimientos, para los plazos fijo UVA a 90 días, "en función del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, sería muy superiores vs un tradicional". Y es que un plazo fijo de $1millón, tras el ajuste por inflación estimado en algo más del 70% para el período que va entre mediados de diciembre y mitad de marzo, alcanzará una cifra superior a los $1,76 millones, con una ganancia cercana a los u$s750.

No obstante, advierte que gran parte de los pesos estaría yendo a tasa de un plazo fijo tradicional en un contexto en el que los bancos están compitiendo por la tasa, aunque el rendimiento hoy sea muy inferior a la inflación, dado que el promedio de los bancos está ofreciendo un 70% o 75% y la suba de precios acumulada desde la llegada de Javier Milei a la presidencia a la fecha es de alrededor del 70%.

Lo que los analistas observan es que muchos ahorristas e inversores estarían yendo a esos instrumentos a un mes en una especie de "wait and see" a la espera de una definición mayor del sendero de inflación antes de apostar a un instrumento de más largo plazo, como los depósitos UVA. Asimismo, también podrían estar esperando a ver si los bancos dinamizan la oferta de los no precancelables a 90 días, que hoy es inaccesible a través de los home banking de la mayoría de las entidades.

Sin embargo, por otro lado, el dólar está muy barato, con el blue y los financieros en torno a los $1.035, con la brecha con el dólar oficial cercana al 20% en todos los casos (MEP, blue y CCL) y un tipo de cambio ilegal que anotó una caída del 14% el mes pasado, muy lejos de la inflación.

Hacia dónde irán los pesos de los plazos fijo: ¿presionarán al dólar?

Entonces, la gran pregunta es qué va a hacer el ahorrista con los pesos. Para Glustein, una parte irá al dólar, pero otra tendrá otros destinos: "Algunos para pagar deudas y obligaciones, otros a instrumentos dolarizados como bonos y otro tanto podrá ir a tasa en pesos por practicidad, pero con rentabilidad real negativa", dice.

Cómo evolucionaron los depósitos de plazo fijo UVA

A esa pregunta, Reschini responde que la decisión del ahorrista "va a depender de las expectativas de inflación". Anticipa, en ese sentido que, si sigue desacelerando, puede que la tasa de plazo fijo tradicional se vuelva más atractiva. "Sobre todo, teniendo en cuenta que los UVA tienen plazo mínimo de permanencia y eso desincentiva un poco ese tipo de colocaciones".

Claro que en esta decisión "también jugarán un rol importante la calma o no cambiaria". Si se observa una tendencia al alza en los tipos de cambio, seguramente, muchos irán por esa vía.

Así lo ratifica Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, quien asegura que no le sorprendería "que cierren el circuito vía dolarización de dicha tenencia, considerando la fuerte ganancia en dólares que obtuvieron". Sin embargo, no espera que eso impacte fuertemente en los tipos de cambio paralelos por los flujos actuales que se están observando "excepto que se dé conjunción de demás factores, que sea relevante para el aumento de las cotizaciones".

Por su parte, el economista de Equilibra Lorenzo Sigaut Gravina apunta que "los plazos fijos UVA que están venciendo hasta el 28 de marzo están, en su mayoría, en manos de personas humanas y, dado que se extendió el plazo de estos instrumentos de 180 días, la primera opción es renovarlos". Y es que, desde Equilibra, esperan que la inflación siga alta hacia adelante y aún le gane al tipo de cambio.

No obstante, no descarta que otra opción que escoja el ahorrista "es comprar dólar MEP o algún tipo de cambio alternativo, aprovechando que el tipo de cambio está barato y la brecha con el oficial está relativamente baja".

Así evolucionó el stock de plazos fijo en el último año

Un elemento que todos los analistas remarcan es que aún hay mucha incertidumbre respecto de cuál será el dato de inflación de marzo. De hecho, aún hay fuerte dispersión en los datos que están publicando los analistas privados. Muchos esperan que esté en torno al 13% o por debajo y otros no descartan un número superior. Ese no es un dato menor para definir el futuro de los flujos provenientes de los plazos fijos UVA precancelables a 90 días, un instrumento que ya no existe en la oferta de las entidades financieras.

Asimismo, tal como plantea Alan Zuchovicki, director de Finbez, "hoy tenemos un mercado de Contado Con Liquidación (CCL) que está blindado por el cepo, por un lado, y compensado por vendedores, que son los exportadores, que liquidan hasta u$s60 millones por día y tienen el mercado frenado, por otro".

Eso, por el momento, pareciera contener la presión que va a ejercer la liquidez de desarme de los plazos fijo UVA que se dará en los próximos días, aunque es innegable, que algún efecto se va a sentir, dentro del margen acotado que le da el status quo actual de un cepo fuerte y un mercado muy compensado por el dique de la liquidación de exportaciones y los Bopreal.