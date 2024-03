El Gobierno explicó que la salida de las restricciones cambiarias puede estar más cerca de lo imaginado. Para ello es necesario adquirir 15 mil millones de dólares, pero: ¿es factible conseguir esos fondos?, ¿si se liberan las restricciones cuál sería el precio de equilibrio para el dólar? y ¿cuáles son las posibilidades de liberar la economía en junio como lo prevé el FMI?

Para responder a estos interrogantes, iProfesional dialogó con el economista y especialista en mercados Juan Carnevale, quien aseguró que -si lo desea- el Gobierno puede abrir el cepo ahora mismo, "y que la oferta y la demanda se encuentren donde se tengan que encontrar", pero necesitan 15 mil millones de dólares para "hacer frente a intervenciones en caso de una corrida cambiaria que dispare el valor del dólar".

Cepo al dólar: las herramientas que el Gobierno evalúa para levantarlo

No obstante, el oficialismo cuenta con la posibilidad de endeudarse por distintas vías. "Javier Milei está haciendo fuertes declaraciones políticas de que Argentina va camino a relaciones carnales con Estados Unidos", por ello "ya cuenta con el visto bueno para que el FMI le preste la plata", confirmó el economista. Además, "hay fondos de Dubai y Arabia Saudita que quieren comprar bonos", indicó.

Entre las alternativas, "se está hablando de la venta de bonos del Anses por medio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) o la otra posibilidad es que el FMI envíe los 13 mil millones de dólares que restan del acuerdo de Macri", dijo Carnevale. Sin embargo, "retomar el acuerdo que hizo Mauricio Macri necesita que haya una aprobación por parte del Congreso, además de que lo apruebe el board del Fondo Monetario Internacional", lo que puede demandar mucho tiempo si el objetivo es cerrar cuanto antes el cepo cambiario.

Qué es el REPO, la herramienta que el Gobierno estudia para salir del cepo

Pero, en caso de que el Gobierno se financie con nuevos acreedores, hay posibilidades de evitar el Congreso. En este sentido Carnevale explicó que "podría hacerlo mediante REPOs (repurchase agreement) que son préstamos con garantías prendarias". Y añadió: "El REPO lo podría hacer el Tesoro Nacional, pero primero debería disponer de los fondos del FGS y hoy los activos están en el FGS, no están el Tesoro Nacional". Aunque, podría hacerse porque "los REPOs nunca pasaron por la aprobación del Congreso, ya sean del Banco Central o del Gobierno".

"Otra alternativa que hay es que se le pasen activos a los bancos públicos y que ellos sean los que hagan los REPOs, esto ya se hizo en 2005, 2006", comentó el economista.

La salida de cepo cambiario podría darse en agosto de este año, según especialistas.

"En caso de que se levante el cepo, el tipo de cambio podría llegar a los $600", afirmó Carnevale. No obstante, el economista afirmó que es "más factible que por ahora no se libere el cepo, porque el Impuesto PAIS, que no es coparticipable, es un instrumento que necesita el Gobierno" para mantener la parte fiscal en orden.

Cuándo se puede abrir el cepo cambiario sin préstamos

Así como viene el Banco Central acumulando reservas "el cepo se puede levantar en agosto aproximadamente", sentenció Carnevale. En este sentido expresó que "la mejor opción es que el Gobierno siga con el ritmo con el que viene acumulando reservas". De esa forma "no tiene sentido pedir un préstamo".

"Lo más probable que suceda es que se llegue a un acuerdo para poder sacar adelante la Ley de Bases y el DNU y eso impulse la economía" y "sin la necesidad de un préstamo la Argentina va a salir del cepo". "Ya con que haya expectativas de no devaluación, el frente cambiario está muy estable", detalló Carnevale. Esto es debido al "fruto de ingreso de dólares por la señal que está dando de qué va al déficit cero como sea", indicó

Mientras que, según el especialista en "el frente tributario eliminar el cepo implica dejar de recaudar el Impuesto País que es significativo para las arcas del Estados", aunque hay alternativas para reemplazarlo como un eventual blanqueo de capitales, "mantendría este esquema hasta agosto o septiembre"

Qué pasaría si se levanta el cepo sin sacar el Impuesto PAÍS

Ante el interrogante de si se puede pensar en salir del cepo sin sacar el Impuesto País, el economista respondió que con este nivel de tasas de interés, "cuando se levanta el cepo se abren las puertas al carry trade". Esto significa una inversión en tasa de interés realizada con la moneda local para, luego de un determinado plazo, obtener un beneficio y transformarlo nuevamente en moneda extranjera.

Por este motivo, "abrir las puertas al carry trade con tasas del 6 por ciento mensual, no es lo ideal por más que tengas el Impuesto País". O sea que "el cepo se tiene que levantar de apoco a medida que se bajen las tasas de interés, para evitar un ingreso excesivo del carry trade".

Con el visto bueno del FMI, el Gobierno espera que baje la inflación y acumular reservas para liberar restricciones.

En la misma línea, Juan Carnevale aseveró que "Argentina primero tiene que bajar la tasa de interés por lo menos a niveles regionales, si Brasil ofrece 11 por ciento anual, entonces ofrecer este año 20 por ciento anual".

Para finalizar, opinó que lo mejor que puede hacer Milei es "seguir bajando la tasa de interés, bajando la inflación, seguir con el apoyo internacional dando señal de que se está trabajando del lado de occidente", y en ese contexto, "los bonos y las acciones van a seguir subiendo y con superávit comercial que permita seguir acumulando dólares, sin déficit fiscal y sin inflación, ahí si abrir el cepo", cerró.