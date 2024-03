Milei celebra la baja a un dígito de la inflación, pero expertos advierten por algunas "trampas": qué observa la city

El dólar blue se vende este martes sin cambios, a $1020 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.079 y el MEP se ofrece en $1013.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sentenció que la inflación minorista ya alcanzó niveles de un solo dígito mensual, afirmación que hizo durante una entrevista televisiva. En la misma, Caputo expresó su optimismo respecto a la inflación, señalando que, aunque los índices aún no lo reflejan, la realidad es que "la inflación ya está corriendo a niveles de un dígito".

Además, destacó la estabilización de los precios de los alimentos en la tercera semana de marzo y aseguró que la mayoría de los precios relativos han sido corregidos. "Estamos bajando la inercia inflacionaria y controlando la emisión monetaria", afirmó, sugiriendo que estas medidas pronto se verán reflejadas en los índices oficiales. El titular del Palacio de Hacienda también defendió la apertura a la importación de productos de la canasta básica como una estrategia para incrementar la competencia y presionar a los productores locales, marcando una diferencia significativa con las políticas del kirchnerismo.

Al respecto, fuentes relevadas por iProfesional resaltaron -pese al complejo escenario económico actual- los recientes esfuerzos del gobierno para controlar este fenómeno monetario y que comenzaron a dar frutos antes de lo esperado, con una desaceleración significativa en febrero y señales prometedoras en marzo.

Sin embargo, advirtieron que la postergación de los aumentos de precios regulados como un factor que podría potenciar la desaceleración de la inflación. Además, indicaron que la suspensión temporal del IVA adicional y el impuesto a las ganancias en las importaciones de productos de la canasta básica podría ofrecer un alivio inflacionario de corto plazo. Por esta razón, alertaron que, una vez finalizado el período de gracia, los factores macroeconómicos volverán a ser los principales determinantes de la inflación.

Ajuste y gobernabilidad

Para la consultora Eco Go, el cambio en la promoción de "bundle" (2×1 o 70% de descuento en la segunda unidad) a descuento porcentual por unidad para todo podría generar por una única vez un menor incremento del IPC Nacional que estin entre 0,4% y 0,8% mensual, factor que ayudaría a la desinflación de los precios en marzo y abril. A ello se le suma la decisión de seguir posponiendo el incremento del gas, que nos llevaría a estimar un alza menor en marzo.

Milei celebra la baja a un dígito de la inflación, pero expertos advierten por algunas "trampas": qué observa la city

"La contracara de la suba esperada de los subsidios será el gasto previsional, donde el Gobierno lanzó finalmente un decreto para recomponer parcialmente las jubilaciones y detener la pérdida del poder adquisitivo. El "ahorro" en el año sería de 0,5 puntos porcentuales del PIB", precisaron.

Por otro lado, desde la consultora indicaron que hace pocos días algunos medios dejaron trascender que el INDEC cambiaría la metodología de medición del IPC, principalmente la actualización de la canasta de consumo que se toma como referencia. Si bien el INDEC confirmó que está trabajando en el nuevo índice, el cambio metodológico no figura en el calendario del INDEC, y no sería inmediato. El nuevo indicador tomaría como base para definir sus ponderadores la Encuesta Nacional de los Hogares 2018, aunque por definiciones del nuevo Manual metodológico del FMI, no se habilitaría la actualización por precios relativos hasta hoy. Lo cual no es trivial debido a que el peso de las tarifas en 2018 es significativamente más alto que el actual.

"De aquí se infiere que la necesidad de acelerar la recomposición tarifaria no sólo corresponde al impacto presupuestario de los subsidios, sino que si estos aumentos ocurren después del cambio metodológico se amplificaría su impacto inflacionario dada la incidencia de las tarifas en la encuesta de gastos mencionada", comentaron desde Eco Go.

¿Y si la licuación se detiene?

Para la sociedad de bolsa Consultatio, en términos de inflación la estrategia oficial empezó a rendir sus frutos muy pronto, dado que en febrero la inflación sorprendió con una desaceleración mucho más significativa de lo esperado por el mercado, en tanto que los datos preliminares de marzo se suman a esas señales promisorias, con una batería de indicadores de alta frecuencia que apuntan a una continuidad en el proceso de desaceleración del mes pasado.

"La pregunta relevante es si la inflación descenderá abruptamente o se tratará de un proceso gradual. La respuesta del mercado a esta pregunta es contundente: en los resultados de la licitación del Tesoro de ayer, el optimismo en relación a la baja de la nominalidad esperada es indudable. El mercado validó una tasa efectiva mensual del 5.5% para la nueva Lecap, que de ser arbitrada con los rendimientos en mínimos históricos de la curva CER arroja una inflación implicita promedio hasta ene-25 de 7.85%", indicaron.

Para el bróker, la postergación del aumento de precios regulados anunciado por el gobierno en la última semana podría potenciar la desaceleración de los precios, al menos por algunos meses más. Concretamente, precisaron que la postergación de los aumentos acordados de transporte público, tarifas de gas y naftas supondría un ahorro en términos inflacionarios de aproximadamente 1.3 puntos porcentuales. A ello se le suma la apertura de importaciones de los productos de la canasta básica y la suspensión del cobro de IVA adicional e impuesto a las ganancias por un plazo de 120 días a las importaciones de estos mismos productos. Pasado ese plazo, los determinantes más importantes de la inflación volverán a ser de origen macro.

"En la situación actual gobierno queda frente a una paradoja: si no logra el apoyo para pasar reformas que le permitan dar sostenibilidad a estos resultados, puede convertirse en la principal víctima de su éxito hasta aquí. Si la desinflación se profundiza, la inercia del gasto público comenzará a erosionar el ancla más sólida que tuvo la desinflación hasta aquí: la baja del déficit a través de la consolidación fiscal", concluyeron.

Si el Presidente no logra pasar sus iniciativas que le permitan dar sostenibilidad a sus reformas, la inercia del gasto público comenzará a complicarlo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1020 para la venta y a $1000 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.079 y el MEP se ofrece en $1013.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $875,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $856,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.400,80.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: