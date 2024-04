En el caso de que no puedas pagar tu préstamo, es importante que tengas en cuenta algunas consideraciones para evitar problemas

A la hora de obtener un préstamo, deberás analizar cuestiones como el capital a solicitar, el monto de la cuota, tu nivel de endeudamiento actual, entre otras cuestiones para evitar asumir obligaciones que no podrás cumplir. Sin embargo, si estás teniendo problemas financieros y no podés pagar tu préstamo, hay algunas consideraciones que deberías tener en cuenta.

¿Qué debo tener en cuenta si no puedo pagar un préstamo?

Si no podés pagar tu préstamo, es necesario que actúes lo más pronto posible para enfrentar la situación. Entre los aspectos a considerar se encuentran la comunicación con la institución financiera, analizar las opciones de refinanciar la deuda, revisar lo firmado, analizar tus decisiones, buscar asesoramiento y tener en cuenta los inconvenientes a largo plazo.

Comunícate con el banco u entidad financiera

En el momento en el que sepas que no puedas abonar el préstamo, deberás ponerte en contacto con la entidad financiera lo antes posible. Allí deberás explicarle tu situación y analizar alternativas para cumplir con tus obligaciones como un plan de pagos alternativos.

Analizá alternativas de financiación

Dependiendo de tu situación financiera, existen algunas alternativas para poder financiarte. Por ejemplo, restructurar la deuda a mayor cantidad de años con una mensualidad más baja, negociar una quita de intereses, entre otras opciones.

Una quita de intereses es una buena alternativa para restructurar una deuda

Revisá el contrato

Al no poder afrontar tus obligaciones, deberás releer el contrato del préstamo para tener en cuenta tus derechos, responsabilidades y consecuencias por no pagar. De esta manera, podrás hacerte una idea de las alternativas que tenés y sus posibles repercusiones.

Analizá tus decisiones

Antes de tomar una decisión, deberás analizarla en profundidad. Para ello, no deberás tomar decisiones apresuradas como solicitar otro préstamo para abonar el actual sin considerar las implicaciones, ya que esto podría empeorar tu situación financiera en el largo plazo.

Buscá asesoramiento financiero

Es importante que consideres acudir con un asesor financiero o consejero para poder orientarte sobre cómo manejar tus ingresos y deudas, creando un plan financiero sólido para el futuro.

Un asesor financiero puede darte buenas alternativas para tu situación financiera en particular

Tené en cuenta las consecuencias a largo plazo

Si no pagás un préstamo, como mencionamos anteriormente, podrás enfrentar graves consecuencias como dañar tu historial crediticio, apareciendo en el Veraz, incurrir en altos intereses por pagos atrasados, enfrentar acciones legales e incluso sufrir el embargo de bienes.

En este sentido, es necesario que abordes la situación de manera proactiva y busques soluciones que te ayuden a manejar tus deudas de la manera más responsable posible. A su vez, si bien las deudas suelen caducar luego de unos años, no es aconsejable especular con esta posibilidad, ya que durante ese tiempo podrías tener problemas para conseguir empleo, adquirir bienes y servicios, entre otras cuestiones.

¿Cómo conseguir un préstamo si estoy en el Veraz?

Conseguir un préstamo estando Veraz suele ser algo sumamente difícil, ya que las empresas suelen ser reacias a tomar "riesgos innecesarios", es decir, no les conviene prestarle dinero a una persona que ya incumplió en el pasado, y en algunos casos aún incumple en no pagar, y, por ende, la probabilidad que no cumpla es mayor con respecto a otro cliente que ha pagado con sus obligaciones en tiempo y forma.

En esta línea, la mayoría de los bancos y entidades financieras no suelen prestar dinero a un cliente si está en algún informe crediticio, como, por ejemplo, en el mencionado Veraz. En el caso de estar en algunos de estos informes, existen algunas opciones para acceder a un préstamo.

Una de estas suele ser los famosos "Préstamos solo con DNI" los cuales permiten financiar pequeños consumos. Si bien algunos ponen como requisito no estar en el Veraz, otros lo hacen igual, aunque suelen cobrar una tasa de interés superior.

Otro de los casos son el de aplicaciones y páginas web como "Adelantos.com" que permite en simples pasos, incluso estando reportado en el Veraz, obtener un préstamo.

En ese caso, la tasa nominal anual es del 408%. Por ejemplo, para un préstamo de $200.000 a 120 días (plazo mínimo), es decir, 4 cuotas, cada una será de $117.000 aproximadamente, por lo que devolverás $468.000 estimativamente.

Por otra parte, en el caso de que necesites obtener dinero de forma rápida y simple, existen una gran cantidad de aplicaciones que te permiten obtenerlo con simples clics.

Una de ellas es Moni, la cual te presta hasta $845.000 y lo podés devolver en cuotas fijas. Otra de las aplicaciones que prestan dinero son Finguru, ADCréditos, Credifull, entre otros, aunque los intereses de estos préstamos suelen ser mucho más elevados que en el sistema financiero tradicional.