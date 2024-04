El Banco Central, ¿cierra o sigue?: la visión del mercado sobre el futuro de la entidad

El Banco Central (BCRA) acumula sigue comprando reservas y las netas se ubican en los u$s29.466 millones, en tanto que el mercado estima que las netas están negativas en unos u$s2.440 millones (sin DEGs). Por otro lado, el equipo económico tiene el foco puesto en terminar con el problema de los pasivos y sanear el balance de la entidad, pero dado que una de las grandes promesas de campaña de Javier Milei fue que la cerraría, la gran duda es qué hará finalmente.

Este miércoles, el BCRA compró u$s198 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y ya embolsó unos u$s15.762 millones en estos cuatro meses de gestión en el mercado oficial de cambios.

Eso se da, tal como advierte el economista Pedro Gaite a iProfesional, en el marco del plan de que "en el corto plazo, el objetivo es seguir acumulando reservas" y, por otro lado tal como viene señalando el Gobierno, sanear el balance del BCRA.

Licuación y endeudamiento: la otra cara de la moneda del BCRA

Y es que el sendero de baja de la tasa de interés que emprendió el Banco Central tiene apunta a lograr una reducción de la cantidad de pesos en la economía, sobre todo, aquellos destinados a sostener los pasivos remunerados.

Así, el problema es que, por un lado, según señala a este medio una ex directora de la entidad, si bien la acumulación de reservas que lleva adelante es positiva, "lo hace a cuestas de un incremento de la deuda comercial porque entrega la plata para las importaciones a cuentagotas y patea los pagos hacia adelante".

Y, por otra parte, advierte que "la limpieza del balance que tiene en marcha el BCRA también tiene sus bemoles", ya que consiste en un proceso de licuación. Las medidas que vienen tomando apuntan a eso: "Seguir reduciendo las tasas para licuar pesos, acumular reservas de todos los modos posibles, aunque eso sea incluso tomar más deuda de importaciones", advierte Gaite.

Mientras el BCRA acumula reservas y busca sanear su balance, el mercado se pregunta qué hará el Gobierno con la entidad monetaria

BCRA: ¿qué piensa hacer Javier Milei con la entidad?

En definitiva, en palabras del economista de Eco Go Sebastián Menescaldi, "por lo pronto, el plan es sanear el balance, reduciendo los pasivos remunerados y maximizando la compra de dólares vía el MULC sosteniendo e incrementando el cepo y las regulaciones para recomponer las reservas internacionales".

De esa manera, el BCRA apunta a sanear el balance para levantar los controles cambiarios hacia adelante y Gaite considera que, "después, en el mediano plazo, creo que al presidente Javier Milei le gustaría, sin dudas, dolarizar y cerrar el Banco Central, como siempre dijo, pero es un plan mucho más difícil de aplicar". Sin embargo, considera que, en el contexto en el que estamos, es un objetivo aún lejano.

En un sentido similar apunta Menescaldi, quien sostiene que, "en el corto plazo, el plan luce descartado, teniendo en cuenta las políticas implementadas hasta ahora". Se refiere a todo lo que viene haciendo el Banco Central en pos de la idea de levantar el cepo, un objetivo menos ambicioso que una dolarización pero que incluso parece difícil de sostener.

En gran parte, porque, tal como señala la ex integrante del BCRA, "la devaluación le permitió al Central comprar dólares, pero no generó un aumento de las reservas tan fuerte como se esperaba y, por otro lado, la liquidación de la cosecha está peligrando si no se implementa un dólar más competitivo".

Más taxativo es el economista Fabián Medina en su postura al respecto cuando asegura que "el Gobierno no tiene planes de eliminar el Banco Central, ni de dolarizar, ni de ir hacia una nueva convertibilidad". Anticipa que lo que va a hacer es ir hacia una flotación administrada del dólar a fines del año que viene y considera que, en ese marco, el BCRA va a jugar un rol importante.

BCRA, ¿un mal necesario?

"Va a ser crucial el papel del Central en ese contexto, pero no lo dicen porque el presidente usó como bandera de campaña esa propuesta de cerrar el regulador monetario", afirma. Y, por otra parte, apunta que no lo va a poder hacer por las trabas legales internas e internacionales que existen, más allá de que quiera o no llevar a cabo ese objetivo.

El BCRA apunta a sanear el balance para levantar los controles cambiarios hacia adelante

En este momento, uno de los focos está puesto en esa meta y todo indicaría que, aunque, tal como plantea la ex funcionaria del BCRA "es difícil saber qué va a hacer esta gestión de gobierno, pareciera que está bastante lejos la posibilidad de concretar ese plan de cierre, al menos, desde un punto de vista lógico".

Lo cierto es que, más allá de lo que suceda finalmente con el BCRA, el Gobierno necesita dólares para cumplir su objetivo de levantar el cepo y mucho más si el fin es dolarizar y eliminar el Banco Central.

Por eso, está intentando destrabar un desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional por unos u$s15.000 millones y está tanteando otros posibles prestamistas. Incluso, se habló en los últimos días de la posibilidad de una asistencia por parte de Arabia Saudita, pero nada fue confirmado por ahora.