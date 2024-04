Expertos alertaron por la pérdida de competitividad del peso y su impacto en la economía: ¿hay atraso cambiario?

El dólar blue se vende este jueves, a $1030 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.062 y el MEP se ofrece en $1021.

Con el inicio de la cosecha gruesa, expertos de mercados relevados por iProfesional observaron "un piso" en la caída de la actividad económica y una desaceleración de la inflación. Con un BCRA que, aprovechando esta tendencia y el control de cambios, redujo la tasa de interés para disminuir el costo de los intereses sobre los pasivos monetarios y fomentar la licuación.

A pesar de la adquisición continua de divisas por parte del BCRA y un equilibrio en las reservas internacionales netas, los analistas advirtieron sobre el riesgo del atraso cambiario, dado que el TCRM está perdiendo competitividad y podría alcanzar su nivel más bajo en una década para 2025, variable que representa un importante riesgo para la balanza de pagos.

Las tres fuentes coinciden en que el atraso cambiario es una preocupación, aunque difieren en la evaluación de su severidad. Mientras algunas de las fuentes consultadas ven riesgos en la política cambiaria actual y sus efectos en la competitividad, otras ofrecen una perspectiva más matizada basada en un análisis histórico y teórico, aunque coincidieron en que la liquidación de la cosecha gruesa se presenta como un factor clave en la dinámica cambiaria futura.

De esta manera, los expertos analizaron la complejidad de la situación cambiaria en Argentina y la variedad de factores que influyen en la percepción del atraso cambiario y su impacto en la economía.

El juego de las expectativas

De acuerdo con el equipo de Estrategia de Cohen, con el comienzo de la cosecha gruesa, se anticipa que la actividad económica encontró un piso, y la inflación muestra una notable desaceleración, llevando al mercado a ajustar hacia abajo sus expectativas para este año.

"Confiado en esta tendencia y beneficiándose del control de cambios estricto, el Banco Central ha reducido nuevamente la tasa de interés para disminuir el coste de los intereses sobre los pasivos monetarios y fomentar la licuación", precisaron.

El Palacio de Hacienda sostiene su estrategia monetaria y analistas alertan por focos de incertidumbre que podrían complicar la liquidación de la gruesa

En este sentido, observaron que -gracias a la temporada alta de liquidaciones agrícolas y a una demanda debilitada por importaciones- el Banco Central continúa adquiriendo divisas, y las reservas internacionales netas se encuentran prácticamente en equilibrio, sin considerar los vencimientos a corto plazo de Bopreal.

Aunque se espera que el gobierno mantenga su política cambiaria, alertaron que lo ven como un riesgo potencial, debido a que el retraso cambiario se intensifica y, basándose en las cotizaciones implícitas en los bonos indexados. Así, el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) alcanzaría su nivel más bajo en casi una década en 2025.

"El BCRA continúa con su política de ajustar el tipo de cambio oficial en un 2% mensual. En el contexto de una inflación acelerada y con el dólar fortaleciéndose globalmente, el TCRM sigue perdiendo competitividad y se aproxima a los niveles que tenía antes de la devaluación de agosto de 2021", advirtieron.

Entonces, ¿hay atraso cambiario?

A contramano, para el economista Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres y Asociados, a marzo del 2024 no se observa una clara apreciación cambiaria, dado que el promedio del tipo de cambio histórico (desde 1870) sería a hoy $868 y es más bajo que el actual.

"Alternativamente la Paridad Teórica de Equilibrio bilateral con EE.UU., es de $995. Este es el tipo de cambio que equilibraría las cuentas externas -en teoría-, o sea, sin entrada ni salida de capitales y en un contexto de libre mercado", precisó en su cuenta personal de X (ex Twitter).

Según el especialista, si solo se toman los periodos en donde Argentina generó confianza y hubo entrada de capitales el tipo de cambio promedio fue de $556 y contrariamente si se toma el período en dónde Argentina generó desconfianza el valor del dólar promedio a precios de hoy sería de $1240.

"Ciertamente, en el futuro se van a necesitar ciertas definiciones en materia cambiaria y no es que no exista un riesgo de que se atrase el tipo de cambio. Sin embargo, esto aún no está pasando y todavía queda mucho partido por jugar", concluyó Spotorno.

Los problemas del dólar blend

En materia cambiaria, para 1816, una de las principales consultoras de la city porteña, el CCL ya casi que no tiene brecha contra el dólar Oficial + el 17,5% de alícuota de impuesto PAÍS.

En este sentido, señalaron que teóricamente podría llegar a bajar más el dólar contado con liquidación, aunque en la práctica "no luce tan probable", dado que a estos precios los importadores tienen incentivo a salirse del MULC y empezara pagar sus compras al exterior a través del dólar paralelo, lo que les permitiria evitar otras restricciones (es decir, no tendrían lómites para repagar deuda comercial, deuda intercompany, etc).

Expertos alertaron por la pérdida de competitividad del peso y su impacto en la economía: ¿hay atraso cambiario?

No obstante, reconocieron que "hay escollos prácticos" para que los importadores aprovechen la baja brecha y se "corran" del MULC, dado que, en primer lugar, la restricción cruzada MULC/CCL es de 90 días, de modo que si hoy el importador quisiera acceder al CCL, pero ayer fue al MULC, debería esperar 3 meses con pesos para empezar a acceder al dólar paralelo.

"En segundo lugar, la liquidez del CCL es significativamente inferior a la liquidez del mercado de dólar oficial. Si bien también hay operatoria de CCL con otros bonos y es posible girar divisas al exterior transfiriendo títulos a Euroclear (algo que no se ve en los volúmenes operados de AL30C o GD30C), parece evidente que el volumen de contado con liqui continúa siendo una fracción del volumen del dólar oficial", detallaron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1030 para la venta y a $1010 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.062 y el MEP se ofrece en $1021.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $888,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $870.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.421,60.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: