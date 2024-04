Las criptomonedas, en especial el Bitcoin, generan atracción entre un grupo de ahorristas, debido a la escalada que tuvo su precio en dólares en los últimos meses, hasta llegar a un valor máximo que pasó los u$s70.000 hace pocas semanas. Hoy, en torno a los u$s63.000, los expertos locales anticipan que puede seguir en alza y llegar a superar los u$s100.000 en un período no tan lejano.

"El Bitcoin puede llegar a los u$s100.000 en el corto plazo", afirma a iProfesional Matías Bari, CEO y fundador de Satoshi Tango, el broker argentino pionero en el mundo de las criptomonedas, debido a que cuenta con más de 10 años de trayectoria, en un rubro que apenas tiene 15 años de historia a nivel mundial.

La posibilidad de que alcance ese nuevo valor es creíble por la volatilidad que suele tener esta moneda virtual. De hecho, en marzo del año pasado el Bitcoin llegó a cotizar a u$s20.600, uno de los mínimos de todo el 2023, y casi un año exacto después, hace apenas un mes atrás, tocó su precio máximo histórico de u$s73.100. Es decir, trepó 255% en dólares en ese breve período, con diferentes vaivenes en el medio.

Aunque todavía tiene un comportamiento volatil, que genera incertidumbre en los ahorristas ya que, por ejemplo, días atrás, a raíz del incremento de las tensiones bélicas en Medio Oriente, esta criptomoneda, que es la más operada en el mundo, sufrió una baja de hasta 15% en su cotización en pocas horas.

En cambio, los futuros del oro, metal considerado más tradicionalmente como reserva de valor, subieron 19% en dólares de forma lineal desde febrero pasado hasta el momento, alcanzando su nivel histórico más alto.

"No se entiende por qué el Bitcoin cayó de precio cuando se agravó el conflicto entre Irán e Israel días atrás, y todavía no es tomado como reserva de valor como sí ocurre con el oro. Supongo que será algo generacional y a medida que pasen los años la costumbre de ahorrar en activos físicos irá cambiando. Creo que puede reemplazar al oro en este sentido en algún momento, porque cada vez más gente está adoptando esta criptomoneda", agrega Bari a iProfesional, con la experiencia de tener una firma que cuenta más de un millón de usuarios registrados y un capital de u$s60 millones bajo custodia.

Matías Bari, fundador de Satoshi Tango, uno de los principales brokers de Bitcoin de Argentina, habló con IProfesional.

Bitcoin, en medio del Halving

El alza violenta que tuvo la cotización del Bitcoin en los últimos meses tiene también una gran correlación a un efecto que influye en esta criptomoneda cada 4 años, que se vincula al llamado "halving".

El halving se desarrolla durante este corriente abril y se vincula a reducir la oferta de Bitcoin emitidos a la mitad, como forma de recompensar a los "mineros" de esta moneda digital.

"Cada halving contribuye a que Bitcoin sea más escaso. En la escasez podemos encontrar una de las razones por las que tiene valor", menciona Bari.

Y agrega: "Este instrumento reduce a la mitad la oferta de Bitcoin, mientras que la demanda aumenta como hemos visto a lo largo de los años. Bitcoin es deflacionario porque su emisión es limitada y se reduce a la mitad cada 4 años".

En concreto, la emisión de Bitcoin (BTC) no es ilimitada ya que solamente existirán 21.000.000 de BTC. Cuando esa cantidad se haya minado, "los mineros de la red ya no recibirán ninguna recompensa por resolver bloques, aunque no dejarán de recibir recompensas por confirmar transacciones en la red", concluye el fundador de Satoshi Tango.

La lógica propia que tiene el Bitcoin a la hora de marcar tanto su emisión como cotización, más la volatilidad que presenta su precio, son los grandes interrogantes que se les presentan a los ahorristas para volcarse a estos activos, debido a que transforman a esta criptomoneda en una inversión de riesgo. Aunque, justamente, estas características también son las que la transforman en una alternativa que puede generar una ganancia extrema.-