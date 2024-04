El cepo cambiario es una de las preocupaciones más grandes del ministro de Economía, Luis Caputo. Dado que se trata de una de las claves para que la macroeconomía se reactive y la Argentina logre despegar de la profunda recesión que atraviesa. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional estimó que el país saldría de las restricciones a mitad de año, pero todo parece indicar que esas proyecciones no se cumplirán.

Desde el oficialismo estiman que, de no conseguir los 15 mil millones de dólares que hacen falta para estar cubiertos por la demanda reprimida de estos últimos 5 años, lo más probables es que la fecha de apertura total se estire hasta diciembre.

Cuáles son los puntos clave que se deberían cumplir para abrir el cepo cambiario

En este contexto, iProfesional dialogó con el economista de Macroview, Pablo Goldin acerca de cuáles son las claves que se deberían cumplir para que se concrete una apertura "lo más prolija posible" del cepo, esto implica que entre otras cosas no se dispare el tipo de cambio y que se mantenga la estabilización.

Goldin enumeró 7 razones por las que no es conveniente en este contexto liberar el cepo.

En primer lugar, "las cuentas fiscales deben continuar en superávit", dijo el entrevistado. De manera que, "demuestren que esto llegó para quedarse y que no es algo transitorio y que dentro de 4 meses no haya que volver a pedirle plata al BCRA para financiar al Gobierno", señaló.

Por otro lado, "hay que tener una tasa de inflación más baja, para poder levantar todos los controles". "Por lo menos debe bajar a la mitad", comentó el director de Macroview.

"La tasa de interés en pesos no tiene que ser tan negativa", dijo Goldin. Luego añadió: "Cuando la tasa de interés emparde más con la tasa de inflación, ahí sí sería mejor liberar el cepo y no ahora".

Para analistas, Caputo deberá aumentar aún más las reservas y seguir bajando la inflación, antes de liberar el cepo.

En cuarto lugar, para el economista "no debe haber atraso cambiario". Esto significa que,"no se puede liberar todas las restricciones cuando la gente siente que hay olor a atraso cambiario, que al exportador no le sirve y que el importador se quiere comprar todo o la gente empieza a comparar todo en Chile o Miami", explicó. Porque "conlleva a un salto cambiario".

También, "no se puede liberar el cepo si no se puede estar pagando normalmente las importaciones, algo que no está sucediendo hoy", indicó. Y agregó: "El Gobierno hizo esto transitoriamente para seguir adquiriendo reservas, pero no se puede liberar el cepo sabiendo que no estás dejando pagar importaciones".

A su vez, para Goldin: "El dólar de exportación 'Blend' (que está compuesto por un 80% del dólar Mayorista y 20% del Contado con liquidación) debería de ser retirado antes de que se liberen las restricciones".

Por su parte, "el Banco Central debería de tener un poco más de reservas que las que tiene", sentenció el director de Macroview.

En la misma línea, Martín Ravazzani de la consultora Ecolatina señaló que tres puntos adicionales que debería cumplirse antes de una apertura de las restricciones es "el pago pendiente de utilidades", de empresas que tienen su casa matriz en el exterior.

Además, otro punto adverso para la apertura del cepo que advirtió el director de Ecolatina es "la falta de crédito externo que hace muy difícil entrar en un esquema de liberación".

El dólar "Blend" y el Impuesto PAIS deberían dejar de existir antes de liberar el cepo cambiario, según especialistas.

Por último, terminar con el cepo implica disolver el Impuesto País y "retirar el Impuesto País es un problema serio que debe ser solucionado antes de una eventual liberación, para mantener el equilibrio fiscal". "Me parece que va a ser difícil eliminar este tributo país a corto plazo", admitió Ravazzani.

¿Es posible abrir el cepo en diciembre?

Para el economista de Ecolatina, "es difícil retirar el cepo a corto plazo. Las reservas netas siguen siendo negativas". Y añadió: "En la medida en que el Gobierno vaya recomponiendo la situación de las reservas, va a ir flexibilizando las restricciones".

"Mucho va a depender del éxito que el Gobierno tenga en obtener financiamiento por esos 15 mil millones de dólares que admitieron que estaban buscando", dijo Ravazzani. Luego añadió: "No me aventuraría a hacer un pronóstico para fin de año". "Creo que podría flexibilizarse mucho si se logra algún tipo de deuda externa".

Por qué es importante abrir el cepo cambiario

La salida del cepo implicaría dinamizar el ingreso y egreso de capitales, lo que permite que aumente el caudal de inversiones, se reactive la actividad económica y no se haga tan profunda la recesión.

Por eso, Goldin explicó que, "hasta ahora lo que se vio fue una 'política de emergencia' y "como política de emergencia yo la apruebo, la inflación cayó, la brecha cambiaria se achicó, el Banco Central adquirió reservas, ahora no podes vivir en emergencia".

"Ahora viene el gran test para ir haciéndola una política menos de emergencia y que la inflación baje y haya una recesión lo menos profunda posible", concluyó Goldin.