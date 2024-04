¿Se fue ofendido? Melconian negó haberse ido de evento cuando Milei se burlaba de su metáfora de los fideos con tuco

El presidente Javier Milei dio un discurso durante el cierre de la cena anual de Fundación Libertad en donde, además de cuestionar a la oposición y sectores sindicales, fustigó a economistas que criticaron las medidas adoptadas por su gobierno, entre los señalados, pero sin nombrarlo de forma directa, estaba Carlos Melconian.

Durante su discurso, el mandatario usó un tono bromista para referirse a una metáfora que usó Melconian durante la campaña, cuando era el elegido por Patricia Bullrich para ser su ministro de Economía y cuestionaba la dolarización.

"Quizás por ignorancia o resentimiento dicen que no hay plan de estabilización. Pero entonces, ¿cómo es que baja la inflación?", sostuvo el Presidente frente al auditorio y luego, sin nombrarlo, cargó contra Melconian directamente: "Había uno que decía 'no podés dolarizar, si no hay fideos ni tuco no me podés invitar a comer fideos con tuco'. Bueno se equivocó", dijo Milei. "Pero es más fácil tirar volquetes de estiércol que reconocer el error", dijo.

¿Melconian se fue cuando lo escuchaba a Milei?

Según testigos, Melconian, que lo había escuchado a solo metros del escenario, se paró y abandonó su mesa. Pero este jueves. el economista cercano en su momento a Patricia Bullrich negó haberse ido cuando escuchó las críticas y se refirió a la imitación caricaturesca del Presidente y aseguró que "con un poco más de práctica" le va a salir su personaje;

Durante la campaña, Melconian había criticado el plan de dolarización que prometía Milei con esa alegoría. "Si vos me invitas a comer fideos con tuco, y yo llego y no tenés ni fideos ni tuco, digo: ‘Me invitaste a no comer o a otra cosa’. Si me esperás con papa y huevo voy a decir: ‘¿No te habrás equivocado?’. Los fideos son los dólares para dolarizar. Tenés tres cacerolas de tuco y no tenés fideos. El tuco son los pasivos del Banco Central", señaló en ese entonces.

Las razones de Melconian para irse durante el evento evento

Convencido de que la discusión sobre si él partió en ese instante es "un buen punto de la frivolidad y la anécdota", el economista se excusó. "Hace muchos años soy amigo de [Gerardo] Bongiovanni y se me había armado la siguiente rosca: tuve una presentación como hasta las 20, llegué medio tarde y tenía un compromiso con [Marcelo] Bonelli en A dos voces, me pidió que estuviera 21.50 porque la cámara te enfoca, te vende. Después tenía el cumpleaños de una sobrina y me fui a Valentín Alsina. Tuve que pasar a buscar a mi mujer, 21.30 tenía que estar en casa", enumeró.

A la vez, aseguró que cuando se fue recién disertaba el expresidente español José María Aznar. "No había ni llegado Milei. Después vienen todas las boludeces de ‘te levantaste, te fuiste’. Si no hubiese tenido el compromiso de A dos voces, estaba estoicamente sentado ahí porque, por favor, estos son los gajes del oficio, nada que ver", indicó.

El expresidente del Banco Nación refrendó sus propios dichos. "Lo más importante de todo esto es ratificar profesionalmente, como lo ha hecho el Banco Central en Washington, que sigue sin haber fideos y tuco. Fideos y tuco fue una iniciativa de campaña para decir que no había dólares para dolarizar la economía. En campaña tenés que encontrar el punch. Lo mío era mucho más liviano que decir que la rival ponía bombas en los jardines de infantes. Era ‘no tenés fideo y no tenés tuco’, es una cuestión de campaña, ni siquiera personal. Termina la realidad dándome la razón", comentó Melconian, en relación con lo que el actual Presidente le decía a Bullrich cuando ambos competían y antes de unirse en el Gobierno, para recordarle su militancia en la Juventud Peronista (JP) en los 70.

"El equipo económico habla mucho más de competencia de monedas, de bimonetariedad: era la bandera de la actual ministra de Seguridad y de la mitad de la gente que votó a Milei. La página 14 de lo que presenta en Washington el presidente del Banco Central indica que no hay fideos y no hay tuco. Por lo tanto, yo quiero ratificar la idea, alineado con lo que dice hoy el Banco Central y con lo que propone a futuro, de que no hay fideos, no hay tuco, y vamos más a un escenario de bimonetariedad. A mí me gusta más convivencia, no la competencia de monedas", insistió el economista y ahí, en una chicana al Presidente por las discusiones de los últimos días con el claustro, los docentes y los maestros -que derivaron en una masiva marcha el martes- marcó: "No quiero dar una clase técnica de 50 minutos de dinero, no estoy intelectualmente preparado, dado que estudie en la escuela pública, pero están subiendo los pasivos monetarios, es un detalle técnico en el que, dada la amplitud de la audiencia, no quiero ahondar".