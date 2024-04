El Banco Central volvió a bajar la tasa de referencia este jueves y el plazo fijo de rendir un 60% anual. Se trató del cuarto recorte realizado por la autoridad monetaria desde la asunción de la nueva gestión.

De hecho, hace 15 días había pasado del 80% y al 70%, en una clara señal monetaria del Gobierno. También había eliminado la tasa mínima obligatoria que los bancos estaban obligados a ofrecer a sus depositantes.

Con esta reducción en los plazos fijos, actualmente es más conveniente invertir los pesos en las cuentas remuneradas de las billeteras virtuales. Que, según el caso, ofrecen rendimientos de hasta el 70% anual. Aunque, claro, esta ventaja puede tener los días contados.

Baja de tasas: cuánto pagan las billeteras virtuales

Así es que mientras que la tasa de plazo fijo que pagan los bancos pasó a ser del 60% anual, las billeteras virtuales ofrecen por el momento un mejor rendimiento.

La billetera Personal Pay es la que mejor rendimiento ofrece actualmente

En concreto, esto pagan de interés ahora las principales billeteras virtuales del país:

Personal Pay: 70,1%

Prex: 69,5%

Naranja X: 68%

Ualá: 67,73%

Mercado Pago: 66,4%

Sin embargo, al respecto suelen hacerse una serie de aclaraciones. Por un lado, la principal ventaja de invertir el dinero en las billeteras virtuales es que el dinero está siempre disponible para el usuario: no hay restricciones de inmovilización, ni montos mínimos.

Pero los ahorristas deben saber que esta mayor renta que ofrecen actualmente frente a un plazo fijo tradicional no durará mucho tiempo. Y es probable que también baje para ubicarse en torno al 60% en el corto plazo.

Es que los pesos que se tienen en una billetera digital se colocan, en realidad, en un Fondo Común de Inversión (FCI), administrado por una firma de asset management, que está regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Por lo tanto, invierte ese dinero en instrumentos como cauciones y plazos fijos en bancos.

Es así que la tasa de interés informada por la plataforma virtual se va modificando a diario, ya que puede subir o bajar de acuerdo al rendimiento de cada jornada del fondo común. En resumen, no ofrece una renta preestablecida como ocurre con un plazo fijo.

De esta manera, a medida que el fondo de inversión de las fintech vayan renovando o realizando nuevas colocaciones en bancos y reciban la inferior tasa de interés de referencia que se aplica desde este jueves, los rendimientos ofrecidos a los clientes empezarán a bajar sensiblemente.

La baja de tasas de parte del Banco Central está más relacionada con intentar controlar la emisión de pesos que la evolución del IPC

Plazo fijo: ¿seguirá bajando la tasa de interés?

Tal como explicó hace unos días la economista de Eco Go Rocío Bisang a iProfesional, "la baja en la tasa no sorprende en un contexto donde la inflación está mostrando un ritmo desaceleración bastante rápido".

No obstante, la línea actual de la política monetaria del Banco Central (BCRA) no está tan relacionada a la evolución del índice de precios al consumidor (IPC), si no que está en línea, más que nada, "con el objetivo del Gobierno de intentar controlar la emisión de pesos que significan hoy los pasivos remunerados y, en paralelo, licuar los stocks en circulación".

"El BCRA se está fortaleciendo en su tarea de sanear el balance. Necesita reducir la cantidad de pesos y aumentar los dólares", resume el economista y director de MyR Consultores, Fabio Rodríguez. Y evalúa que, hasta cierto punto, ha ido bien. ¿Por qué hasta cierto punto? Sucede -indica- que, si bien "ha licuado mucho los pesos y los ahorros y aumentó las reservas, lo hizo a costa de acumular u$s9.000 millones de deuda comercial nueva".

"El mercado está descontando que la inflación va bajando, además de que hay sectores financieros que están ávidos de que vuelva el circuito de crédito para estabilizar la caída y recuperar el crecimiento", responde el economista Federico Glustein.

Y asegura que, con una tasa efectiva mensual en torno al 4%, al 60% de tasa nominal anual (TNA), se sitúa en la mitad de la inflación proyectada para los próximos 6 meses. Glustein señala que, si el mercado valida un sendero de baja inflacionaria, es probable que haya un nuevo ajuste de tasa a la baja. En tanto, advierte que, "si la inflación recalienta, es probable que no".