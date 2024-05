Analistas alertan por la floja liquidación y anticipan que la acumulación de Reservas "podría enfrentar turbulencias"

En la segunda rueda de la semana, el dólar blue se vende este martes con una baja de cinco pesos, a $1040 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.111 y el MEP se ofrece en $1064.

En el escenario económico actual de Argentina, la liquidación de la cosecha agrícola tiene implicaciones significativas en la política monetaria y las reservas internacionales del Banco Central. Fuentes consultadas por iProfesional subrayaron una común preocupación por los retrasos en la liquidación del campo y plantearon advertencias sobre cómo esto podría complicar la compra de dólares para las Reservas Internacionales.

A pesar de encontrarnos en pleno mayo, la liquidación de la cosecha gruesa por parte de los exportadores agrícolas sigue siendo inusualmente baja, reflejando un retraso sin precedentes que desafía la estacionalidad típica del sector. Para los analistas, las lluvias persistentes, atribuidas al fenómeno climático El Niño, impactaron negativamente el avance de la cosecha de soja, con solo un 34% del área sembrada trillada hasta la fecha, marcando uno de los mayores retrasos del siglo.

De esta manera, el campo no está liquidando la cosecha como se esperaba, con solo un pequeño porcentaje de la soja vendida con precio. Este panorama sugiere que la política de actualización mensual del tipo de cambio podría necesitar una revisión, especialmente si se busca una prórroga del esquema actual con el FMI.

Si bien para los expertos el Banco Central logra mantener un equilibrio entre el mercado oficial y el financiero, la situación actual es frágil. La oferta privada en el MULC supera las exportaciones, gracias en parte a la entrada de dólares a través de cuentas de capital y financiera. Sin embargo, advierten que mantener el stock actual de Reservas Internacionales Netas (RIN) será un desafío, especialmente si el esquema de pagos de importación deja de generar ahorro de divisas y el atraso cambiario se profundiza.

Alertan por la liquidación: ¿la acumulación de Reservas podría enfrentar problemas?

¿Cuándo arranca la liquidación de la cosecha gruesa?

Para el bróker Portfolio Personal Inversiones, a pesar de ya estar en mayo, la liquidación de los exportadores sigue en volúmenes bajos, reflejando un retraso récord de la cosecha gruesa. Pese a que la media móvil de cinco días de la liquidación de cereales y oleaginosas repuntó de un mínimo de u$s54 millones el lunes a u$s90 millones el viernes pasado, todavía se encuentra muy lejos de los u$s147 millones de un mes atrás.

En este sentido, precisaron que "no queda claro" si la aceleración de la liquidación a u$s147 millones refleja una normalización tras el paro de aceiteros de lunes y martes (u$s2 millones liquidados) y el feriado del miércoles o un cambio de tendencia.

"Como mencionamos en varios informes, la liquidación del agro está yendo contra la estacionalidad debido a las incesantes lluvias provocadas por el fenómeno climático El Niño. Recordamos que el período de alta estacionalidad de liquidación es entre abril y julio, exhibiendo el mayor salto mensual en abril al reflejar la entrada de la cosecha gruesa", comentaron.

Para expertos del sector afirman que la soja cerró el primer mes de la campaña con retrasos históricos. En este sentido, la ALyC señaló que un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destaca que el comienzo de la trilla de la oleaginosa se vio particularmente afectado por la mencionada recurrencia de lluvias. De acuerdo con las estimaciones de la BCR, el avance de la cosecha de soja es de sólo 34% del área sembrada, mostrando el segundo mayor retraso en este siglo.

"Para tener referencia, el avance de la última cosecha era de 46% en el mismo período. Adicionalmente, los bajos precios locales e internacionales provocan una demora relevante en la comercialización. Al 24/04 apenas 27% de la cosecha de soja había sido comercializada (producción total estimada de 50 MTn), siendo el menor nivel en diez años", agregaron.

PPI comentó que este sábado ingresaron 1.000 camiones a los puertos, totalizando más de 6.000 ingresos en lo que va de la campaña y, así, superando el nivel de 2022. En consecuencia, hay expectativas de que esta semana comience a acelerarse la liquidación del agro.

"Esperamos que la oferta de los exportadores se incremente con la liquidación de la gruesa y, como resultado, contenga al CCL por el esquema 80/20%. El principal dólar financiero trepó 2,8% en la última semana impulsado por la nueva baja de tasas del BCRA y, sobre todo, por una menor oferta de los exportadores en este mercado", concluyeron.

El BCRA acumula dólares, pero las lluvias y retrasos en la cosecha plantean un desafío para mantener el flujo de divisas y las reservas internacionales

¿Se complica la compra de dólares para el BCRA?

Para el economista Lorenzo Sigaut Gravina, al BCRA le vienen alcanzando el flujo de divisas para mantener equilibrados el mercado oficial y el financiero, gracias al pago de importaciones en cuatro cuotas y blend exportador (80% al MULC y 20% al CCL).

Pero detalló que "hay algo más" que está ayudando: la oferta privada en el MULC fue mucho mayor a las exportaciones. El dinamismo de la oferta privada en el primer cuatrimestre del año se explicó por una importante entrada de dólares a través de Cuenta capital y financiera (prestamos financieros a firmas).

A través de su cuenta personal en la red social X (antes conocida como Twitter) agregó que "la demanda privada en el MULC se estancó en últimos dos meses, cuando debería haber crecido al acumularse el pago del 25% de lo importado en los últimos cuatro meses, con un número creciente de firmas que estaría pagando sus importaciones a través del CCL.

"No será tan sencillo mantener el stock actual de RIN para cumplir meta FMI para fin de 2024: el esquema de pagos de importación ya no generaría ahorro de divisas; se profundizaría el atraso cambiario; y la recuperación económica requerirá de mayores importaciones", alertó el economista.

Para el especialista, el BCRA necesita que sigan entrando dólares financieros para poder acumular RIN y crecer sin recurrir a corrección cambiaria. Aún sin levantar el cepo, el Blanqueo de capitales y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) incluidos en la Ley bases podrían ayudar.

Qué esperar para el dólar

De acuerdo con el economista Salvador Di Stefano, el gobierno fijó una política cambiaria y monetaria en donde el tipo de cambio no mostrara modificaciones, seguirá su actualización del 2,2% mensual, y si bien para junio el dólar exportador (80% dólar mayorista y 20% dólar CCL) podría dejar de estar vigente, se estaría trabajando con el FMI para pedir una prórroga del mismo.

El especialista detalló que en la actualidad el campo no está liquidando la cosecha como el mercado esperaba y que del total de soja que se espera cosechar, solo vendió con precio el 8,0%, mientras que el 92% restante no tiene precio.

"En maíz, solo se ha vendido con precio el 20% de la cosecha, y el 80% no tiene precio. En trigo, se ha vendido con precio el 50% de lo cosechado. Evidentemente a estos precios, con estas retenciones, y sin rentabilidad a la vista, el campo se juega por esperar antes de liquidar, con tasas bajas muchos se juegan a financiarse en el mercado y retener inventario", señaló.

Según Di Stefano, el gobierno lleva adelante una política de alto impacto en materia económica, tanto macro como micro. El superávit fiscal y la restricción de pesos hizo que la economía ingresara en una dura recesión económica. El gobierno lleva adelante un político cambiario de ajuste del tipo de cambio de un 2,2% mensual, esto es un ancla que no hace competitiva a la producción argentina respecto al mundo.

"Esto demora la llegada de la inversión, sin inversión no hay reactivación, y si no tenemos una mejora de actividad no veremos en lo inmediato reducción de impuestos o salida del cepo cambiario", concluyó el economista.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1040 para la venta y a $1020 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.111 y el MEP se ofrece en $1064.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $899,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $881.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.439,20.

La brecha cambiaria

