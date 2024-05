Recientemente el BCRA subió el porcentaje de los encajes sobre los saldos en cuentas a la vista remuneradas de FCI Money Market (liquidez inmediata) del 10% al 15%. Asimismo, también se aplicará ese mismo coeficiente a las cauciones bursátiles que tomen las empresas que tengan un plazo residual de hasta 29 días.

Si bien los representantes de la autoridad monetaria aseguraron que esta medida busca eliminar las distorsiones existentes entre instrumentos de naturaleza similar, esto afecta directamente a los fondos comunes de inversión money market y su rentabilidad.

¿En qué afecta la medida del BCRA?

Como mencionamos anteriormente, el BCRA subió la cantidad mínima de dinero que debe quedar inmovilizado, afectando al sistema que las empresas usan para pagarle tasas a sus clientes. Esta medida va en sintonía con la reducción de las tasas para depósitos a plazo fijo y la política monetaria del BCRA.

Con la disminución de tasas, una colocación en un banco paga alrededor del 3,29%, una cifra muy por debajo de la inflación de abril que se ubicó en abril en torno al 9%, según los especialistas. Asimismo, de momento, estas colocaciones le estarían ganando al dólar el cual se mantiene en los mismos valores que a fines de abril.

El Banco Central tomó medidas para disminuir las tasas de interés de los FCI money market

Asimismo, esta reducción en la remuneración de las billeteras virtuales y FCI desincentivan a las personas a colocar dinero en estos instrumentos y apostar por otros como acciones, bonos CER o letras del tesoro a tasa fija extendiendo el plazo de colocación de los pesos.

En pocas palabras, las billeteras virtuales, los FCI money market y las cauciones se ven afectadas, sobre todo estas últimas que se usan en el muy corto plazo. Sin embargo, puede llegar a ser un "arma de doble filo", ya que, si bien esos pesos pueden volcarse al mercado de capitales, como podría estar buscando el gobierno, también pueden ir al dólar.

¿Cuánto se gana con los fondos comunes de inversión money market?

Al igual que cualquier activo de renta variable, es difícil establecer un número. Esto se debe a que, a diferencia de otro tipo de activos como las cauciones, se desconoce cuánto dinero se obtendrá tanto de manera mensual como anual.

Si bien la mayoría de las empresas administradoras informan rendimientos anuales aproximados, estos no dejan de ser simples aproximaciones y estimaciones, pero nunca suelen ser el valor exacto. Otro dato para tener en cuenta es que, si bien en el pasado un fondo común de inversión pudo obtener un gran rendimiento, no significa que actualmente o en el futuro se vuelva a repetir dicho comportamiento. Es decir, los rendimientos pasados no garantizan ni influir en los rendimientos futuros.

A diferencia de los activos de renta fija, en un FCI se desconoce cuánto dinero se ganará

Teniendo esto en cuenta, el rendimiento anual estimado de algunos FCI money market son los siguientes:

Naranja X: 60% (aunque genera intereses sobre un capital máximo de $400.000)

(aunque genera intereses sobre un capital máximo de $400.000) Personal Pay: 49,65%

Mercado Pago: 44,86%

Galileo renta fija: 4,97% mensual (en mayo)

Cabe recordar que, en el 2023, algunos fondos comunes de inversión le ganaron a la inflación como fue el caso de Galileo renta fija que obtuvo un rendimiento de 252,51%, un 41,11% por encima de esta (la inflación del 2023 fue del 211,4%).

¿Cuánto gano si invierto en un plazo fijo?

A diferencia de cuando existía una política de tasas mínimas con el gobierno de Alberto Fernández, cada banco establece sus propias tasas de intereses, por lo que el dinero que se obtiene de uno u otro banco varían.

En este sentido, si se invierten $100.000 a plazo fijo en el Banco Nación obtendrás un 3,33% mensual, lo que significa que por dicha colocación se te acreditarán al finalizar el tiempo $103.333 aproximadamente, de los cuales $100.000 corresponde al capital original y $3.333 a los intereses obtenidos.

Sin embargo, lo correcto sería descontar la inflación y/o devaluación del período. Por ejemplo, si la inflación fue del 7%, habrás obtenido "intereses negativos" por 3.67%, es decir, uso $3.670 aproximadamente. En otras palabras, deberás adicionar $3.670 al capital obtenido, totalizando $107.000, para igualar el poder de compra original del millón original.

Asimismo, si el dinero se coloca a 30 días y se renueva constantemente durante un año, suponiendo que la tasa de interés no suba ni baje durante ese período, se obtiene una tasa efectiva anual del 48,23%. Es decir, que si se colocó $100.000 a 30 días y se renovó 11 veces, totalizando 12 períodos, se obtendrían $148.230 de los cuales $100.000 es el capital original y $48.230 los intereses.

Si la inflación de ese período fue del 100%, entonces se habrá incurrido en pérdidas por 51,77%, es decir, que para obtener el mismo poder de compra, al capital obtenido ($148.230) se le deberá adicional $51.770.

Con respecto a la devaluación, se debe tener en cuenta el tipo de cambio del momento de la colocación del plazo fijo y luego el del vencimiento. Por ejemplo, si tomamos como referencia un dólar MEP en $1040 aproximadamente, este deberá cotizar dentro de 30 días en $1.089,69, lo que representaría una suba de $38,16 aproximadamente, para igualar los intereses del plazo fijo.