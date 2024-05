El dinero digital ya es parte de las transacciones que la mayoría de los argentinos realizamos a diario, ya sea a través de bancos o billeteras virtuales. La novedad es que por primera vez el Banco Central acaba de mencionar que empezará a considerar a esta variable para contabilizarla dentro de todos los pesos que circulan en la economía.

De forma puntual, en el comunicado que emitió el BCRA el pasado 16 de mayo, menciona entre otros aspectos que: "Dado el impacto de la innovación financiera en los medios de pago es de esperar que la base monetaria incorpore, además de circulante, el dinero "digital"".

Al respecto, iProfesional se comunicó con fuentes de la entidad monetaria para obtener mayor información sobre este enunciado, y la respuesta fue que "es un pensamiento a futuro", y que no se contempla considerar a esta variable virtual en lo inmediato.

Más allá de eso, este medio consultó a diversos economistas para evaluar de qué forma se pueden considerar a los pesos que circulan tanto como dinero emitido y que circula de forma física como también el que forma parte de manera digital de las diversas aplicaciones digitales y en los home banking.

Cómo se conforma la base monetaria

Cabe recordar que la base monetaria está conformada por los billetes y monedas, emitidos por el Banco Central y puestos en circulación, que están en poder del público y de las entidades financieras y los depósitos en pesos de las entidades financieras en el BCRA.

En concreto, según los últimos datos oficiales, hoy la base monetaria engloba, en total, unos 14,1 billones de pesos.

La misma está compuesta por la circulación monetaria ($9,4 billones), donde los billetes y monedas en poder del público representa la mayor parte ($8,5 billones) y el resto es el efectivo en entidades financieras ($900.000 millones).

También la base monetaria tiene los depósitos de los bancos en cuenta corriente en pesos en el BCRA ($4,7 billones).

Hasta ahora, el Banco Central sólo informa los pesos físicos que circulan en la economía, y podría sumar al dinero digital.

¿Dinero digital en la base monetaria?

En resumidas cuentas, los economistas consultados por iProfesional hicieron distintas conjeturas sobre cómo podría implementar el Banco Central esta contabilización del dinero digital en la base monetaria.

Sobre todo, existe una especie de "vacío" en sincerar a este nuevo actor virtual, porque el dinero físico creado y en circulación, al ser depositado o transferido o utilizado a través de home banking y apps bancarias, comenzaría también a ser considerado digital.

"La base monetaria son los billetes que emite el Banco Central. Luego, cuando esos papeles pasan por los bancos, quienes toman depósitos y los represtan, se obtiene el M1, que es el dinero en poder de la gente. El dinero digital no forma parte de la base monetaria porque no lo emite el Banco Central, sino que engrosa el M1, porque es dinero que la gente saca de los bancos para ponerlo en el celular e intercambiarlo", aclara a iProfesional Jorge Colina, economista de Idesa.

Por lo tanto, reflexiona que si el BCRA "incorpora" dinero digital a la base monetaria podría "significar que emitirá dinero digital. Suena raro", por lo que serán cuestiones a dilucidar a futuro.

Lo mismo suma Fernando Baer, economista de Quantum, consultora de Daniel Marx: "Habría que ver cómo lo implementan porque cada peso de dinero digital se originó en dinero tradicional (base monetaria)".

Finalmente, un ex director del Banco Central, concluye a iProfesional en off the record: "Se debería ver a qué se refiere con ´dinero digital´. Lo que está en cuentas virtuales que son de uso inmediato, podría incorporarse a la base monetaria como si fuera circulante, eso puede ser cierto, pero ojo, parte de eso habría que restarlo de los depósitos a la vista, porque se supone que están depositados, aunque sea de manera global en algún banco".

Y finaliza: "Lo mismo con el dinero que está en cuentas virtuales remuneradas o fondos de money market, porque esos fondos hacen plazos fijos y tienen cuentas a la vista remuneradas en algún banco también. Entonces, si se suma de un lado y no se resta del otro podrían estar inflando el M2 o M3 más de lo que tienen realmente".