El dólar bolsa, más conocido como dólar MEP, es la compra de un bono en pesos para su posterior venta en dólares. En la actualidad cotiza a $1.120 y peración permite acceder a la moneda extranjera de manera legal y sin los topes que tiene el dólar oficial (u$s200 por persona por mes y con una decena de restricciones). Además, da la ventaja de mostrar su legalidad y es más barato que el dólar blue, que el 20 de mayo cerró en $1.1180.

La compra de dólar MEP es una de las opciones más elegidas por los ahorristas argentinos, ya que tiene menos restricciones y su cotización es menor que el blue y además permite adquirir divisa extranjera de forma legal y obtener dólares rápidamente en la cuenta bancaria sin necesidad de desplazarse.

La mecánica del dólar MEP involucra la compra de bonos en pesos, seguida de su venta en dólares, estableciendo el tipo de cambio mediante la división entre el precio en pesos y la cotización en dólares. Los intermediarios financieros, facilitadores de estas operaciones, aplican comisiones que oscilan entre el 1% y el 2% del total entre la compra y venta de los activos, siendo los títulos preferidos el AL30 y el GD30 debido a su liquidez en el mercado.

De esta forma, podés calcular el valor que pagaste dividiendo el precio en pesos que pagaste y los dólares que obtuviste. Por ejemplo, si por un activo pagaste $5.000 y obtuviste u$s 4, el tipo de cambio al que accediste fue de $1.250 por dólar.

El tipo de cambio MEP, siempre que la persona pueda justificar el origen de sus fondos, es la mejor alternativa independientemente de la diferencia que pueda haber con el blue. Esto se debe a que el dólar MEP es un tipo de cambio legal y se puede tener en el sistema, hacer compras de bienes registrables e incluso invertirlos.

En cambio, el dólar blue es un tipo de cambio que, de momento, es ilegal y no hay forma de blanquearlo, excepto en los casos de blanqueos de capitales, por lo que no me parece una buena opción.

Pasos para comprar Dólar MEP o Dólar Bolsa

Abrir una cuenta en un bróker local: Es necesario abrir una cuenta de inversiones en una sociedad de bolsa o bróker local, completando formularios y verificando la identidad de forma remota.

Depositar fondos: Después de abrir la cuenta, se debe depositar el monto deseado desde una cuenta bancaria del mismo titular, con el CBU habilitado en dólares.

Comprar el bono GD30 o AL30: Se adquiere el dólar MEP comprando un activo negociado en pesos y en dólares con liquidación contado inmediato, siendo el bono GD30 una opción popular por su volumen de operaciones y estabilidad en la cotización.

Esperar un día hábil: Se debe pasar un día hábil con el activo en cartera, cumpliendo el período de parking establecido por la CNV.

Vender los bonos en dólares: Luego del período de espera, se procede a vender los activos, seleccionando la opción "Contado Inmediato" con la etiqueta AL30D/GD30D. Los dólares estarán disponibles en la plataforma del bróker para transferir a la cuenta bancaria.

Horario y conceptos clave del Dólar MEP

Horario de Operaciones: Las operaciones pueden realizarse entre las 11 y las 17 horas.

Definición del Dólar MEP: Es una operación bursátil que surge de la compra de bonos en pesos, permitiendo su posterior venta en dólares.

Diferencias con el Dólar Blue

En contraste con el dólar blue, que opera en un mercado negro e informal, el dólar MEP se basa en transacciones legales y reguladas en el mercado de capitales.

Requisitos para Comprar Dólar MEP

No haber adquirido dólar ahorro en los últimos 90 días.

No ser beneficiario de programas sociales.

No ser cotitular de una cuenta bancaria.

No contar con un plan de refinanciación de tarjetas o préstamos en pesos.

No haberse beneficiado del congelamiento de cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022.

Contar con ingresos declarados.

Darse de baja de los subsidios a los servicios públicos.

El dólar MEP es más barato que el blue, se consigue de manera legal y con menos restricciones que el "solidario"

Dólar MEP: aplicaciones disponibles para comprar

Para adquirir este tipo de cambio, se pueden utilizar diversas plataformas, desde home banking de diferentes bancos hasta aplicaciones como Balanz, Ualá, Cocos Capital, entre otras, que facilitan la operación con un solo clic.

Proceso para darse de baja de subsidios y acceder al dólar MEP

Ingresar al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Acceder a la sección "Modificar o eliminar la solicitud".

Ingresar DNI y número de gestión obtenido al solicitar el subsidio.

Seleccionar la opción de eliminar la inscripción.

En conclusión, el dólar MEP y el dólar CCL se presentan como opciones legales y reguladas para acceder a dólares de manera más conveniente en el actual escenario económico argentino.

Con sus particularidades y requisitos, estos mecanismos permiten a los inversores diversificar sus opciones y gestionar sus activos de manera más eficiente.