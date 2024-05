En la primera rueda de la semana, el dólar blue finalizó este lunes con una suba de sesenta pesos, a $1.180 en las cuevas del microcentro porteño. De esta manera, la divisa marcó un nuevo máximo en los últimos 100 días y avanzó $140 en lo que va de mayo. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.141 y el MEP se ofreció en $1104.

Para los expertos consultados por iProfesional, si bien el mercado se muestra cada vez más confiado en el plan del gobierno para ordenar la economía con eje en la política fiscal, la recuperación de reservas internacionales y el control de la inflación que espera una fuerte desaceleración para los próximos meses, lo cierto es que ipo de cambio real apreciándose un 43% a la fecha y un fuerte sendero de reducción de tasas del BCRA, terminó afectando el rendimiento del carry en dólares.

En este sentido, los analistas señalaron que el principal desafío de Caputo pasará por alinear las expectativas de los exportadores, importadores y los diferentes actores del mercado financiero sobre el sostenimiento del crawling peg al 2% mensual. La inflación, el dólar y las discusiones de siempre

Al respecto, desde GMA Capital indicaron que el debate sobre el atraso cambiario volvió a ingresar en la órbita de los analistas. Y Milei no dudó en subirse al ring a criticar a los economistas que señalan el atraso cambiario. Desde su mirada, el quid de la cuestión pasa porque el tipo de cambio real ya perforó el nivel de la salida del cepo en 2015 y se encuentra un 12% por encima del mínimo de 2017. Aunque "entienden" la postura del Presidente sobre la imposibilidad de conocer el vector de precios de equilibrio de la economía, precisaron que hasta el mismo BCRA en el Informe Monetario Mensual de abril realizó una comparación con el registro promedio de 2016-2017.

"Durante la semana, Posse en el Congreso informó que el Gobierno no tiene incentivos por modificar el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial. En este sentido, y asumiendo la inflación local implícita en Lecap y el proxy de inflación de socios nuestros principales socios comerciales según el FMI, el tipo de cambio real del 31 de diciembre de 2024 se ubicaría en $ 652 (a precios de hoy)", detallaron. Según el bróker, la cuestión pasa por si el sector agoexportador se siente cómodo con este umbral de competitividad-precio. Y justamente alertaron que "este es el interrogante" sobre el que descansa buena parte de la estabilidad macrofinanciera de corto plazo.

Dólar blue: los factores que presionan la suba

El analista financiero Christian Buteler vinculó el salto del blue a "la nueva baja de tasas, que sigue en terreno real negativo, por lo que creo que algunos ahorristas dijeron hasta acá llego, y se pasaron al dólar y eso hizo que reaccione".

Para los analistas, la nueva baja de tasas es la causa principal del recalentamiento del blue y el alza de los dólares financieros

"No hay nuevos motivos a que lo podamos atribuir, porque no es que suba es porque esté mejorando la situación económica y entonces la gente está teniendo excedentes de pesos y se va al dólar eso no ve", comentó.

En ese sentido, la otra causa que Buteler ve que impulsó la cotización del dólar informal es el atraso cambiario: "Cuánto más pasa el tiempo sin que se mueva el dólar, más se abarata y cuánto más baja la tasa, menos redituable es mantenerte en pesos,y puede ser que ya algunos ahorristas que hayan dicho esto, la tasa del plazo fijo no rinde nada, el dólar está super atrasado, en algún momento se va mover, y buscan cobertura ahí".

En ese marco, el experto destacó que "los dólares financieros también retomaron un poco la tendencia ascendente" por lo cual consideró que "todo el mercado va viendo que vale la pena a estos valores empezar a trasladar cada vez más pesos a dólares".

Por otra parte, Buteler explicó que "el blue dejó de ser un mercado de mucho volumen, no se necesita una gran cantidad de compras para que el precio se empiece a mover, y como también a los que ahorristas que venían vendiendo para cubrir sus gastos se les van terminando los billetes, tal vez bajó la oferta, y esa combinación trae esta suba, que por ahora no es preocupante teniendo en cuenta todo el tiempo que el dólar se quedó tranquilo sin moverse mientras la inflación subía fuerte".

Pese a que en la última semana el Banco Central y el Tesoro actuaron en tandem en su estrategia para fomentar la participación en la licitación de deuda del Tesoro, donde se ofrecían LECAPS con una tasa mínima superior a la tasa monetaria, Buteler alegó que "el ahorrista tradicional opta entre plazo fijo y dólar, no invierte en bonos, o letras porque se le hace más difícil, no le tiene confianza, y ha tenido malas experiencias".

En sintonía, el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios dijo que "la cotización del blue se está acomodando a un nuevo escenario, con bajas de tasa y un ligero cambio en la demanda que se traduce en subas de la cotización", y acotó que "creo que el mercado está buscando un nuevo punto de equilibrio".

A su vez, el economista Federico Glustein manifestó que "el dolar blue empezó a recalentar por varios motivos, pero el principal tiene que ver con la reducción de tasas que hace que los plazos fijo, y la rentabilidad de los fondos money market y las cuentas remuneradas rinden cada vez menos, incluso con una inflación desacelerandose". Y enfatizó que "se empezó a ver es que hay una reactivación de demanda de divisas en todos los paralelos mientras no se abre el cepo ni se sabe cuándo se abrirá todavía".

Milei, entre la espada y la pared: acelerar el "crawling peg" y despertar al dólar o frenarlo y perder competitividad

¿Hay atraso cambiario?

De acuerdo con el bróker Invertir en Bolsa (IEB), el Presidente se presentó ante empresarios en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción con un discurso puramente económico, con especial énfasis en la discusión en torno al tipo de cambio y afirmó que no existe atraso.

"En primer lugar, la disciplina fiscal, argumentando que desde el gobierno se ha llevado a cabo un ajuste de 15% del PBI para dejar atrás el déficit fiscal en crecimiento. Agregó la cuestión de la brecha, argumentando que de existir un atraso cambiario, los tipos de cambio paralelos se acercarían más a un valor que podría considerarse "de equilibrio" para el tipo de cambio real", precisaron.

Para la ALyC, a lo largo de su gestión, la brecha se ha reducido notablemente desde más del 100% hasta un 20%. Por último, mencionó las reservas, asegurando que el atraso cambiario deriva en pérdida sistemática de reservas, mientras que el gobierno ha logrado acumular divisas de manera sostenida desde su asunción.

"Los dichos del Presidente en la semana, y del Ministro de Economía en el evento de la Fundación Mediterránea, realizado en la BCBA, exhiben una clara línea de pensamiento desde el gobierno, que asegura que no se buscará mejorar la competitividad con ajustes del tipo de cambio. La respuesta, según el Presidente, se encuentra en atacar "otros problemas" con reformas estructurales, tales como el DNU y la Ley de Bases, reduciendo el costo argentino", indicaron.

¿Dólar está atrasado o impuestos adelantados?

De acuerdo con el economista Salvador Di Stefano, el debate sobre dólar atrasado o no atrasado "es una discusión del pasado" y estimó que todas las devaluaciones en nuestro país "terminaron en fracaso", por lo que enfatizó en la necesidad de bajar impuestos.

"El dólar no está atrasado, están adelantados los impuestos. La presión impositiva es muy elevada para sectores de la exportación como el campo, industria y otros. Las pequeñas y medianas empresas están descapitalizadas, la suba de tarifas, los aumentos salariales, el stock de deuda y la falta de trabajo las ponen al borde la convocatoria de acreedores", señaló.

Para el experto, el presidente fijo su prioridad en el superávit fiscal y mantener el stock de pesos en la economía y estimó que no pretende comprar indefinidamente dólares, porque para ello necesariamente tiene que emitir pesos. Según su visión, los actores económicos no alcanzan a comprender el nuevo plan económico, todavía esperan una devaluación que nunca vendrá, y en el mientras tanto el paso del tiempo deteriora la actividad económica.

El desafío del Gobierno pasa por alinear las expectativas de los exportadores, importadores y los agentes sobre el sostenimiento del crawling peg al 2%.

"La gente quiere volver a su viejo amor, el dólar. Hoy no es negocio acopiar dólares cuando la tasa en Estados Unidos está en el 5,0% anual, la inflación en el 3,6% anual, y entre ambos conceptos perdemos poder de compra. Los dólares hay que invertirlos, en bonos, acciones, propiedades o mercadería", precisó.

Por esta razón, señaló que mucho se habla de los u$s 200.000 millones que los argentinos tienen guardados debajo del colchón, pero ese dinero difícilmente salga a la luz si no le brindamos un sendero de negocios posibles. Y recalcó que "nadie instalará un emprendimiento" si no sabe si ganara dinero.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubicó en $1.180 para la venta y a $1.060 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.141 y el MEP se ofreció en $1.104.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación finalizó a $907,50.

El dólar mayorista se negoció a un promedio de $888,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubicaron en $1.452.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 33%

• CCL: 28%

• MEP: 24%