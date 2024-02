BCRA flexibiliza cepo: empresas que vendieron "dólar soja" podrán comprar MEP

El Banco Central flexibilizó el cepo cambiario y eliminó una restricción dispuesta por el Gobierno anterior, que no permitía acceder al dólar MEP a las empresas que hubieran vendido al "dólar soja". Así lo dispuso la autoridad monetaria mediante la Comunicación "A" 7968.

De esta manera, el BCRA revierte la Comunicación "A" 7609, que estipulaba que justamente las compañías que habían liquidado exportaciones de grano dentro del Programa de Incremento Exportador (PIE), no podían acceder al dólar MEP.

Fuentes oficiales señalaron que la decisión se adoptó dado que el actual contexto "no ameritaba mantenerla", debido a que se había dispuesto en un momento en el que los dólares paralelos tenían mucha volatilidad.

El objetivo de la medida original era evitar que los pesos que las empresas del agro recibían por sus liquidaciones, se vayan a los tipos de cambio financieros. Algo que, por entonces, presionaba al alza la brecha.

"Los agentes económicos que hayan vendido soja en el marco del Programa de Incremento Exportador no podrán acceder al mercado de cambios para compras de moneda extranjera, ni tampoco realizar operaciones con títulos y valores con liquidación en moneda extranjera", había dicho el BCRA por entonces.

Los dólares se mantienen "en calma"

El dólar blue se vendió este jueves con una baja de treinta pesos, a $1.085 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.094,58 y el MEP se ofrece en $1.054,78.

Los dólares se mantienen en calma. Este jueves, el blue bajó 30 pesos a $1.085.

Tras la derrota del proyecto de ley Ómnibus, el gobierno nacional retomó la agenda al redoblar su convicción sobre la disciplina fiscal y monetaria, al lograr anotar varias victorias. La más relevante fue la decisión de emitir 3 billones de bonos en pesos por encima de las necesidades de rollover y utilizarlos para recomprar AL35 al Banco Central (42% del circulante), tuvo un superávit financiero por primera vez desde 2012 y una inflación de 20,6% en enero.

En tanto, en una entrevista televisiva, el titular del Palacio de Hacienda anticipó que la inflación va a estar más cerca de 10% que de 20% y que se verá una baja sustancial por el control fiscal y monetario. "Una cosa es recomposición de precios relativos y otra es inflación. La parte buena es que si sacás el efecto de recomposición, la inflación está bajando fuerte", aseguró.

En cuanto al atraso cambiario, resaltó que el tipo de cambio real es el reflejo de las expectativas, dado que estábamos ante "la peor situación económica de la historia", por lo que estimó como injusto comparar contra ese tipo de cambio. "En cualquier plan de estabilización, las variables se reacomodan. Si tenés superávit comercial, se va a apreciar el tipo de cambio. La inflación por ahora baja más rápidamente que lo que la media de economistas esperaban".

Los factores que "contienen" al dólar

Para el economista Salvador di Stefano, el dólar de equilibrio al momento de asumir el 10 de diciembre de 2023 era de $1.558, mientras que en la actualidad el dólar de equilibrio se ubica en $1.667. Sin embargo, señaló que todos estos números "hay que dejarlos de mirar", porque la realidad es que el Gobierno ya no tiene déficit fiscal, no tiene necesidad de emitir, el aumento de las tarifas les quita rentabilidad a las empresas, los aumentos de precios generan una alta recesión, y no hay pesos en el mercado.

"El precio del dólar se ahoga ante la falta de pesos, no hay billetes para salir a capturar el precio del dólar blue, y se recurre a la venta del dólar MEP o CCL para salir a buscar liquidez y cubrir el rojo de las empresas. Para expresarlo mejor, puede subir, pero difícilmente lo haga a igual ritmo que la inflación", señaló.

Según el especialista, el segundo semestre del año 2024 Argentina debería lograr un nuevo acuerdo con el FMI, por eso para esa fecha se espera una readecuación de muchos precios en la economía, y especialmente en materia financiera. Además, adelantó que la baja del dólar futuro muestra que no está en el horizonte inmediato una devaluación del peso, por lo que estimó el dólar mayorista seguirá un sendero de micro devaluaciones hasta el segundo semestre del año 2024.