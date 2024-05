El empresario Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, consideró que para abrir el cepo cambiario es condición necesaria tener un superávit fiscal "sustentable".

"Para abrir el cepo, en un país con la historia cambiaria de Argentina, es necesario tener un superávit fiscal sustentable. El subsidio a las tarifas dificulta mucho esto", sostuvo el ejecutivo, en su cuenta de la red social X.

En ese sentido, añadió: "pienso que antes de abrir el cepo hay que tener los precios de las tarifas reguladas a niveles sostenibles y sin subsidios. Abrir el cepo sin antes adecuar las tarifas sería un error. Y el proceso de adecuación de las tarifas es necesariamente lento".

El comentario de Galperin fue en respuesta a un posteo que, en la misma red social, publicó el ex vicepresidente del Banco Central Lucas Llach sobre el cepo.

Llach había señalado: "Si tengo que elegir los dos malentenidos económicos más dañinos para nuestro país: (1) la protección genera empleo", de manera sostenida y a nivel agregado. (2) "el dólar depende de la oferta y demanda de dólares" y no de la oferta y demanda de pesos. El (1) explica nuestra economía cerrada, el (2) el cepo. Dos anomalías argentinas que son las dos mayores trabas a nuestro crecimiento. ¿Y lo fiscal? Todo más claro y comprensible en sus dilemas, relevante pero menos interesante".

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que lo peor de la crisis ya pasó y destacó que "hay varios indicadores que empiezan a mostrar recuperación" de la economía. También se refirió al cepo cambiario, la recuperación del empleo y los créditos hipotecarios.

Marcos Galperin dio su opinión sobre las dificultades para salir del cepo

Luis Caputo explicó por qué el Gobierno todavía no quitó el cepo cambiario

Además, sobre la salida del cepo cambiario, Caputo explicó: "No nos ponemos una meta de fecha. Siempre pensamos que se tiene que cumplir cuatro requisitos, el ancla fiscal, normalizar el flujo, teníamos que normalizar stock, y por último, teníamos que tener una relación razonable entre las reservas internacionales y pasivos remunerados. Esas eran las cuatro cosas que nos fijamos, se podría resumir en sanear el balance del Banco Central".

"A todos lo que dicen por qué no sacamos el cepo el día uno. Requiere una cirugía mayor. Si hubiéramos sacado el cepo el día uno, hubiera sido una calamidad; si lo hubiéramos sacado en enero, hubiera sido un desastre; si lo hubiéramos sacado en febrero hubiera sido bastante desastre; si lo hubiéramos sacado en marzo hubiera estado mal; si lo hubiéramos sacado en abril hubiera estado mal; y si lo sacáramos hoy, sería inapropiado. Pasamos de una calamidad a algo inapropiado, una mejora sustancial", señaló.

Caputo puntualizó en qué momento está de su cálculo ante el cepo. "De los cuatro puntos, el equilibrio fiscal está; pero la normalización de los flujos y los stocks, hoy diría que estamos a un 70, 75%; se mejoró en estos cuatro meses mucho, más de lo que hubiéramos pensado. Y la cuarta es la que más alejada estamos de donde tenemos que estar, que es en la relación reservas internacionales, pasivos remunerados", analizó.

Y lanzó: "Entonces, no le podemos poner fecha, lo vamos a hacer en el momento en el que estemos seguros de que no va a haber sobresaltos. Con el cepo no nos ponemos una meta de fecha, no. Si hoy entráramos en un nuevo programa con el FMI, que implicara nuevos desembolsos, esa relación de pasivos remunerados y reservas, estaría en un nivel más razonables".