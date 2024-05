El Merval y los ADRs se recuperan, pero los bonos soberanos en dólares extienden las pérdidas

La bolsa porteña avanza un 0,4%, con lo que se recupera de las fuertes bajas que mostró durante toda la semana, afectada por la significativa suba de los dólares libres. De esta manera, el índice se ubica ahora en 1223 dólares. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcan mayoría de subas de hasta 3,3%, en una rueda de buen clima de negocios en la plaza de Wall Street.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York operan con mayoría de resultados en rojo a lo largo de la curva de hasta 4%, liderados por el Global 38, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcan subas de hasta 0,75%, encabezadas por el TX25.

A nivel local, en una entrevista televisiva, el presidente Javier Milei aseguró que luego del "desenlace de la Ley Bases, que puede salir bien o no sale", se va a hacer una "evaluación de resultado" tras la que "queda bajo análisis todo el gabinete, no solo Posse" (jefe de Gabinete). Milei también deslizó la posibilidad de que Federico Sturzenegger, hoy asesor, pueda integrarse como ministro, aunque no especificó de qué cartera.

Por otro lado, a través de su cuenta de X, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que hubo 100% de adhesión a la propuesta del gobierno de cancelar la deuda de Cammesa con generadoras, correspondiente a los meses de diciembre y enero. El titular del Palacio de Hacienda resaltó "la buena predisposición de los empresarios del sector que, entendiendo la situación heredada, adhirieron a la propuesta".

Qué pasa en los mercados del mundo

Los principales índices de Wall Street operan con tendencia positiva, con analistas que analizan los datos de actividad empresarial que se aceleró en mayo al ritmo más rápido en dos años. Ayer, la consultora S&P Global publicó el índice de gerentes de compra (PMI, por sus siglas en inglés) correspondiente a mayo. El resultado general se situó en 54,4, el nivel más alto desde abril de 2022.

Para Portfolio Personal Inversiones los resultados evidencian un sobrecalentamiento de la actividad, dejando margen para que la Fed se afiance con el higher for longer. Como resultado, el mercado pasó a descontar un solo recorte de la tasa de referencia para este año.

En este contexto, los operadores están divididos en partes iguales sobre si el banco central recortará las tasas en su reunión de septiembre. Eso marca un cambio significativo con respecto a hace unos días, cuando sólo alrededor de un tercio esperaba que la Reserva Federal se mantuviera estable durante la primera reunión de otoño. Goldman Sachs dijo que ya no espera que la Reserva Federal haga su primer recorte en julio, sugiriendo en cambio que lo más probable es septiembre.

Por otro lado, en el frente macroeconómico se dio a conocer el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Una lectura anterior mostró que el índice se desplomó este mes, ya que las preocupaciones sobre la inflación y las tasas de interés afectaron las opiniones de los estadounidenses sobre la economía.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street operan con resultados positivos. Así, el S&P 500 gana 0,69%; el industrial Dow Jones avanza 0,23%; y el tecnológico Nasdaq sube 1,03%.

Merval

El Merval marca una suba de 0,4%. En este contexto, los ascensos de las acciones líderes son registrados por Banco Macro (4,4%); Sociedad Comercial del Plata (2,3%); y Transener (2,4%).

ADRs

Los papeles de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street se negocian con mayoría de resultados positivos. De esta manera, las ganancias son para BBVA Argentina (3,3%); Grupo Financiero Galicia (3,1%); y Banco Supervielle (2,9%).

Bonos

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.437 puntos básicos.