El Gobierno tiene una política monetaria que busca la licuación de activos en pesos para bajar la inflación y controlar el déficit cuasi fiscal que le genera al Banco Central (BCRA) el stock de pasivos que tiene en su balance. Ese es el camino que eligió, según el equipo económico, para levantar las limitaciones de acceso al dólar en un futuro. Y, si bien ha dicho en repetidas ocasiones que falta poco para hacerlo realidad, nunca dio una fecha exacta para que se concrete y el mercado ve algunos elementos que hacen pensar que hay cepo para rato en Argentina.

Asimismo, antes de asumir como ministro de Economía, Luis Caputo se manifestó en contra de la dolarización y expresó su desconfianza sobre un esquema de libre flotación. En ese sentido, apuntan sus reiteradas afirmaciones respecto de que no va a modificar su política monetaria.

Joel Lupieri, economista de Epyca Consultores, indica a iProfesional que "el Gobierno trata de no alentar expectativas inflacionarias y, para ello, mantiene el ancla del tipo de cambio con un crawling peg corriendo al 2% mensual". Asimismo, indica que trata de hacer converger esa tasa de evolución del dólar con la inflación y la tasa de política monetaria.

La incorporación de Federico Sturzennegger podría poner el acelerador hacia el levantamiento del cepo y el desarme de los controles cambiarios, dado que el ex presidente del BCRA ha sido un firme defensor de liberar al dólar.

Sin embargo, el mercadomarca cuatro factores por los que pareciera que aún falta para dar ese paso.

1. La idea de Luis Caputo de bajar la inflación y hacerla converger con dólar y tasa

Recordemos que el BCRA viene con una fuerte tendencia de baja de tasas desde que asumió la actual gestión de Gobierno, de manera tal que del 133% que regía en diciembre, en cinco meses la llevó al 40%, lo que equivale a un 3,3% mensual, muy por detrás de la inflación, que marcó el 8,8% en abril y puede estar en torno al 5% en mayo.

El mercado analiza si es posible que el Gobierno levante el cepo en breve o no

Eso se combina con un tipo de cambio que saltó en un 118% en diciembre de 2023, lo que equivalió a una devaluación del 54% del peso e implementó un ritmo de crawling peg del 2% mensual que mantiene hasta el día de hoy.

Asimismo, el BCRA viene comprando dólares y las brutas alcanzan ya los u$s29.156 millones. Se recuperaron en casi u$s8.000 millones de diciembre a hoy. La autoridad monetaria, conducida por Santiago Bausili, acumula compras netas por unos u$s17.149 millones en el mercado de cambios oficial y están en torno los u$s1.500 millones negativas.

2. Las previsiones para el valor del dólar

"Lo primero que se observa como evidencia de que el cepo aún no se puede levantar es que el valor del tipo de cambio oficial lo proyectan con un 2% de crawling peg hasta fin de año, lo cual otorga previsibilidad al mercado, por un lado, pero, por otro, anticipa que el dólar no será libre este año", apunta el economista Federico Glustein.

A eso, Glustein agrega que, si bien se movieron al alza en los últimos días por la fluctuación de los tipos de cambio paralelos, los contratos de futuros de dólar en el mercado Matba Rofex "no marcan una disparada en el año, lo que marca la expectativa de un sendero de estabilidad hacia adelante".

Como apunta Lupieri, "hay valores de liquidez aún en el sistema financiero, que podrían ir hacia el dólar y con un tipo de cambio desregulado, muchos estarían corriendo a comprar dólares".

3. El miedo a que los pesos vayan a los dólares paralelos

No obstante, Camilo Tiscornia, economista y director de CyT Asesores Económicos, apunta que "la famosa duda de qué ocurre si se abre el cepo con los pesos que están en pases pasivos y que se están moviendo a las letras del Tesoro sigue latente".

La escasez de reservas que tiene el BCRA es uno de los motivos por los que el cepo seguirá por más tiempo

En ese sentido, apunta que no se sabe lo que puede pasar y se teme a una disparada del tipo de cambio si se abre de un día para el otro. El temor es a que los tipos de cambios paralelos peguen un salto muy fuerte si se levantan las restricciones para acceder al dólar por un fuerte flujo de pesos que pueda ir hacia allí.

4. La falta de dólares y reservas para levantar el cepo

Por último, para Glustein se ubica la escasez de reservas que tiene el BCRA, aunque venga comprando dólares. "Entre falta de fondos, los pagos pendientes al Fondo Monetario Internacional (FMI) y de deuda y los pasivos remunerados, no sería buena la decisión de abrir hoy ya que dejaría a la macro muy frágil", apunta.

En igual sentido opina Tiscornia cuando señala que "no hay suficientes reservas". Explica que, por más que hayan recuperado y comprado muchos dólares en el BCRA, aún no llega a tener reservas positivas.

Para el economista, como no tienen las reservas y no consiguen el financiamiento, deciden seguir con la licuación y tratan de generar confianza para que no se dispare el dólar cuando se levante el cepo.

No obstante, Tiscornia observa que "con la decisión de emitir letras del Tesoro a corto plazo, es un inicio el proceso de liberar el cepo porque buscan estirar un poco los plazos de otros instrumentos, más allá de los bonos a un día del BCRA".