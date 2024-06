Los expertos alertan por los riesgos del Bopreal, una de las herramientas preferidas por Caputo

En la última rueda de la semana, el dólar blue se vende este viernes con una suba de diez pesos, a $1.260 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.297 y el MEP se ofrece en $1272.

En el complejo tablero de la economía argentina, los Bopreal emergieron como una pieza clave en la estrategia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para manejar la liquidez y las obligaciones en moneda extranjera. Con la reciente colocación exitosa de 10.000 millones de dólares en Bopreal, la autoridad monetaria demostró su capacidad para absorber una cantidad significativa de pesos del mercado, equivalente al 91% de la base monetaria. Este logro, sin embargo, no está exento de desafíos.

Los analistas señalan que, aunque los Bopreal contribuyeron a la consolidación fiscal y al ordenamiento del flujo comercial, el BCRA enfrenta ahora el reto de los pagos de vencimientos y amortizaciones en dólares, una divisa que escasea en sus activos.

Además, el mercado secundario de estos títulos revela una tasa implícita de endeudamiento que supera el 20%, lo que sugiere un costo de financiamiento más elevado de lo que inicialmente se podría anticipar. No obstante, existe la posibilidad de que los inversores acepten tasas más bajas, lo que podría desbloquear ganancias significativas en dólares si las tasas convergen hacia el 10% anual.

A pesar de las oportunidades que pueden presentar los Bopreal, el BCRA y el Tesoro no pueden perder de vista las restricciones presupuestarias a largo plazo. El BCRA debe cumplir con sus compromisos en dólares, mientras que el Tesoro debe prepararse para un mayor esfuerzo fiscal debido a la ejecución de la opcionalidad para el pago de impuestos.

En resumen, los Bopreal representan tanto un instrumento de política monetaria crucial como una fuente de oportunidades y desafíos para la autoridad monetaria. La habilidad para navegar estos desafíos determinará en gran medida la estabilidad financiera y la capacidad de Argentina para cumplir con sus obligaciones fiscales y monetarias en el futuro.

Los expertos alertan por los riesgos del Bopreal, una de las herramientas preferidas por Caputo

El lado oscuro de los Bopreal

Tras el anuncio de los Bopreal, el BCRA logró completar hace algunas semanas el programa de u$s3.000 millones del Serie 3, y en total logró colocar los u$s 10.000 millones previstos.

De acuerdo con GMA Capital, entre los tres instrumentos hubo una absorción de $ 8,83 billones, o bien, el equivalente al 91% de la base monetaria al 7 de diciembre de 2023. Además, gracias al tributo del Impuesto PAIS sobre las Series 2 y 3, el Tesoro logró capturar $ 750.000 millones (u$s 875 millones a su respectivo tipo de cambio), ayudando a la consolidación de las cuentas fiscales. Y fueron "todo un éxito" para ordenar el flujo comercial, descomprimir parte del stock de deuda por utilidades atrapadas, y traccionar el superávit financiero de los primeros meses.

Sin embargo, los expertos explicaron que la autoridad monetaria ahora deberá enfrentar los pagos de los vencimientos y amortizaciones en dólares, divisa que escasea en el activo de la entidad monetaria. Los desembolsos del Central podrán ser aliviados si se ejecuta la opcionalidad de los strips A, B y C, aunque aquí será el Tesoro quien asuma el costo, dada la posibilidad del pago de impuestos en especie.

"El BCRA deberá abonar a sus acreedores un total de u$s 7.380 millones. Esta suma está compuesta por u$s 2.200 millones del Serie 1 (todo el strip D más los intereses de los A, B y C previo a los respectivos rescates), u$s 2.000 millones del Serie 2 y u$s 3.180 millones del Serie 3", apuntaron.

En economía, no hay almuerzos gratis

Para el bróker, la mochila del Tesoro se sigue cargando y deberá asumir u$s 3.500 millones de pérdida en términos de recaudación a lo largo de los siguientes tres años (en comparación con los u$s 875 millones recaudados por el Impuesto PAIS).

Adicionalmente, alertaron que como estos títulos tienen mercado secundario, la tasa implícita de endeudamiento es superior a la que acusan los cupones. En realidad, las paridades actuales avalan TIRs de más de 20%.

La autoridad monetaria se endeudó en moneda extranjera a corto y mediano plazo para resolver parte de la herencia recibida por la administración anterior.

Sin embargo, indicaron que habría alguna oportunidad en estos instrumentos, con inversores que podrían estar dispuestos a convalidar tasas más bajas, con lo que una convergencia hacia retornos del 10% anual desbloquearía ganancias de más de 30% en dólares.

"Con todo, es necesario no perder el norte del programa. Los Bopreal fueron un mecanismo eficiente para ordenar el flujo de pagos en dólares del Central. De no haber sido instrumentados, probablemente una crisis en la cadena de pagos habría sido inevitable", señalaron.

Por último, concluyeron que, a pesar de haber postergado las necesidades de caja, el Sector Público consolidado no podrá evadir la restricción presupuestaria: como BCRA, deberá honrar sus compromisos en dólares; como el Tesoro, tendrá que enfrentar un mayor esfuerzo fiscal en el futuro por la ejecución de la opcionalidad para pago de impuestos.

¿Hay oportunidades de inversión en los Bopreal?

Según Juan Pedro Mazza, estratega de Renta Fija de Cohen, tras el dictamen de la Ley de Bases, los bonos soberanos registraron un repunte inicial, pero rápidamente retomaron la tendencia bajista que mantienen desde mediados de abril.

"Esta situación ha cambiado la percepción del mercado: la novedad ya no es que los bonos caigan, sino que lo hacen incluso ante buenas noticias. A corto plazo, no hay catalizadores claros para revertir este pesimismo. Sin embargo, a largo plazo, todavía hay motivos para el optimismo y la caída en las paridades argentinas se presenta como una oportunidad de inversión", precisó

Para el analista, a los ojos del mercado, los bonos BOPREAL del BCRA son menos riesgosos que sus pares del Tesoro y su principal atractivo radica en que todos sus vencimientos están concentrados en la presidencia de Milei. En otras palabras, no están expuestos a la incertidumbre de la siguiente administración.

Sin embargo, señaló que -a estos precios- el bono Global 30 parece una alternativa dominante, dado que ofrece una mayor tasa (TIR 23% vs. 19%), menor paridad (57% vs. 81%) y mejor protección legal (ley Nueva York vs. ley Argentina).

"Además, el 60% de su capital se repaga en la gestión de Milei. Dado que vale prácticamente la mitad que un bono del BCRA, esto significa que también permite recuperar toda la inversión durante esta presidencia", señaló.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1260 para la venta y a $1230 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.297 y el MEP se ofrece en $1272.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $918.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $899.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.468,80.

La brecha cambiaria

