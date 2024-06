En un mes donde el precio del dólar blue tuvo una escalada notoria y superó a casi todas las inversiones, una acción de una empresa líder pudo ganarle en rendimiento y se transformó en la "estrella" del período. Se trata de Comercial del Plata (COME) que avanzó en todo junio cerca de 17% en pesos.

De hecho, es el segundo mes consecutivo donde este papel se destaca en el mercado bursátil, ya que en todo mayo también demostró un crecimiento que llegó a acumular un 35%.

En concreto, Comercial del Plata no sólo supera por lejos, en todo el mes, al avance del resto de las acciones de empresas líderes que conforman el índice Merval, que se ubica en terreno negativo, sino que también le gana al dólar.

Es que el MEP asciende en junio un 9,5% y el blue casi 11%, mientras que el tipo de cambio oficial orilla apenas el 2%.

Además le gana a la inflación, que se calcula que en todo el mes será de alrededor del 5%. Incluso, supera con creces a la tasa nominal mensual del plazo fijo en pesos, que es de un promedio de 2,5%.

En resumidas cuentas, la acción de Comercial del Plata es la inversión "estrella" del mes, y en todo el 2024 su precio escala alrededor de 160%, por lo que en este lapso también supera ampliamente al dólar e inflación.

La acción de Comercial del Plata sube 17% en todo el mes, y es la acción que más avanza en junio, superando, incluso, al dólar.

Acción "estrella": Comercial del Plata

La denominada Sociedad Comercial del Plata es un holding argentino con más de 20.000 accionistas en 17 países y 1.000 empleados, presente en sectores estratégicos como construcción, energía, agroindustria, transporte e infraestructura y real estate.

La empresa fue fundada en 1927, y sus acciones cotizan en la Bolsa de Buenos Aires y también en Suiza, en el Six Swiss Exchange de Zurich.

Este grupo empresario es propietario de firmas como Destilería Argentina de Petróleo, Canteras Cerro Negro, Compañía General de Combustibles (CGC), Morixe Hermanos, Lamb Weston Alimentos Modernos, Ferroexpreso Pampeano y Delta del Plata, entre otras.

La importante suba que acumula el precio de las acciones de la empresa desde mayo hasta el presente se debe al muy buen balance que presentó en el primer trimestre del 2024 y también por el potencial que tiene en el segmento petrolero.

"Comercial del Plata trajo buenos números en el primer trimestre de este año porque la benefició la deuda que tenía en dólares, ya que en ese período el precio del billete estadounidense no se movió, por lo que el ajuste por inflación le jugó bastante a favor para reducirla", resume Rubén Pasquali, analista de mercados de Fernández Laya, a iProfesional.

Otro de los factores que pesan en la escalada de la cotización de esta firma nacional es al potencial que presenta en un sector clave, que es el energético, debido a los activos que cuenta en un área petrolera que promete crecer de forma extraordinaria.

"Por delante, la empresa tiene la inversión en el Golfo de San Jorge, que es un activo muy atractivo que cuenta Comercial del Plata, por la expectativa que pueda crecer mucho de cara al futuro y ser otra Vaca Muerta", completa Pasquali.

Y finaliza: "También se habló mucho de hacer cotizar en el mercado a una firma del grupo, me refiero a Compañía General de Combustibles (CGC), que pertenece a COME. Incluso, hubo rumores de que la podían llegar a vender a CGC, cosa que no creo".

Para el analista Rubén Pasquali, las acciones de Comercial del Plata pueden seguir subiendo de valor.

¿Es momento de comprar Comercial del Plata?

Respecto a si es momento de comprar, o no, la acción de Comercial del Plata, luego de este avance tan grande que tuvo en los últimos meses su cotización, Pasquali aclara que "sí, compraría".

Lo cierto, para este experto, es que la compañía vale más debido a la apertura económica impulsada por el Gobierno y al intento de la llegada de inversiones del exterior con el impulso de la Ley Bases, algo que genera mucho interés de diversos capitales extranjeros.

"Es una empresa que me gusta, tiene una plaza de opciones muy atractiva, algo que representa que se está viendo que las acciones tienen un potencial de suba y puede seguir en ascenso. Es decir, cada vez se ven precios más altos. Compraría, a lo sumo, si me equivoco, vendería opciones sobre la acción", sentencia Pasquali.

De hecho, considera que puede haber "muy buenas noticias" con Compañía General de Combustibles (CGC), en las próximas semanas.

En sintesis, Comercial del Plata se focaliza en el segmento del petróleo y en otros negocios en franco crecimiento, hechos que le brindan potencial para seguir aumentando su cotización en Bolsa.-