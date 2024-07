"El mercado está empezando a cuestionar la sustentabilidad de este programa económico", advirtió Todd Martinez, director senior en la calificadora Fitch, de Wall Street. En efecto, resume la percepción que tienen inversores, empresarios y analistas financieros sobre la coyuntura argentina y la incertidumbre sobre el rumbo de corto plazo del Gobierno.

Las señales negativas son brecha cambiaria en alza, caída en el precio de las acciones y los bonos y suba del riesgo país. Según Martinez, el Gobierno ha tenido hasta acá logros que "sorprendieron por su magnitud" en cuanto al equilibrio de las cuentas públicas, pero encuentra limitaciones en cuanto a la "sostenibilidad".

"Cuando Milei llegó al gobierno, el mercado estaba confiado en que iba a haber cambios. Está manteniendo lo central de su programa, que es una consolidación fiscal agresiva. Cinco puntos en un año es mucho más de lo que lograron otros países emergentes en programas de estabilización", aseguró el especialista.

Dólar: las dudas en Wall Street sobre Javier Milei

También destacó el enfoque de equilibrio fiscal, el "impresionante" superávit alcanzado en los primeros cinco meses del año y la inicial acumulación de reservas". Asimismo, Martínez duda sobre el éxito del esquema, con foco en la cuestión cambiaria y monetaria: "En muchos países, especialmente en la Argentina, los programas de estabilización que se armaron alrededor de apreciar el tipo de cambio terminaron mal. Veremos si esta vez es diferente".

Dólar: las dudas en Wall Street sobre el plan de Javier Milei

Semanas atrás, Fitch confirmó la nota CC para los bonos locales, una de las calificaciones más bajas, al advertir que un episodio de "reestructuración o default de alguna clase" es "probable" en los próximos años. Para S&P, la nota es de CCC, mientras que en Moody’s asignan Ca.

Según Martinez, los cuestionamientos que subyacen detrás del deterioro de algunas variables económicas tienen que ver con la incapacidad del Gobierno para seguir acumulando reservas en lo que queda del año. "Esta política tuvo ganancias iniciales importantes. Hubo acumulación de reservas en los primeros meses después de la devaluación, que se logró limitando la demanda de los importadores y la demora en los pagos", aseguró.

También destacó que el "superávit fiscal" y la "reducción de los pasivos del Banco Central" se logró "con licuación gracias a la combinación de tasa de interés negativa y controles de capitales", "una dramática reducción en el poder de compra de jubilaciones" y el freno a "pagos a productores de energía".

"Estas medidas son temporarias y están llegando a su fin. Está claro que el programa inicial de shock cumplió su ciclo y tiene que haber un cambio hacia medidas más sustentables", indicó Martínez.

"Vemos que será difícil si no hay cambios en la política monetaria y cambiaria", advirtió el analista, quien apuntó contra las dificultades que mostró la autoridad monetaria para comprar divisas, algo que "decepcionó" al mercado y sembró dudas en cuanto a la capacidad del Gobierno para hacer frente a los vencimientos de deuda.

"No vemos una reestructuración o default como algo inevitable. No es algo altamente probable y hay un camino para evitarlo, pero creo que el escenario podría ser más probable el año que viene, si el Gobierno no logra sumar reservas, con vencimientos que crecen desde 2025″, puntualizó Martínez.

Martinez agregó que el escenario actual no arroja señales positivas para que el BCRA sume divisas, algo que incluso reconocen en el Gobierno, y sostuvo que "la pregunta del millón" para la Argentina es cómo acumular dólares y salir del cepo cambiario. "Es la variable que más importa", indicó, en referencia a las consultas entre inversores y empresas.

"Cuándo y cómo se van a desmantelar los controles de cambios es clave, porque eso podría implicar que haya más flujos de dinero ingresando a la Argentina, que hoy son escépticos de ingresar, si es difícil que puedan sacar sus dividendos o un acceso normal al mercado de cambios", dijo el analista, quien destacó que avanzar en ese paso podría "beneficiar a la inversión extranjera directa" en rubros como la energía o la construcción de infraestructura.

Martínez afirmó afirmó que no hay un escenario de recuperación en V. "No hay un camino claro en la dirección de levantar los controles de capitales. Se ve que el Gobierno quiere licuar los pasivos del BCRA y hoy el cepo es parte fundamental de su estrategia de política económica, y no es claro cómo podrían removerlo", aseguró.