En tiempo de crisis e incertidumbre, comprar dólares suele ser la alternativa más elegida por los argentinos. Si bien muchos buscan invertirlos, las opciones suelen ser a mediano y largo plazo como un fondo común de inversión que coloca dinero en bonos en dólares o la adquisición de obligaciones negociables. Sin embargo, recientemente se creó el primer FCI money market de bajo riesgo en dólares.

Este instrumento es administrado por MegaQM, una firma que administra 40 FCI, orientados al segmento minorista, corporativo e institucional.

¿En qué consiste el primer FCI money market en dólares del mercado?

El FCI se conoce como Mega QM Liquidez Dólar y está orientado a un público conservador, en el que el inversor puede notar diariamente los rendimientos que va generando. Este, a diferencia de otros FCI en dólares, carece de volatilidad y cuenta con una alta liquidez, lo que permite invertir desde 1 solo día hasta el tiempo que se desee.

Tiene una clasificación AAA y el capital mínimo a invertir es de US$1.000. Actualmente, su patrimonio supera los 15 mil millones de dólares. En cuanto al horizonte de inversión es de corto plazo y el rendimiento anual estimado oscila entre el 1,5% y 1,7% en dólares.

El FCI en dólares rinde cerca de un 2% anual

Si bien a simple vista parece un rendimiento "escaso", es ampliamente superior al de las cuentas remuneradas que suelen estar muy por debajo del 1% anual. Para lograrlo, el instrumento ofrece una correcta diversificación en la inversión, armando una cartera compuesta por tres instrumentos diferentes en moneda extranjera.

Según la empresa, el objetivo es remunerar la liquidez en dólares de los inversores, invirtiendo el patrimonio del fondo en una cartera diversificada de depósitos a plazo fijo, cuentas en bancos de primera línea y en cauciones bursátiles en dólares.

En cuanto a la cartera del fondo, esta se compone de un 30% del total del dinero en plazo fijo en dólares, otro 30% se hace en cuentas remuneradas en dólares estadounidenses y el 40% restante en cauciones bursátiles en dólares.

Se puede suscribir a este fondo por medio del circuito bancario al realizar una transferencia a la cuenta comitente que se abra en la administradora del mismo, o bien a través de sociedades de Bolsa.

Su sociedad depositaria es el Banco de Valores y el horario que tiene para la suscripción es entre las 9 a 17:30. A su vez, el rescate de las cuotapartes se puede hacer en el segmento bancario entre las 9 y 15:30. Los honorarios que cobra la administradora oscila entre el 0,1% y el 0,2%, los cuales ya están descontados de los rendimientos.

¿Cuánto se gana con los fondos comunes de inversión money market?

Al igual que cualquier activo de renta variable, es difícil establecer un número. Esto se debe a que, a diferencia de otros casos como los depósitos a plazo fijo, se desconoce cuánto dinero se obtendrá tanto de manera mensual como anual.

Si bien la mayoría de las empresas administradoras informan rendimientos anuales aproximados, estos no dejan de ser simples aproximaciones y estimaciones, pero en ningún caso son el valor exacto. Otro dato para tener en cuenta es que, si bien en el pasado un fondo común de inversión pudo obtener un gran rendimiento, no significa que actualmente o en el futuro se vuelva a repetir dicho comportamiento. Es decir, los rendimientos pasados no garantizan ni tienen algún tipo de influencia en los rendimientos futuros.

Teniendo esto en cuenta, el rendimiento anual estimado de los FCI money market son los siguientes:

Naranja X: 42% (aunque otorga un máximo de intereses sobre $400.000 de capital)

(aunque otorga un máximo de intereses sobre $400.000 de capital) Personal Pay: 35,6%

Mercado Pago: 32,71%

Macro (Pionero Pesos A): 33,80%

Cabe recordar que, en el 2023, algunos fondos comunes de inversión le ganaron a la inflación como fue el caso de Galileo renta fija que obtuvo un rendimiento de 252,51%, un 41,11% por encima de esta (la inflación del 2023 fue del 211,4%).

Sin embargo, este tipo de FCI cuentan con la desventaja de estar expuestos al riesgo cambiario, es decir, a una eventual suba del dólar. Por este motivo, es muy probable que los fondos comunes de inversión en dólares comiencen a ser más populares.