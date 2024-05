Actualmente existen distintos tipos de cambios, entre ellos, el dólar ahorro el cual se parte desde el tipo de cambio mayorista al que luego se le añade el margen del banco comercial, el Impuesto PAIS (30% sobre el valor del dólar oficial) y 30% de Percepción del Impuesto a las Ganancias.

El horario en el que opera este tipo de cambio son los días hábiles de 10 a 15 hs, por lo que fuera de este horario, los bancos no suelen tener un precio "exacto", por lo que suben considerablemente el precio de venta y disminuyen el de compra para "cubrirse" ante una eventual suba.

¿Cuál es el mejor horario para comprar dólares?

En el caso del dólar ahorro, como mencionamos anteriormente, fuera del horario de 10 hs a 15hs suele establecerse precios más altos de ventas que los obtenidos dentro de dicha franja horaria. En el caso del dólar MEP, tipo de cambio más popular hasta el momento, opera en el horario de mercado de bonos, es decir, de 11 hs a 17 hs.

Según los expertos, el mejor momento para comprar o vender dólares minoristas se ubica entre las 13 y 15. Esto se debe a que durante ese lapso de tiempo suele haber intervenciones del gobierno para bajar el precio, aunque desde la llegada de Javier Milei ya no sucede, como también coexisten el mercado bancario con el financiero, disminuyendo los márgenes.

Según especialistas, entre las 13 y 15hs se obtiene un tipo de cambio más estable

Sin embargo, si lo que se desea es "eliminar la volatilidad" del dólar MEP, lo que se suele hacer es operar lo más cercano a las 17 horas para adquirir los bonos y luego venderlo a las 11 del otro día, cumpliendo con el requisito del parking.

¿Cuánto es lo máximo que podés comprar dólares?

Desde el fin del gobierno de Macri hasta la actualidad, el máximo permitido para la compra del dólar "ahorro" es de u$s200 por mes calendario, aunque es un tipo de cambio con muchas limitaciones. Además, dicho límite se reduce si se realizaron gastos en moneda extranjera con tarjeta de créditos y/o con tarjeta de débito, siempre que el pago se haya hecho con pesos argentinos.

En este último caso, los gastos con tarjetas son descontados del límite vigente de compra. Por ejemplo, si en el mes realizastes gastos por USD 360, en dicho mes no se podrá comprar dólar ahorro y, en el mes siguiente, tan solo podrás comprar USD 40.

En el caso del dólar MEP no existe un límite para la compra, por lo que la única "restricción" es demostrar el origen de los fondos de esos pesos. En cuanto a otros tipos de cambios como el dólar blue, el cual es un tipo de cambio informal, no hay ningún límite, excepto el dinero que se tenga en efectivo (no se suele operar con transferencia) para poder adquirirlos.

EL dólar ahorro permite adquirir hasta u$s 200 por mes

Otros casos como el dólar cripto, en el mercado P2P, el límite únicamente se da por la cantidad disponible que tiene el vendedor, es decir, la cantidad de cripto que tenga para la venta. Sin embargo, si esta cantidad es insuficiente, se puede hacer varias compras a distintos vendedores hasta completar el monto que deseas.

En paralelo, si se adquiere a través de exchanges nacionales, el límite es la cantidad de dinero que puedas justificar con documentación respaldatoria como, por ejemplo, un recibo de sueldo, recibo de haberes jubilatorios, entre otros.

Cómo comprar dólar MEP

Para comprar dólar bolsa de forma rápida y sencilla deberás seguir los siguientes pasos:

Abrir una cuenta comitente en un bróker local;

Depositar los pesos desde una cuenta bancaria;

desde una cuenta bancaria; Comprar un activo que cotice en pesos como también en dólares, siendo muy utilizado el bono GD30 en contado inmediato (CI);

que cotice en pesos como también en dólares, siendo muy utilizado el bono GD30 en contado inmediato (CI); Esperar un día hábil con el activo en cartera;

con el activo en cartera; Vender el bono GD30D en contado inmediato (CI);

GD30D en contado inmediato (CI); Transferir los fondos desde la cuenta del bróker hacia la cuenta bancaria.

Asimismo, cabe recordar que otra de las formas que, en ocasiones, se obtiene un mejor tipo de cambio consiste en comprar el activo en contado inmediato y luego venderlo a 48 horas, obteniendo más dólares (o pesos) según corresponda.