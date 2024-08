Aquellas personas que deben trasladarse dentro de la Capital Federal o hasta algún punto del Gran Buenos Aires, tiene múltiples formas de hacerlo, ya sea mediante el transporte público (trenes, colectivos, taxis), por sus propios medios o también por alguno de los servicios privados que funcionan a través de las diferentes aplicaciones.

Con respecto a estas últimas, las más difundidas son Uber, que es la que lidera el mercado, en particular para los mayores de 35 años, seguida por Cabify y DiDi.

Uber, Cabify o DiDi: todo es cuestión de precios

En lo que hace las ventajas y desventajas de estos sistemas, en primer lugar se menciona el hecho que facilitaron y agilizaron la forma de acceder a un vehículo con un celular desde casi cualquier lugar y en cualquier momento. Ello es posible, pues cada compañía utiliza un software que detecta los conductores que están en las inmediaciones del pedido y suelen ofrecer una amplia gama de opciones. Otra ventaja muy importante es que el precio es fijo y es conocido tanto por el conductor como por el pasajero y se puede pagar en efectivo o con tarjeta.

En cuanto a las desventajas, sin dudas la que más pesa es que el precio suele presentar importantes fluctuaciones, pues dependerá de la demanda local. En la medida que se incrementa el número de pedidos, los precios se disparan, lo que atrae a más conductores para obtener alguno de esos clientes. En sentido inverso, a medida que la demanda disminuye, los precios caen.

Es por eso que pueden existir notables diferencias no solo según las franjas horarias sino también entre las compañías.

Uber, Cabify o DiDi: ¿cuánto cuesta un viaje al mediodía?

Un ejemplo puede servir para comparar las diferencias de costos entre las aplicaciones en un día de semana al mediodía, partiendo por ejemplo desde el Obelisco porteño a diferentes puntos de la ciudad o del Gran Buenos Aires. Para quienes se mueven dentro de CABA, las diferencias oscilan entre el 19% en un viaje a Liniers (Uber: $7.750, Cabify: $9.200) a casi el 60% si el destino es Barrancas de Belgrano, pues con Uber, costaría $4.040 vs. los $6.400 de Cabify.

En tanto que un traslado a la Provincia puede tener brechas que van del 14% si se va a Quilmes (Uber: $9.300 vs. $10.550 de Cabify), del 19% yendo a Castelar (Cabify: $14.100 vs. DiDi: $16.900) o hasta el 54% si se toma para ir a Pilar, pues en este caso Uber cobraría $20.400 vs. los $31.400 de DiDi.

En cuanto a dos de los destinos más solicitados, Aeroparque y Aeropuerto de Ezeiza, en el primer caso la brecha llega al 25% (DiDi: $5.200 vs. Cabify: $6.500) y en el segundo al 46% (Cabify: $16.500 vs. DiDi: $24.100)

Los cambios de precios durante el día en Uber, Cabify o DiDi

Si en vez de realizar el viaje al mediodía, siempre partiendo del Obelisco, este se realiza a las 20 horas, los precios pueden sufrir importantes modificaciones, incluso en ambos sentidos. Así, por ejemplo, si se toma el caso de DiDi, las mayores subas son del orden del 15%, si el destino es Villa Devoto, mientras que hay bajas que llegan a superar el 30% si se va al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En cuanto a Uber, hay algunos viajes con caídas de precios del 8%, como por ejemplo los que van a San Isidro o también a Ezeiza, pero en sentido inverso, otros trepan hasta un 58% (Caballito) o 67%, si se quiere ir a Plaza Italia. Finalmente, en el caso de Cabify, si bien prácticamente todos los destinos muestran incrementos, los más bajos son del 7% (Pilar, Villa Devoto o Caballito), en tanto que ir a San Isidro, Aeroparque o Castelar, puede aumentar hasta un 15 por ciento.

Atento a esta marcada disparidad de precios, tanto entre compañías como en horarios, la recomendación que se le debe dar a todo potencial pasajero es que tenga en su celular estas aplicaciones y que llegado el momento, simplemente elija la mejor opción.