DeRentas y Uber lanzan Rent to Own, un programa para facilitar el acceso a autos 0Km a conductores de manera flexible y sin desembolsos iniciales

La empresa en soluciones de movilidad DeRentas lanzó para los conductores de Uber, Rent to Own, una alternativa para quienes buscan una forma accesible de comprar un auto 0Km sin necesidad de un gran desembolso inicial. A diferencia de los métodos tradicionales, esta opción combina la flexibilidad del alquiler con la oportunidad de inversión a largo plazo.

"Con esta solución, queremos ofrecer diferentes alternativas a nuestros clientes y adaptarnos a sus necesidades específicas. La posibilidad de adquirir un vehículo mientras se generan ingresos nos parece una opción atractiva para quienes no tengan un auto", expresa afirma Ignacio Mazzieri, COO de la compañía.

Rent to Own está dirigido a aquellos conductores de Uber que tiene dificultades para obtener crédito tradicional o que no cuentan con los fondos necesarios para un pago inicial. Con esta alternativa, el conductor alquila un vehículo y mientras va generando ingresos va a su vez financiando su adquisición para cuando se finaliza el contrato de alquiler. Desde su lanzamiento en abril pasado, al programa ya se sumaron un 100 choferes y esperan llegar a los 1000 para fin de año.

El programa Rent to Own no requiere de un costo inicial, solo implica un alquiler mensual con un incremento del 20% sobre la tarifa básica que, dependiendo del modelo de auto, varía entre los $200.000 y $300.000 semanales.

"Otra ventaja interesante es que con su uso, los choferes van pudiendo evaluar si el vehículo cumple con sus expectativas. Si el automóvil no se ajusta a sus necesidades, pueden cambiarlo por otro modelo. Esto les brinda la tranquilidad de saber que su inversión estará respaldada por una experiencia de uso", remarcan desde DeRentas a iProfesional.

Este contrato, que tiene una duración de 36 meses, aseguran desde la empresa, ofrece gran flexibilidad, siendo que los conductores pueden dar de baja el contrato en cualquier momento sin penalizaciones, lo que les permite adaptarse a cambios en su situación personal o crediticia.

DeRentas, a raíz de su alianza con Uber, garantiza que los conductores puedan operar, asegurando que tengan la oportunidad de generar ingresos suficientes para cubrir los costos del alquiler y obtener ganancias adicionales.

Cuánto gana un conductor de Uber y cómo puede comprar su 0KM

Teniendo en cuenta los datos de los socios Uber de Buenos Aires que condujeron en el último mes y que se publican en la web de la empresa, se estima que un conductor manejando unas 50 horas semanales, sin contar promociones ni beneficios, pueden ganar alrededor de $358.623 por semana, lo que llevado al mes implicaría una remuneración de 1.434.492 pesos.

Cabe aclarar, remarcan desde Uber, estos valores son estimados y varían de acuerdo con la cantidad de horas que se maneje, en qué horarios, qué tipo de servicio ofrezca y en qué ciudad brinde el servicio.

Por lo tanto, con Rent to Own, explican desde la empresa, los conductos de Uber podrían tener un vehículo 0 Km en un plazo de 36 meses trabajando unas 40 horas en la plataforma, generando un ingreso potencial de hasta $200.000 semanales ($289,053, según la web de Uber). Así, remarcan, los conductores tienen la oportunidad de asegurar su futuro financiero y estar preparados para enfrentar imprevistos.

Rent to Own es forma de ir acumulando valor en el vehículo mientras se utiliza para trabajar, aseguran desde la empresa, que desde su fundación en 2019 superó los 2.000 usuarios registrados en la plataforma con más de 1 millón de viajes realizados.

Desde el lanzamiento del programa, 100 choferes ya están financiando la compra de su vehículo

Por la facilidad, DeRentas se queda para sí con un fee por la administración de las unidades y, dentro de ese valor, está estipulado un 30% de ganancia por gestión administrativa y logística.

Con una caída de ventas de autos 0km del 36,6% interanual, Rent to Own, la propuesta llevada de DeRentas y Uber, es una alternativa innovadora para comprar un auto 0Km, pero más importante aún, de manera "accesible y flexible", prometen.