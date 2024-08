El dólar blue arranca este jueves con una baja de cinco pesos, a $1.350 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.286; mientras que el dólar MEP opera en $1.292.

El reciente blanqueo de capitales en Argentina ha generado un intenso debate entre economistas y analistas de mercado. Si bien el Gobierno argumenta que esta medida busca aumentar la recaudación impositiva y estimular la actividad económica, los expertos consultados por iProfesional presentan una visión más matizada.

De acuerdo con los analistas relevados, el principal objetivo del blanqueo no sería aumentar la recaudación, dado que las penalidades por no cumplir con las condiciones establecidas son mínimas. De hecho, los expertos sugieren que el verdadero propósito del Gobierno es movilizar dólares y fortalecer las reservas del Banco Central, en un contexto de escasas divisas y alta deuda externa.

Las condiciones para blanquear son consideradas como "muy flexibles" por los especialistas, lo que ha generado expectativas sobre un importante flujo de fondos hacia el sistema financiero. Sin embargo, advierten que el éxito del blanqueo dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para generar confianza en la economía y ofrecer alternativas de inversión atractivas.

Además, estimaron que el blanqueo podría traer al Banco Central un importante stock de dólares, lo que permitiría reducir la deuda externa y mejorar la calificación crediticia del país. No obstante, reconocen que esta medida no es una solución mágica para los problemas estructurales de la economía argentina, como la alta inflación y los controles cambiarios.

Los analistas consultados coinciden en que el blanqueo representa una oportunidad para el Gobierno de fortalecer sus finanzas y generar un mayor dinamismo en la economía. Sin embargo, advierten que el éxito a largo plazo dependerá de la implementación de políticas económicas consistentes y sostenibles en el tiempo.

En este contexto, surge la pregunta de si el blanqueo es una solución o simplemente un parche para los problemas económicos de Argentina. Los próximos meses serán clave para evaluar los resultados de esta medida y determinar su impacto en la economía real.

Objetivos y oportunidades del blanqueo

De acuerdo con la consultora 1816, el principal objetivo del blanqueo no es aumentar la recaudación impositiva y "por eso es tan barato", dado que no hay penalidad alguna si se mantiene el dinero blanqueado depositado en el sistema financiero local y/o si se lo invierte en activos elegibles hasta diciembre de 2025. Y si no se cumplen esas condiciones la multa es de apenas 5%, aunque no se paga nada por los primeros u$s 100.000.

Para los economistas, el blanqueo tampoco parece diseñado para reducir la brecha, porque la multa se paga directamente en dólares, es decir, no genera demanda de pesos (pero sí aumentará las reservas netas). Con el amplio abanico de inversiones habilitadas en las Cuentas Comitentes Especiales señalaron que lo que busca el Ejecutivo es otra cosa: movilizar dólares, para estimular la actividad económica.

Los especialistas de la consultora detallaron que las condiciones para evitar pagar el 5% de penalidad son "más flexibles imposible": lo único que se exige es que quien blanquee mantenga el stock regularizado hasta diciembre de 2025 en una cuenta bancaria Especial (reglamentadas en la Comunicación "A" 8062 de BCRA; link) o en casi cualquier activo financiero argentino, incluyendo bonos, acciones, FCI, ONs, entre otros.

"Lo más interesante es que no hay obligación de mantener un activo en el portafolio hasta dic-2025: se puede ir comprando y vendiendo papeles (siempre que se mantenga el stock depositado o en activos elegibles) y el blanqueador puede incluso arrepentirse en el camino a diciembre de 2025, desprenderse de todo antes de ese deadline (girando el stock al exterior o "al colchón") y pagar la penalidad", señalaron.

Lo que viene para la economía

Según estimaciones del economista Salvador Di Stefano, al gobierno no le conviene devaluar si desea honrar la deuda y generar una sustentabilidad intertemporal de su programa económico, dado que, con un escaso crédito externo, casi nulo, esta administración está pagando la deuda, y por eso vaticinó una sustancial baja en la deuda nominada en dólares.

En este sentido, adelantó que el resultado del blanqueo le traerá al Banco Central un stock de dólares importantes, incremento en la recaudación tributaria por el efecto multa y, hacia adelante, una mayor base imponible para los ingresos fiscales, por lo que estimó que se van a declarar u$s 30.000 millones.

"Si el Estado logra fortalecer el superávit fiscal, robustecer las reservas y generar más inversión en la economía, tendríamos una mejora en los flujos de fondos que permitirán repagar la deuda con menos inconvenientes. Esto debería dar espacio a una baja del riesgo país y una subida importante de la deuda soberana en dólares y en pesos ajustada por inflación, que es nuestra preferida", calculó.

Al respecto, estimó que el gobierno tiene una gran posibilidad de lograr una gran recaudación tributaria y entrar mejor parado al año 2025. Esto no implica que se eliminen las dificultades para salir del cepo o lograr un acuerdo con el FMI en lo que resta del año, tareas que quedarán pendientes para llevar adelante en el transcurso del año 2025.

"El riesgo país perforó el nivel de los 1.500 puntos, es muy probable que, si de estos 5 puntos se logran buenos resultados, el riesgo país baje a niveles de 1.200 puntos, como ya estuvo en el pasado reciente, o supere a la baja dicha marca. Los bonos argentinos, tanto en dólares o en pesos, son una gran oportunidad para ganar dinero en esta coyuntura", concluyó.

Lo qué espera recaudar el gobierno

Para los expertos de la consultora 1816, el Gobierno espera recaudar 0,3% del PBI con el blanqueo, lo cual tomando la penalidad de 5% implicaría que se blanqueen más de u$s 40.000 millones de dólares, considerando que no pagan multa ni los primeros u$s 100.000 regularizados (si hubiera, por tirar un número aleatorio, 50.000 personas blanqueando u$s 100.000, se trataría de un stock de u$s 5.000 millones que no pagaría la multa) ni los stocks que vayan a las Cuentas Especiales.

"Es difícil plantear cifras alternativas a las de la estimación oficial: a favor de números altos está el hecho de que hay mucho stock que podría regularizarse (los activos argentinos fuera del sistema financiero local, incluyendo declarados y no declarados, suman unos u$s 400.000 millones, tomando datos del INDEC, y de eso hay u$s 200.000 millones que calculamos que son dólares en efectivo en el país, siendo ambas cifras 70% superiores a las que había al momento del blanqueo de Macri; y el hecho de que las condiciones para adherir son atractivas", indicaron.

Si bien explicaron que el blanqueo (así como el RIGI y los créditos hipotecarios) tendrá un aporte indudablemente positivo en el PBI (que será mayor o menor en función de cuánto se termine regularizando y en función de cuánto de eso entre en las cuentas Especiales, que es la parte que más derramaría sobre la actividad), los analistas son escépticos sobre la posibilidad de que la economía pueda retomar un sendero de crecimiento sostenido mientras haya controles cambiarios.

"Eso no implica necesariamente que la política económica óptima sea liberar el cepo mañana (todo tiene su riesgo: si hubiera habido un tipo de cambio único cuando el MEP se fue de $1.000 a $1.400 la desinflación hubiera quedado abortada, pero mientras haya cepo parece imposible que Argentina recupere acceso al mercado voluntario de deuda y los vencimientos crecen fuerte en 2025;, aunque sí es importante tener presente que el upside de actividad al que se puede aspirar bajo este esquema es acotado", observaron.

