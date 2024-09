En la segunda rueda de la semana, el dólar blue se vende este martes a 1.270 pesos en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.245; mientras que el dólar MEP opera en $1.226.

Según los expertos relevados por iProfesional, el peso viene experimentando en el año una apreciación notable, lo que generó un renovado optimismo en los mercados. Esta recuperación se atribuye a una combinación de factores, entre los que se destacan las elevadas tasas de interés en pesos, que han atraído a inversores locales y extranjeros en busca de altos rendimientos.

El llamado "carry trade", que consiste en invertir en un país con altas tasas y luego convertir las ganancias a una moneda más estable, se ha convertido en una estrategia popular en Argentina.

Sin embargo, esta aparente calma en el mercado cambiario convive con una serie de desafíos. La inflación, aunque en descenso, sigue siendo elevada y representa una amenaza constante para la estabilidad económica. Además, el gobierno enfrenta presiones para mantener el equilibrio fiscal y las reservas internacionales, lo que podría generar tensiones en el mercado de cambios en el futuro.

Los analistas consultados coinciden en que el blanqueo de capitales y la moratoria han contribuido a reducir la brecha cambiaria, al aumentar la oferta de dólares en el mercado paralelo. No obstante, advierten que esta situación podría ser temporal y que, una vez finalizado este proceso, las presiones sobre el peso podrían resurgir.

Otro factor que ha influido en la apreciación del peso es la intervención del Banco Central en el mercado de cambios. La autoridad monetaria ha vendido dólares en el mercado financiero para estabilizar el tipo de cambio y evitar una mayor depreciación de la moneda.

En resumen, el peso argentino ha experimentado una recuperación sorprendente en los últimos meses, impulsada por una combinación de factores internos y externos. Sin embargo, esta situación es frágil y depende de una serie de variables, como la evolución de la inflación, las políticas económicas del gobierno y el contexto internacional. Los inversores y analistas se mantienen atentos a cualquier señal que pueda indicar un cambio de tendencia en el mercado cambiario argentino.

La apreciación del peso

De acuerdo con GMA Capital, el 2024 está demostrando ser un gran año para el peso argentino, en donde se viene viendo una apreciación real de la moneda local, con un fortalecimiento fue notable tanto con relación al dólar oficial (-40% real) como contra el financiero (-35% real).

En esta línea, detallaron que en los últimos días tanto el MEP como el "contado con liqui" han visto llamativos retrocesos en términos nominales, profundizando una tendencia que comenzó hace un mes.

Por otra parte, señalaron que las elevadas tasas nominales en pesos de nuestro mercado (que compiten contra una inflación en descenso, pero aún de magnitud) llevaron a un nuevo período exitoso de carry trade. A pesar de cierta volatilidad en el dólar financiero a partir de abril, explicaron que el plazo fijo ha dado rendimientos extraordinarios en dólares. Éstos han sido de 17% en los primeros 8 meses del año, el mayor registro en más de una década.

"Asimismo, estos retornos acumulados en tasa fija se encuentran entre los primeros 3 a nivel de mercados emergentes este año. Mientras que en primer puesto se encuentra el carry de la lira turca con un 23%, el rublo ruso (17%) comparte el segundo puesto del ranking junto al peso argentino", señalaron.

Como si esto fuera poco, los especialistas detallaron que en los últimos dos meses los bonos en pesos también han tenido una destacada performance medida en CCL. Por un lado, la compresión de tasas de las Lecaps largas han generado ganancias superiores al 20% para estos instrumentos. Por el otro, el reacomodamiento de la curva CER en el último mes también ha dado sus frutos, principalmente en el tramo largo, con retornos entre 15% y 20% en dólares.

La brecha cede y la inflación resiste

En la misma línea, desde Cohen señalaron que en el marco del blanqueo de capitales y la moratoria, septiembre comenzó con la brecha cambiaria reduciéndose y cerró la semana en el nivel más bajo desde mediados de mayo y estimaron que que podría seguir disminuyendo a lo largo del mes debido a la mayor oferta en el mercado paralelo para pagar impuestos.

No obstante, alertaron que finalizada la ventana del blanqueo o moratoria, si el gobierno no cambia de estrategia –como lo asegura–, la presión sobre la brecha volvería al centro de la escena, dado el deterioro del frente externo por la mayor venta de divisas y los pagos de deuda.

"En este sentido, el BCRA inició el mes con saldo vendedor, y estimamos que seguirá así debido a la menor oferta de exportadores y la mayor demanda para pagar importaciones, esto último potenciado por el rezago de las compras de agosto, la baja del impuesto PAIS y la incipiente recuperación del nivel de actividad", señalaron.

En cuanto a este impuesto, los analistas de Cohen apuntaron que el gobierno cumplió con la promesa de reducir la alícuota en 10 puntos porcentuales –que había aumentado al asumir– lo que pone presión sobre la recaudación, que en agosto profundizó la caída previa, obligando a mantener la disciplina de recorte de gastos para cumplir con la meta fiscal.

"Si bien las reservas internacionales y la brecha cambiaria estarán en la mira de los inversores –con el avance del blanqueo, la brecha podría seguir en baja–, la semana estará marcada por el dato de inflación nacional que se publicará el miércoles", indicaron.

Las razones de la baja de los dólares libres

Para GMA, dentro de los principales factores que invitan al carry trade encontraron la presencia del Banco Central en los dólares financieros, dado que -desde mediados de julio, y en línea con el lanzamiento de la Fase 2 del programa económico- la autoridad monetaria comenzó a esterilizar pesos a partir de ventas en el mercado financiero. De esta manera, se logró estabilizar el "contado con liqui", de forma discrecional, por debajo de $ 1.300.

En este contexto, indicaron que la esterilización máxima se prevé cercana a $ 2,4 billones, es decir, alrededor de u$s 1.850 millones. Mientras que el balance cambiario de julio señala que ese mes se usaron más u$s 300 millones, estimaron que esta cifra ya se encuentra cercana a u$s 800 millones. Por lo tanto, el BCRA estaría dispuesto a utilizar otros u$s 1.000 millones para mantener estable el CCL.

Por otra parte, observaron que la exteriorización de bienes también sería una nueva fuente de dólares para el sistema financiero local. Si bien las estimaciones varían, cifras entre u$s 30.000 y 40.000 millones se repiten, aunque se encuentra lejos de los u$s 116.000 millones del histórico blanqueo de 2016, pero aun así implicaría otra importante herramienta para la administración actual.

"Producto del blanqueo en efectivo, las reservas brutas del BCRA ya se están beneficiando por el incremento de depósitos en dólares, cuyo stock ya regresó a niveles de diciembre de 2019. Esta mejora en el balance de la autoridad monetaria puede ser vista como una señal positiva para el mercado. Asimismo, existe la posibilidad de que el ingreso de dólares al mercado financiero también traería un flujo vendedor en el MEP y el CCL, lo que aportaría su cuota a la estabilidad de la brecha", indicaron.

Además, los analistas de la sociedad de bolsa resaltaron la implementación del RIGI, la baja de la inflación y la contracción de la base monetaria también contribuyó a la baja de los dólares libres.

"El cierre de las "canillas de emisión" y la limpieza del stock de pasivos remunerados ha otorgado cierta tranquilidad. Ya no existe un enorme excedente de pesos que pueda volcarse rápidamente a demandar dólares financieros", concluyeron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1270 para la venta y a $1240 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.245; mientras que el dólar MEP opera en $1.226.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $978.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $958,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.564,80.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 32%

• CCL: 30%

• MEP: 28%