Los expertos alertan que la cuestión de la falta de reservas puede limitar el margen de acción si no aparecen fuentes de financiamiento adicionales.

El gobierno de Javier Milei ha logrado un hito económico que no se veía desde hace años: ocho meses consecutivos de superávit primario, con siete de ellos también presentando superávit financiero. Este logro ha generado un consenso inesperado, incluso entre sectores que tradicionalmente han sido críticos del ajuste fiscal.

Según los expertos, la disciplina fiscal implementada por el nuevo gobierno ha sido clave para alcanzar este resultado. Al recortar el gasto público en un 4% del PBI, se ha logrado revertir un déficit histórico y establecer una nueva regla presupuestaria que prioriza el equilibrio fiscal. Esta medida ha sido bien recibida por los mercados, que ven en ella una señal de estabilidad y compromiso con la sostenibilidad de la deuda.

Si bien algunos sectores han expresado preocupación por el recorte en áreas como educación y jubilaciones, la mayoría de los analistas coinciden en que el superávit fiscal es un logro fundamental para la recuperación económica del país. La nueva regla presupuestaria garantiza que cualquier excedente se destine a pagar deuda o reducir impuestos, mientras que en caso de déficit se deberán realizar nuevos ajustes en el gasto.

La importancia del superávit fiscal radica en su capacidad para anclar la estabilidad macroeconómica. Al reducir el déficit fiscal, se disminuye la presión sobre el Banco Central para emitir moneda y financiar al gobierno, lo que ayuda a controlar la inflación y a fortalecer la moneda. Además, el superávit fiscal genera confianza en los inversores, lo que facilita el acceso a financiamiento externo y reduce el costo de la deuda.

Sin embargo, los expertos advierten que el superávit fiscal no es una panacea y que aún quedan desafíos por delante. La caída del gasto público en áreas como obra pública y transferencias a provincias puede tener un impacto negativo en la actividad económica a corto plazo. Además, la escasez de reservas internacionales limita el margen de maniobra del gobierno para implementar políticas monetarias más expansivas.

A pesar de estos desafíos, los analistas son optimistas sobre las perspectivas económicas de Argentina. El consenso en torno a la necesidad de un ajuste fiscal es un avance significativo, y la mejora en las condiciones financieras externas brinda un viento de cola para la economía. Sin embargo, será fundamental avanzar en reformas estructurales y mejorar la institucionalidad para consolidar los logros alcanzados y asegurar un crecimiento sostenido en el largo plazo.

En resumen, el logro de superávit gemelos por parte del gobierno de Javier Milei representa un punto de inflexión en la política económica argentina. La disciplina fiscal implementada ha generado un consenso inesperado y ha sentado las bases para una recuperación económica sostenible. Sin embargo, es importante abordar los desafíos pendientes y continuar trabajando en la construcción de una economía más sólida y competitiva.

Superávit gemelos

Con ocho meses seguidos de superávit primario, en los cuales siete de ellos hubo superávit financiero, desde la consultora Econviews señalan que ya no quedan elementos para dudar del compromiso con el equilibrio fiscal del gobierno de Javier Milei. Al final del año Milei habrá cortado alrededor de 4 puntos del PBI. En los primeros 8 meses el superávit primario acumulado es de 1.6% del PBI y a esta altura del año pasado había un déficit de 1.2%. Es decir, una mejora de 2.8 puntos ya está en la bolsa.

"Seguramente se puede pensar que hay otras formas de lograr el mismo superávit. Es decir, puede haber otro set de prioridades para cortar. Es parte de la lógica del proceso democrático en donde distintas personas y distintas fuerzas políticas tienen visiones distintas sobre qué es más importante y sobre las formas de alcanzar los objetivos", indicaron.

Para sus analistas, es sumamente valioso que hoy no haya alguien criticado el superávit, sino temas puntuales como la educación o las jubilaciones. El superávit se convirtió en buena noticia. La nueva regla presupuestaria parece ser que no genera espacio para otro resultado que no sea el equilibrio fiscal. E indicaron que "si sobra plata" se repaga deuda o bajan impuestos y si falta plata se cortan más gastos.

En este contexto, resaltaron que la importancia de este resultado en la estabilidad macro es clave y es su principal ancla. Más aún, indicaron que el equilibrio fiscal hace que "las arrugas" que surgen de la política monetaria (por ejemplo, tipo de cambio apreciado) no sean vistas como graves, pero advirtieron que se deberán corregirlas en algún momento, "pero sería difícil" tener una visión muy pesimista con la estabilidad económica.

"Yendo a los números de agosto, el Tesoro tuvo una caída de 23% en el gasto primario con respecto al año anterior mientras que los ingresos caen tan solo 14%. Los dos ítems que tiran el promedio para abajo son transferencias a provincias que cae 40% y la obra pública en 70%. En realidad, las transferencias a las provincias también caían 70%, pero le empezaron a dar a la Ciudad de Buenos Aires parte de lo que no le dan por coparticipación", detallaron.

Viento de cola

Para la sociedad de bolsa Delphos, las condiciones financieras externas vuelven a ayudar a Argentina, con un viento de cola financiero que significó la baja de 50 puntos básicos decidida la semana pasada por la FED continúan colaborando para una muy buena performance de los activos argentinos. En este sentido, indicaron que los buenos fundamentals macroeconómicos se mantuvieron en agosto y el presupuesto marca su continuidad en 2025, "es lo que colabora" también para el buen clima financiero.

"De este modo la coyuntura financiera parece alinearse en mayor medida con los fundamentals. El cabo suelto continúa siendo los precios internacionales de los commodities, que mostraron tendencias bajistas en los últimos meses", detallaron.

En este contexto, destacaron que el gobierno tiene mayor espacio para avanzar en las cuestiones pendientes que lo acercan a la unificación cambiaria (ajustes en el dólar blend, menos CEPO, etc.).

Sin embargo, alertaron que "la cuestión de las reservas escasas" puede limitar el margen de acción si no aparecen fuentes de financiamiento adicionales.

Sintonía fina

De acuerdo con la consultora que dirige Miguel Kiguel, lógicamente a estos números hay que meterle una sintonía fina, dado que "no es saludable" que caigan eternamente los salarios públicos ni se puede hacer caer tanto la nómina. Tampoco puede seguir cayendo la obra pública. Si pueden caer más los subsidios tanto en la energía como en el transporte. Pero eso es mata pasiones. Hace subir la inflación y reduce el ingreso disponible.

"Otros gastos más sensibles caen menos. Jubilaciones están en -10% y subsidios en -13% mirando agosto solamente. El gasto social en su conjunto cae 16%, pero la Asignación Universal por Hijo no baja. La masa salarial del gobierno federal se contrae 22%, lo que implica baja de salarios públicos y también menos agentes", detallaron.

En este sentido, observaron que la mejora en la actividad le dará algo más de aire a la recaudación, pero al mismo tiempo caerán los ingresos por impuesto PAIS y hay vocación para seguir bajando impuestos. Por esta razón, apuntaron que la ecuación que enfrenta el gobierno no es sencilla. Pero la diferencia con otras épocas es que la sociedad ya no tiene un encono filosófico con la caída del gasto. La noción de "El estado te salva" parece haber pasado de moda.

"Al final será necesario también mejorar la institucionalidad, hacer reformas estructurales y recalibrar la política monetaria (salir del cepo), pero el ancla fiscal es una condición necesaria que ya nadie discute. Y aunque no estemos de acuerdo en todo, este es un progreso que vale un montón", concluyeron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1230 para la venta y a $1210 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.230; mientras que el dólar MEP opera en $1.209.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $988,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $969.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.579,20.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 28%

• CCL: 27%

• MEP: 25%