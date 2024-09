El dólar blue se vende este martes con una suba de cinco pesos a 1.250 pesos en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.226; mientras que el dólar MEP opera en $1.205.

En un contexto económico marcado por la volatilidad y la incertidumbre, los flujos financieros continúan siendo el centro de atención, según destacan los expertos. La reciente baja de tasas en Estados Unidos ha proporcionado un soporte significativo, impulsando las cotizaciones de bonos y acciones al alza. Este movimiento ha contribuido a una reducción en la brecha cambiaria, favorecida además por la venta de dólares para el pago de Bienes Personales, cuyo vencimiento se aproxima.

En este escenario, el mercado de cambios muestra una dinámica particular. Mientras el Blend, que implica la liquidación del 20% de las exportaciones en el Contado con Liquidación (CCL), se mantiene activo, la demanda de importadores se ha desplazado hacia el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Sin embargo, esta situación tiene su contracara en las reservas del Banco Central, que continúan en descenso. Las reservas netas se encuentran en un nivel negativo de 5.215 millones de dólares, una cifra alarmante que está muy por debajo de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el frente cambiario, la intervención del Banco Central ha sido crucial. Gracias a una mayor liquidación del sector agroexportador, la entidad ha logrado adquirir divisas, lo que ha aliviado temporalmente la presión sobre el tipo de cambio. No obstante, las reservas netas siguen en terreno negativo, lo que representa un desafío significativo para la estabilidad económica. Los analistas señalan que esta será la variable clave a seguir en las próximas semanas, especialmente debido a la estacionalidad que caracteriza la dinámica cambiaria a fin de mes.

La liquidación del sector agropecuario ha sido un factor determinante en la reciente reversión del resultado cambiario. Con ingresos de 745 millones de dólares, un 33% más que en semanas anteriores, se ha logrado abastecer la demanda de importaciones. Sin embargo, septiembre sigue siendo un mes complicado, con el Banco Central acumulando ventas por 219 millones de dólares, en contraste con las compras netas de 430 millones de dólares registradas en agosto. A pesar de la buena dinámica del mercado cambiario, las reservas internacionales brutas han caído 290 millones de dólares debido a pagos a organismos internacionales.

En resumen, el panorama económico actual está marcado por la interacción compleja entre los flujos financieros, la dinámica cambiaria y la gestión de reservas. Los próximos meses serán cruciales para observar cómo estas variables evolucionan y afectan la estabilidad económica del país.

Blanqueo: flujos y reservas

De acuerdo con la consultora Eco Go, los flujos siguen dominando la escena, en un marco donde el contexto internacional dio soporte por el inicio del proceso de baja de tasas de Estados Unidos.

En este sentido, explicaron que las cotizaciones de bonos y acciones siguieron al alza y la brecha siguió bajando empujada por la venta de dólares para el pago de Bienes Personales que vence esta semana, mientras el Blend (20% de las exportaciones se siguen liquidando en el CCL) convive con el corrimiento de la demanda de importadores de ese mercado hacia el MULC.

"La contracara de este esquema son reservas que siguen retrocediendo (las netas son negativas en u$s5.215 millones). Este nivel es casi u$s2.000 millones por debajo de la meta de acumulación de septiembre incluida en el acuerdo con el FMI y más de u$s5.000 millones por debajo de los valores de junio pasado, cuando el BCRA dejó de comprar dólares a pesar de una balanza comercial devengada (ICA-INDEC) mayor a los de u$s5.354 millones (acumulada en junio/agosto)", alertaron.

Desde el inicio del blanqueo, detallaron que los depósitos en dólares crecieron en u$s4.436millones. con un alza promedio diaria de u$s486 millones en la última semana. Si se mantiene el avance de la última semana hasta fin de mes el incremento de los depósitos sería de u$s7.770 millones, mientras que si se duplica el volumen diario (u$s972 millones diarios) el incremento puede ser de hasta u$s10.218 millones.

La variable a seguir en los próximos meses

En el frente cambiario, desde Cohen señalaron que el BCRA logró adquirir divisas gracias a una mayor liquidación del sector agroexportador, lo que alivió la presión sobre el tipo de cambio, aunque las reservas netas siguen en terreno negativo. Para los analistas, ésta será la variable para seguir esta semana, dada la estacionalidad habitual en la dinámica cambiaria a fin de mes.

En detalle, apuntaron que la reversión en el resultado cambiario se explica, en principio, por la liquidación del sector agropecuario, que ingresó u$s 745 millones –un 33% más que en las semanas anteriores–, lo que permitió abastecer la demanda de importaciones.

"A pesar de esto, septiembre sigue siendo un mes de marcado deterioro: el BCRA acumula ventas por u$s 219 millones, en contraste con compras netas por u$s 430 millones para la misma cantidad de ruedas en agosto. A pesar de la buena dinámica del mercado cambiario, las reservas internacionales brutas cayeron u$s 290 millones debido al pago de u$s 350 M a organismos internacionales realizado el lunes 16 de agosto", alertaron.

De esta forma, indicaron que las reservas netas se encuentran en un saldo negativo de u$s 4.000 M; para cumplir la meta con el FMI, deberán aumentar en u$s 1.500 millones en lo que queda del mes, lo cual se ve muy difícil.

Además del seguimiento de las reservas internacionales, para Cohen el dato más sensible (por su impacto en toda política económica) es el de la pobreza, que seguramente será un golpe para el gobierno, ya que se espera que supere ampliamente el 50% –en el GBA, superando el 60%, con un gran deterioro en los más jóvenes–.

"Aunque la pobreza ha estado en ascenso desde hace tiempo, el ajuste combinado con la aceleración de la inflación la ha llevado a un nuevo nivel, mostrando el rostro más duro del plan de corrección de precios relativos y ajuste fiscal. Un antídoto parcial para este "mal trago" podría ser la publicación de los datos de salarios y del EMAE de julio, que podrían mostrar una mejora, sugiriendo que lo peor del ajuste ya habría quedado atrás", concluyeron.

Reservas bajo presión

Según un reporte de la consultora que dirige Marina dal Poggetto, las reservas netas cayeron casi u$s1.000 millones en parte como contracara de los pagos a organismos, los encajes sólo crecieron en u$s154 millones y los préstamos u$s639 millones.

En efecto, detallaron que el grueso de los dólares quedó depositado en efectivo en sucursales, en parte por cuestiones técnicas (este blanqueo es el de efectivo, que cuesta "mover" por trabas del BCRA y capacidad de tesorería) y en parte por las dudas de lo que sucederá el 1 de octubre cuando los depósitos en cuentas CERA se liberen si pagan el fee.

"¿Cómo sigue? En el blanqueo de Macri, ingresaron a los bancos u$s11.113 millones. Prácticamente toda la suba de los depósitos se tradujo en una suba de los encajes y un alza de las reservas brutas (a lo que se le sumaron los mayores depósitos públicos producto del endeudamiento externo)", indicaron.

Para los expertos, sólo un 10% de la suba de los depósitos quedó en la Tesorería de los bancos y un 31% se transformó en nuevos créditos, con algún impacto positivo en las reservas netas, lo que permite pensar que, en los próximos meses, una vez liberados los depósitos, podría observarse una mayor suba de los encajes en dólares y los préstamos, con impacto en las reservas.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1250 para la venta y a $1220 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.226; mientras que el dólar MEP opera en $1.205.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $986.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $967,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.577,60.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 29%

• CCL: 27%

• MEP: 25%