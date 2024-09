En la última rueda de la semana, el dólar blue se vende este viernes a 1.230 pesos en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.227; mientras que el dólar MEP opera en $1.210.

El panorama económico argentino se presenta cada vez más complejo y volátil. Tras un breve respiro en el que las variables financieras parecieron estabilizarse, los analistas advierten sobre la posibilidad de un nuevo período de turbulencias.

Según los expertos consultados, el gobierno ha logrado sortear con éxito algunos de los desafíos más acuciantes de los últimos meses, gracias en gran medida a un contexto internacional más favorable y a las medidas implementadas para fomentar la repatriación de capitales. Sin embargo, esta aparente calma podría ser efímera.

El principal punto de preocupación radica en la sostenibilidad del actual esquema cambiario. La escasez de reservas internacionales, sumada a un cronograma de pagos de deuda externa cada vez más exigente, plantea interrogantes sobre la capacidad del país para mantener el tipo de cambio bajo control. Los analistas coinciden en que la situación se agravará en los próximos meses, especialmente si no se logran avances significativos en materia de financiamiento externo.

La apuesta del gobierno por estimular el blanqueo de activos, si bien podría aliviar parcialmente la presión sobre las reservas, no parece ser una solución a largo plazo. Los especialistas advierten que la continuidad de este modelo dependerá en gran medida de la evolución del mercado internacional de crédito y de la voluntad de los inversores de continuar financiando al país.

Otro factor de incertidumbre es el impacto de las próximas elecciones legislativas. Los expertos señalan que un cambio de gobierno podría generar una mayor volatilidad en los mercados y dificultar la implementación de políticas económicas de largo plazo. En este contexto, los analistas advierten sobre la posibilidad de una devaluación y de un aumento de la inflación.

Un fin de año complicado

De acuerdo con un informe de la consultora C-P, tras las turbulencias de julio, el gobierno logró encadenar una primavera financiera que sostiene hasta la actualidad en la que se conjugaron para ello un mejor clima financiero global y los efectos del blanqueo sobre las cotizaciones de activos financieros locales.

No obstante, hacia adelante, indicaron que el mercado de cambios oficial amenaza con tensarse y advirtieron que el camino hasta fin de año "será difícil". En este sentido, señalaron que el mercado internacional de crédito se encuentra cerrado, con menores liquidaciones del agro y una lista de exigencias del FMI difícil de digerir para el gobierno, la apuesta será reciclar los dólares que aporte el blanqueo al sistema financiero local. Estímulo al crédito bancario y colocaciones corporativas en dólares podrían morigerar el faltante de divisas de los próximos meses.

"Nuestras proyecciones anticipan ventas del BCRA en el mercado y caídas de reservas netas durante los próximos tres meses. Se trata de una variable sensible que afectó la dinámica del riesgo país en el período mayo-julio. El resultado final de reservas en el año será muy dependiente de la evolución del financiamiento en dólares local y los desembolsos de organismos Internacionales (estimamos baja adicional de entre u$s 1.000-3.000 millones según el escenario)", estipularon.

Más allá de diciembre, los especialistas señalaron que el sostenimiento del esquema cambiario luce muy improbable, y estimaron que volcar la totalidad del superávit comercial a los mercados financieros (80-20 de exportaciones) y hacer frente a un cronograma de pagos de deuda externa creciente arroja un faltante difícil de financiar bajo las actuales condiciones (19,7 mil millones de dólares para 2025), con lo que observaron que transitar un año electoral con esas perspectivas luce arriesgado.

"La apuesta del equipo económico continúa siendo el refuerzo del compromiso fiscal y un ajuste monetario que se anuncia, pero no se materializa. En este contexto, no pueden descartarse cambios en el enfoque cambiario si la llamada 'dolarización endogena no funciona como se espera", advirtieron.

Sea como sea, frente a un escenario de ventas en el mercado de cambios para los próximos meses e incertidumbre sobre el futuro del esquema cambiario en 2025, anticiparon que la primavera financiera se vea amenazada.

El compromiso está

Desde Grupo SBS indicaron que la semana pasada el gobierno finalmente compró los casi u$s1600 millones para garantizar a bonistas el pago de intereses de enero 2025, algo que se había anunciado hace algo más de dos meses junto al anuncio de esterilización de pesos vía ventas de CCL y MEP por parte del BCRA.

Al respecto, consideraron que, pese a que la posición de RRNN es negativa y no hay flujos a la vista, al menos hasta la cosecha fina de diciembre, esto marca que existe la voluntad de pago por parte del gobierno para honrar los pagos de deuda.

"Dicho esto, el foco estará de aquí hacia adelante en la capacidad para hacerlo: si bien hubo trascendidos respecto a una potencial operación de repo, la realidad marca que las RRNN siguen negativas y el foco del mercado seguirá, en el corto plazo, sobre la dinámica de una variable crucial para despejar la incertidumbre del mercado. Si bien los inversores ponderan muy positivamente el compromiso fiscal mostrado, si la posición de RRNN continúa deteriorándose, esto podría llevar a un aumento en la incertidumbre", explicaron.

Sim embargo, alertaron que el mercado se pregunta cuándo podrá el gobierno remover los controles de cambios vigentes para poder normalizar flujos. Si bien hubo algunos avances marginales en materia normativa (ver disposiciones de CNV y BCRA), observaron que aún resta un importante trecho hacia la liberalización cambiaria.

¿Mejora transitoria en la performance del BCRA?

De acuerdo con Portfolio Personal Inversiones, el BCRA arrancó la última semana de septiembre con el pie derecho y señalaron que contribuyó a favor del Central que la demanda privada desacelerara de u$s106 millones a u$s86 millones y que la oferta se más que duplicara de u$s127 millones a u$s277 millones.

En este sentido, destacaron que la demanda privada se mantiene en niveles relativamente bajos, lo que evidenció que continúa primando el efecto de haber postergado importaciones de agosto a septiembre por sobre el solapamiento de cuotas del "nuevo" y "viejo" esquema de pagos.

En tanto, detallaron que la oferta se benefició de una mayor liquidación del agro, que aceleró de u$s93 millones a u$s142 millones en línea con el ritmo de la semana pasada, niveles que son atípicos para esta época del año y estimaron que podría estar vinculado al reciente repunte del precio de la soja.

"El fuerte salto en los depósitos en dólares del sector privado producto del blanqueo no se venía traduciendo en un incremento de igual magnitud de los encajes ni de los préstamos. Los bancos optaban por quedarse el efectivo en sucursales. Para tomar de referencia, los depósitos en dólares del sector privado treparon u$s5.942 millones entre el 15/08 y el 20/09, mientras que los encajes apenas incrementaron u$s153 millones y los préstamos y otros u$s541 millones. En cambio, el efectivo en sucursales escaló u$s4.901 millones en el mismo período. Sin datos oficiales, creemos que los bancos pondrían haber empezado a enviar los dólares al BCRA para encajarlos", indicaron.

Por otro lado, señalaron que el BCRA suele ser vendedor neto en las últimas ruedas de cada mes. Por lo tanto, podría revertir su buena performance de la semana pasada. No obstante, y más allá de lo que suceda en esta semana, la dinámica del mercado oficial se volvería más desfavorable para la acumulación de reservas a partir de octubre. Dejará de jugar a favor el efecto de diferimiento de importaciones de agosto a septiembre. En octubre deberán pagarse las primeras cuotas de importaciones postergadas.

