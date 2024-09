El dólar blue bajó el jueves en $10 al cerrar en $1.230, su menor valor desde el 28 de mayo, y acumula en septiembre una caída de $75,en tanto que las divisas financieras Contado con Liquidación y MEP finalizaron en $1.227,24 y $1.210,95, con lo cual registran un descenso en el mes de 5,5% y 5,4% respectivamente. Y los analistas prevén que,en el marco de la prórroga de la primera etapa del blanqueo, los dólares paralelos seguirán calmos en octubre, y algunos incluso creen que podrían volver a perforar los $1.200, mientras que otros ese valor lo ven como un piso.

Los expertos atribuyeron el derrumbe de los dólares paralelos en septiembre al flujo que ingresa por el blanqueo, la moratoria, la intervención oficial en el segmento de las divisas financieras, la necesidad de pesos para afrontar los vencimientos del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, y la baja del Impuesto PAÍS, que incentivó a los importadores a volver al MULC y eso le quitó presión al CCL.

Los analistas esperan que continúe el veranito de los dólares paralelos por la estrategia de intervención oficial y por la extensión un mes más del blanqueo que contribuirá a mantener la estabilidad al incrementar la oferta de divisas. En ese marco, algunos creen que los dólares libres podrían volver a perforar los $1.200, mientras que otros ese valor lo ven como un piso.

No obstante, expertos señalan que el rumbo definitivo de los dólares dependerá de una serie de factores claves. Entre ellos, mencionan que el mercado estará atento a la marcha de las reservas netas dado que el impacto del blanqueo es limitado sobre las mismas, y octubre será un mes desafiante para el Banco Central para acumular divisas, ya que se prevé mayores importaciones por el impacto de la baja del impuesto PAIS y la reducción del plazo de pagos a importadores.

¿Cómo impacta la prórroga del blanqueo en los dólares paralelos?

Damián Palais, Financial Advisor de Cocos Capital, afirmó que "la prórroga del blanqueo de capitales podría generar un impacto favorable en las cotizaciones de los dólares paralelos, al incrementar la oferta de divisas y contribuir a la estabilidad del mercado cambiario".

"En los últimos meses, hemos observado una baja en los dólares financieros y el dólar blue, principalmente debido a la absorción de pesos por la política monetaria restrictiva, lo que redujo la circulación de pesos y, por ende, la demanda de dólares. En particular, durante septiembre, se evidenció un aumento en el flujo de ingresos de dólares por el blanqueo, lo que intensificó aún más la caída de los tipos de cambio paralelos. Este escenario, acompañado de expectativas más estables en el corto plazo, ha sido clave para generar estabilidad", planteó.

De igual mirada, el analista financiero Gustavo Ber juzgó que "la prórroga del blanqueo contribuye a la continuidad de la calma cambiaria, así es que estimo que los dólares financieros podrían mantenerse estables- incluso con chances de modestos descensos adicionales".

"No observo a corto plazo factores locales relevantes que puedan alterar el actual contexto económico-financiero, toda vez que los flujos continuarían siendo positivos", remarcó.

Con igual mirada, Maximiliano Ramírez, socio de Lambda Consultores, indicó que por el blanqueo "desde el 15 de agosto están creciendo los depósitos en dólares en u$s7.000 millones, el stock está en torno de los u$s26.000 millones y si siguen a este ritmo de u$s1.000 millones por día como se está viendo, no sería descabellado que sigan bajando un poco".

"Que entren dólares al sistema financiero genera que tengas una calma cambiaria, hace que el conjunto de la gente muestre cierta tranquilidad para demandar dólares. Vamos a ver un tipo de cambio quieto con tendencia a la baja", vaticinó.

Asimismo, Nicolás Martínez, analista de activos financieros de Wise Capital, sostuvo que "la prórroga del blanqueo se intuye por dos cuestiones principales. La primera es el famoso ‘ver para creer’, producto de la mala experiencia con el blanqueo durante el gobierno de Macri, lo que inicialmente demoró algunos depósitos. Sin embargo, estos depósitos fueron aumentando progresivamente debido al éxito del plan planteado. El segundo punto fuerte radica en las cuestiones administrativas por parte de los bancos, que sufrieron demoras".

El especialista alegó que "al analizar la dinámica de la demanda y la agilización del proceso, se puede ver esto como un factor positivo en el flujo de dólares, lo que genera una mayor oferta de dólares". Y aseveró que "esto repercute positivamente en el mercado cambiario paralelo, ayudando a contener la brecha cambiaria".

A su vez, Pablo Lazzatti, CEO de Insider Finance, remarcó que "con el blanqueo ingresan dólares, no pesos que se vayan a dolarizar, y de hecho, es probable que los que blanquearon menos de u$s100 mil dólares destinen esa plata en la economía para construcción, para compra de muebles e inmuebles".

"Hay muchas actividades de la economía que necesitan pesos. Posiblemente, esos dólares vayan a tener que venderse para conseguir pesos, por eso en octubre va a ser un mes calmo", argumentó.

Por su parte, el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, consideró que "la prórroga no me parece que impacte demasiado en los dólares paralelos, es solo una flexibilización para aquellos que están por ingresar y no tienen tiempo por la acumulación de clientes en las entidades".

"La cotización del dólar blue tiene más que ver a mi entender con oferta y demanda derivada de exceso o faltante de pesos y de escasas expectativas de ajustes en los demás dólares alternativos. Creo que, con alguna variación propia de esos mercados, los precios van a tender a estabilizarse en los actuales rangos", añadió.

Por su parte, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores dijo que "no veo que la prórroga del blanqueo sea un factor significativo, creemos que es muy marginal el efecto que haya tenido sobre los dólares en septiembre". Y sostuvo que "los factores para que los dólares sigan bajos son los niveles de intervención que existen, tanto por vía del blend como por la intervención oficial".

En sintonía, el analista financiero Christian Buteler no cree que la extensión del blanqueo vaya a tener un efecto significativo sobre los dólares paralelos: "La mayor parte de los que tenían tomada la decisión ya ingresó, esto de la prórroga le sirve al indeciso, puede sumar algo más, pero no me parece que vaya a tener un impacto en los tipos de cambio".

Dólares paralelos: ¿qué rango de valores prevé el mercado para octubre?

Ber cree que los dólares financieros y el blue tendrán un comportamiento bajista durante octubre a partir de los flujos del blanqueo. En ese marco, proyectó que el rango de los dólares libres sería entre $ 1.150 y $1.200".

Para Ramirez también los dólares alternativos "pueden perforar los $1.200", Y también avizora que ronden entre $1.150 y $1.200. En tanto, Lazzati cree que estarán en un valor de entre $.1.170 y $1,225

El economista Federico Glustein pronosticó que "los dólares paralelos tanto financieros como blue se mantendrán relativamente estables con alguna tendencia a la baja que pueda marcar los $1.200 como u un piso y un techo por debajo de los $1.250, por mayores ingreso de divisas por blanqueo y por otras variables como el sector agropecuario".

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, también vislumbra que los dólares alternativos oscilarán en un rango de entre $1.200 y $1.250".

Para Javier Casabal, analista de Adcap Grupo Financiero, "la extensión del blanqueo hace que sigas teniendo una entrada de dólares bastante permanente durante un mes más entonces eso significa que tenés una cantidad de dólares disponibles dentro del sistema financiero, que a la vez significan un voto de confianza para el gobierno, y esto tendría que seguir impulsando hacia abajo a los dólares paralelos".

"Creo que a precios de hoy un nivel de $1.100 podría ser posible con el nivel de depósitos en dólares que estamos viendo entrar", opinó.

No obstante, el experto planteó que en la medida que el CCL baja muy rápido te hace preguntar si en algún momento el que apostó al carry trade no prefiere tomar ganancias y pasarse a dólares, sobre todo a fin de mes, cuando se termine esa etapa de entrada de dólares.

"Por otro lado, octubre va a ser un mes donde vas a tener mayor presión de ventas del BCRA por el lado de importaciones más altas por el nuevo esquema de pago de importaciones, que se combina con la baja de la alícuota del impuesto PAIS, y seguís manteniendo el dólar blend y eso te va a sacar posibilidad de comprar reservas o te va a complicar más la compras. Varios días del BCRA vendiendo dólares también puede generar una toma de ganancias relevante", advirtió.

En cambio, Buteler juzgó que "es muy difìcil que los dólares paralelos sigan bajando, y perforen los $1.200".Y esgrimió: "son precios muy baratos para la relalidad que tenemos, y muy difìcil de sostener, y cuánto más puede aguantar no se, pero a estos precios es más para comprar que para vender". S

Según su visión, "los dólares tendrían que tener un rebote en octubre, nada preocupante, pero que los lleve a valores un poco más reales".En ese marco, el experto prevé que los dólares libres tiendan a ir hacia los $1.300,

Dólares paralelos: cuáles son los factores de riesgos para el Gobierno

Martínez comentó que "los únicos riesgos que visualizamos que puedan atentar contra el CCL son la pérdida de reservas y alguna liberación cambiaria fuerte, como podría ser, por ejemplo, quitar el mínimo de 200 millones en activos atados al CCL".

A su vez, Reschini juzgó que "sin duda la prórroga del blanqueo es una buena noticia y ayuda a robustecer la economía, pero habrá que ver qué destino toman los capitales blanqueados luego de concluido el plazo".

"No veo sobresaltos en materia cambiaria en octubre, pero el mercado estará atento a la marcha de la inflación, reservas, contexto internacional, entre otros factores", que pueden incidir, comentó.

Y es que el experto advirtió que "octubre también puede ser un mes peleado para el BCRA" en materia de acumulación de divisas por su intervención en el MULC ya que "puede ayudar la recuperación de los commodities agro, pero juega en contra el cambio de esquema de pagos de importaciones"

Asimismo, Palais destacó que "en el corto plazo, es probable que los dólares paralelos mantengan cierta estabilidad, siempre que se conserve el equilibrio en la base monetaria".

"Sin embargo, no se puede descartar volatilidad ante posibles eventos. Si bien recientemente las cotizaciones perforaron los $1.200, la sostenibilidad de este nivel dependerá de varios factores: la política monetaria del gobierno, la evolución de la inflación, el continuo ingreso de dólares por el blanqueo y las presiones sobre las reservas", enumeró.

Para Glustein, "la estabilidad está relativamente garantizada siempre que no haya factores políticos que vayan a mellar la confianza en el modelo económico u otras variables económicas como la revisión del FMI, que juegan un rol importante en la fijación de expectativas de los agentes para el corto plazo"

Y remarcó que "la votación del proyecto de Presupuesto 2025 también será un factor clave", y también mencionó como sigan los conflictos por "Aerolíneas Argentinas, los paros universitarios, entre otros".

Ramírez afirmó que "el principal factor de riesgo que tiene el mercado cambiario es el político". Y acotó que el hecho de que "no haya un momento adecuado para sacar el cepo pone cierto resquemor", y cualquier declaración parte del Gobierno puede romper esta paz cambiaria que es frágil".

En ese sentido, Buteler que "desde lo político un eventual veto al DNU que flexibilizó las condiciones para canjes de deuda puede generar alguna reacción negativa en el mercado" porque generaría más incertidumbre sobre los pagos de la deuda en dólares de 2025.

A su vez, Ber prevé que "podría llegar a importarse una eventual mayor volatilidad desde el clima externo, entre otros ante la proximidad de las elecciones de Estados Unidos, y los mayores riesgos de una más marcada desaceleración en su economía".

Por su parte, Repetto advirtió que la baja de los dólares vía intervención oficial "es bastante peligroso porque se está dando un seguro de cambio muy importante para el carry generando complicaciones a la acumulación de divisas del BCRA, pero privilegian eso por ahora"