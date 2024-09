La bolsa porteña y los ADRs se recuperan, pero los bonos en dólares pierden hasta 1,5%

La bolsa porteña avanza, alentada por las acciones del sector bancario y energético, con lo que corta cinco ruedas consecutivas con caídas. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcan mayoría de ganancias, en una jornada de buen clima negocios en Wall Street, tras los buenos datos de inflación en Estados Unidos.

En el segmento de renta fija, los bonos nominados en dólares operan con caídas de hasta 1,5%, mientras que las acciones argentinas se recuperan en Wall Street y trepan hasta 4,5%.

A nivel local, el Tesoro logró captar $4,78 billones mediante la licitación de Lecap y Boncer, habiendo recibido ofertas por un total de $5,76 billones. De esta manera, alcanza un rollover de 67% dados los vencimientos que se enfrentaban en esta oportunidad, correspondientes a la Lecap S30S4, con la diferencia siendo cubierta con los pesos que el Tesoro mantiene depositados en el BCRA para este fin.

Con respecto a la demanda, 83,3% del valor efectivo adjudicado se dirigió a Lecaps, con 31,4pp para la S31O4, 12,5pp para la S31E5 y 10,5pp para la S30S5, entre las más demandadas. Los Boncer captaron en su conjunto el 16,7% del valor efectivo adjudicado. Con respecto a tasas, hubo un marginal premio contra mercado secundario. En octubre, el Tesoro enfrentará vencimientos por aproximadamente $6,9 billones.

¿Un resultado con sabor a poco?

Desde Portfolio Personal Inversiones señalaron que diferencia de años anteriores, no representa un riesgo para la sostenibilidad de la deuda. Por el contrario, explicaron que implica que se demanda una aplicación de esos pesos para otros fines.

Para los expertos, este escenario ilustra la demanda del mercado por liquidez (en caso de bancos para atender la demanda creciente de crédito privado). Como destacó el ministro de Economía en diferentes oportunidades, indicaron que "los tenedores grandes de los títulos que vencen deciden no rollear su posición para utilizar esa liquidez ("crowding in"). Al no haber emisión de moneda no hay otra vía de monetización". Por consiguiente, el Tesoro utiliza los pesos que tenía en la cuenta del Central ($15,3 billones al 24/9) para cubrir el remanente de los vencimientos.

Por su parte, desde Cohen apuntaron que se debió convalidar una leve suba de tasas en el tramo más corto de las Lecap respecto de la subasta previa. El 31% de lo colocado se concentró en la Lecap más corta (vence el 31 de octubre), que pagará una tasa efectiva mensual (TEM) de corte del 3,75%, igual a la convalidada en la licitación previa para una letra a diciembre.

"Luego, adjudicó $610.000 MM en una Lecap a enero de 2025 al 3,95% TEM, $180.000 M a febrero con TEM del 3,94%, $200.000 M a marzo con TEM del 3,97% y $440.000 millones a abril con TEM del 3,95%. En la licitación anterior, había pagado 3,9% por letras a febrero, marzo y abril. También colocó $310.000 M en una Lecap a mayo con TEM del 3,95% (mismo nivel que en la subasta previa), $330.000 millones a julio con TEM del 3,98% y $460.000 M a septiembre con TEM del 3,98% (en la licitación anterior había pagado 3,95%)", señalaron.

Más de la mitad de los argentinos son pobres

El INDEC dio a conocer este jueves el dato de pobreza del primer semestre del 2024, que subió más de 10 puntos porcentuales y alcanzó al 52,9% de los argentinos. Se trata del dato más alto desde 2003. En tanto, un 18,1% quedaron bajo la línea de indigencia.

El dato de la pobreza representa una fuerte suba con respecto al 41,7% del segundo semestre del 2023 y el 40,1% del primer trimestre del año pasado. De esta manera,24,9 millones de personas son pobres en Argentina.

"El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 42,5%; en ellos reside el 52,9% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 13,6% de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 18,1% de las personas", señaló el INDEC en su informe.

"Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, por debajo de la LP se encuentran 4.319.760 hogares, que incluyen a 15.685.603 personas; y, dentro de ese conjunto, 1.378.142 hogares se encuentran por debajo de la LI, lo que representa 5.379.588 personas indigentes", resaltó.

Qué pasa en los mercados del mundo

Los principales índices de Wall Street se negocian con tendencia positiva, dado que los inversores tomaron con agrado un informe de inflación considerado crucial para la próxima decisión de la Reserva Federal sobre los recortes de las tasas de interés.

La lectura de agosto del índice de Gastos de Consumo Personal (PCE), la métrica de inflación preferida por la Fed, mostró un enfriamiento continuo de las presiones sobre los precios. El índice PCE "básico", que es el que más observan los responsables de las políticas, subió un 0,1% mes a mes, por debajo de las previsiones de Wall Street.

La lectura del PCE pareció aumentar las apuestas sobre otro recorte de tasas de gran tamaño por parte de la Fed el próximo mes. Más de la mitad de los operadores, alrededor del 52%, esperan ahora un recorte de 50 puntos básicos.

Los indicadores bursátiles van camino de obtener ganancias semanales después de que la confianza en la economía volviera al mercado. Una lectura sólida del PIB, combinada con un enfriamiento continuo de la inflación, ha consolidado la creciente convicción de que la Fed puede lograr un "aterrizaje suave" mientras se embarca en una campaña de recorte de tasas.

En Asia, China se sumó a su serie de medidas de estímulo, impulsando los mercados una vez más. Las acciones de China continental lograron su mayor ganancia semanal desde 2008, y las acciones de lujo se encaminan a su mejor semana en años, ya que aumentan las esperanzas de demanda china.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street operan con resultados positivos. Así, el S&P 500 suma 0,22%; el industrial Dow Jones avanza 0,81%; y el tecnológico Nasdaq gana 0,03%.

Merval

El Merval marca una suba de 1,8%. En este contexto, los ascensos de las acciones líderes son registradas por Edenor (4,5%), Pampa Energía (+3,7%), Telecom Argentina (+2,4%) y el BBVA (+2,3%).

ADRs

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas se negocian con mayoría de resultados positivos. De esta manera, las subas corresponden a IRSA (+4,3%); Edenor (2,4%); Tenaris (2,1%).

Bonos

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York se negocian con tendencia mixta, con caídas lideradas por Bonar 2041 (-1,5%); el Bonar 2029 (-1,1%); el Global 2030 (-0,7%); el Bonar 2038 (-0,7%).

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.302 puntos básicos.