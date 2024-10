El segmento de equity y la renta fija se negocian con retrocesos, en una rueda de mal clima de negocios en la plaza del New York Stock Exchange.

El Merval continúa con su tendencia bajista, registrando una caída del 1,9% en la jornada. Este retroceso es impulsado principalmente por el desempeño negativo de las acciones del sector bancario y energético, extendiendo así las pérdidas de la sesión anterior.

En línea con la tendencia global, los principales índices bursátiles de Wall Street también muestran resultados negativos, lo que agrava el clima de incertidumbre en los mercados locales. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en el exterior no son la excepción, experimentando caídas de hasta un 3,3%.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos denominados en dólares y bajo legislación estadounidense presentan un desempeño negativo a lo largo de toda la curva, con el Global 35 liderando las pérdidas. Por otro lado, los títulos en pesos ajustados por CER muestran una leve recuperación, encabezados por el TX 25. A pesar de esta mejora, el riesgo país se mantiene elevado, ubicándose en torno a los 1100 puntos.

Fuentes de mercado apuntaron a iProfesional que la combinación de factores internos y externos, como el desempeño de las principales economías y la incertidumbre política local, continúa generando volatilidad en los mercados argentinos. Y explicaron que los inversores se muestran cautelosos ante la posibilidad de nuevas turbulencias, por lo que mantienen una postura conservadora en sus carteras.

A nivel local, el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina confirmó nuevos desembolsos por u$s 2000 millones. Tras reunirse con autoridades, Carlos Jaramillo, publicó en la red social X que el Banco Mundial (BM) va a otorgar u$s2.000 millones en nuevos préstamos para cubrir programas sociales y de energía.

"Esta noticia es clave en contexto de acceso a financiamiento para cubrir las necesidades de balanza de pagos de acá hasta fines del 2025 (u$s12.400 millones el año que viene)", señalaron desde la sociedad de bolsa Balanz.

Apertura del cepo, más cerca

El presidente, Javier Milei, dio una entrevista con Alejandro Fantino a través de Neura, donde le dijo que "la apertura del cepo está más cerca de lo que te imaginas".

"En realidad, hay una apertura del cepo con plata y otra sin plata. Si me ponen la plata, lo abro hoy", precisó. Y agregó: "Estamos trabajando como si no la consiguiéramos. Para abrir el cepo sin plata necesitas es que desaparezca el exceso de oferta de pesos", dijo en declaraciones a Neura.

Además, se refirió a cuál será el destino de los dólares que ingresen al blanqueo de capitales. "Esa plata va a entrar al sistema para el financiamiento del sector privado. El juego se llama crowding in, no se llama crowding out", detalló, para explicar la dinámica por la cual el sector público se queda con el dinero prestable al sector privado, algo que quiere evitarse.

Con respecto a la inflación, señaló que hoy en la Argentina "es del 1% mensual o 13% anual". Para llegar a ese número, señaló: "Cuanto el IPC es de 2,5% ya estamos en la inflación inducida. Ahí bajo el crawling peg y si no hay money overhang se levanta el cepo. Cuándo va a ocurrir eso no depende solo de nosotros, depende más de las decisiones de demanda de dinero de los individuos".

Qué se necesita para levantar el cepo

"Tenemos un crawling peg del 2%, más la inflación internacional, por lo que tenemos una inflación inducida en el programa del 2,5%. El otro día el IPC dio 3,5%. Eso significa que la inflación monetaria que tiene este gobierno es de un punto. En el momento en que yo llegue al 2,5% de IPC, significará que toda la inflación es inducida. Por lo tanto, yo lo puedo sacar (al cepo). Eso depende de las decisiones de demanda de dinero de los individuos", puntualizó.

"En resumen, necesito que se elimine el ‘money overhang’. Eso pasa cuando la inflación observada coincide con la inducida, cuando la base monetaria tradicional coincide con la base amplia y cuando no tengo un problema con la deuda del Banco Central. Si yo tengo tres meses de 2,5% de inflación, quiere decir que ya llegué a la inducida. En ese momento bajaré el crawling peg y ya no será necesario tener cepo", explicó el jefe de Estado a Alejandro Fantino, en su programa de Neura.

Según el mandatario, la inflación trae un rezago de hasta 24 meses. Entonces, el día que desaparece la inflación, "significa que se terminó el sobrante monetario".

"El Gobierno de Cristina emitía dinero, generaba presiones inflacionarias que generaban un deterioro del sector externo que provocaba la pérdida de reservas. Entonces ponía restricciones. Eran una forma de devaluar sin tocar el tipo de cambio. Los pesos que tenías, te quedaban atrapados, te aumentaba la base imponible del impuesto inflacionario y te rompía la cabeza", comentó Milei.

"Los pesos atrapados que nosotros heredamos eran el doble de lo que había atrapado antes del Rodrigazo. Estábamos para multiplicar por 12 la tasa de inflación como piso. Ahora nosotros empezamos un programa para limpiarlo", alertó.

Qué pasa en los mercados del mundo

La volatilidad se apoderó de Wall Street, con los principales índices operando a la baja. Las dudas sobre la velocidad y el alcance de los próximos recortes de tasas de la Reserva Federal han generado un clima de incertidumbre entre los inversores.

El optimismo inicial respecto a una rápida flexibilización monetaria ha dado paso a un mayor escepticismo, ante la posibilidad de que las tasas se mantengan elevadas por un período más prolongado. Esta perspectiva ha presionado al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro, superando nuevamente el umbral del 4,20%.

Mientras tanto, los resultados corporativos han acaparado la atención de los mercados. Boeing, sumido en una huelga laboral y enfrentando pérdidas trimestrales, ha sido un foco de preocupación. Por su parte, Tesla se prepara para publicar sus resultados, con los inversores pendientes de novedades sobre su esperado vehículo eléctrico de bajo costo, los robotaxis y sus avances en inteligencia artificial.

La industria de comidas rápidas también ha sufrido un revés, luego de que McDonald's se viera envuelta en un brote de E. coli, lo que ha provocado una caída significativa en el precio de sus acciones y ha presionado a la baja al Dow Jones.

En un contexto marcado por la incertidumbre y la volatilidad, los inversores están buscando pistas sobre el futuro de las grandes tecnológicas y el impacto de la carrera armamentista de la inteligencia artificial en el mercado. La reciente decepción con los resultados de Starbucks, que ha retirado sus previsiones, ha servido como un recordatorio de los riesgos inherentes a la inversión en este sector.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street operan con resultados adversos. Así, el S&P 500 cae 0,48%; el industrial Dow Jones pierde 0,59%; y el tecnológico Nasdaq baja 0,71%.

Merval

El Merval marca un retroceso de 1,0%. En este contexto, los descensos de las acciones líderes son registrados por Grupo Supervielle (-2,9%); Edenor (-2,7%); y Central Puerto (-2,8%).

ADRs

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas se negocian con mayoría de resultados adversos. De esta manera, las bajas son para Transportadora Gas del Sur (-2,9%); Edenor (-2,8%); y Banco Supervielle (-2,6%).

Bonos

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York se negocian con tendencia negativa a lo largo de la curva de hasta 1%, liderados por el Global 35. En tanto, los títulos en pesos con ajuste CER marcan alzas de hasta 0,8%, encabezadas por el TX 25.

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.102 puntos básicos.