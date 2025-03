El economista Juan Carlos de Pablo analizó la salida del cepo cambiario, el acuerdo por un nuevo desembolso entre el Gobierno y el FMI, y la política económica que impulsa la administración de Javier Milei.

En el canal LN+, De Pablo aseguró que las negociaciones entre el Fondo y el oficialismo no van a tener impacto y/o modificarán el plan trazado desde el Palacio de Hacienda. Asimismo, descartó que el levantamiento de las restricciones cambiarias vaya a ser "traumático" y abogó por la normalización del mercado cambiario así como una unificación del tipo de cambio.

"Yo no entiendo cuál es el interés por el acuerdo con el Fondo desde el punto de vista de la política económica. La política económica es ‘no hay plata’ más Federico Sturzenegger. Pregunta: ¿Hacés el acuerdo con el Fondo? Sí ¿Va a haber plata? No. Lo mismo entiende [Federico] Sturzenegger", añadió.

"El tipo que toma las decisiones no está pendiente. Sin embargo, transmiten el acuerdo con el FMI como si fuera un partido de fútbol. Y no va a cambiar la política económica. Es más, si en el acuerdo hubiera una modificación cambiaria, tampoco podríamos saberlos. Va a ser secreto. Entonces que siga la vida, viejo", completo.

Dólar, cepo y fortalecimiento del Banco Central: qué dijo Juan Carlos de Pablo

Sobre el cepo, sostuvo: "Hoy mi brillante análisis me dice que la salida del cepo no va a ser traumática. El Gobierno apunta a una normalización cambiaria y, en mi opinión, tiene que ir a flotación. Hay que dejar de hablar de bandas porque si no sonamos. El tipo de cambio tiene que ser el que tenga que ser. No hagamos aritmética ni la regla de tres. Siempre va a haber fenómenos reales que expliquen que el tipo de cambio sea el que tenga que ser".

En cuanto al fortalecimiento del Banco Central, señaló: "Para mí, es una cuestión moral. Analicemos. El acuerdo del Tesoro con el FMI no aumenta la deuda bruta. Entonces, el Tesoro le pide plata al Fondo y se la da al BCRA, que mejora su balance. Uno podría preguntarle a Milei ‘¿usted no quiere cerrar el Banco Central?’. La respuesta sería sí. Pero la idea de Milei es que, en el momento en el que lo cierre, le pueda dar algo a los dueños de los pesos. Otro tipo hubiera dicho ‘como lo voy a cerrar, úsenlo como supositorio’".

Hizo asimismo un breve comentario sobre la baja de la inflación y aseveró: "Va a haber que trabajar detalladamente. Cuando vos tenés el centro en el equilibrio fiscal, el componente de la inflación ya pasa de ser una cosa matemática. Si las respuestas estuvieran en los textos, meteríamos todo ahí y nos iríamos al Caribe".

Con respecto al plano internacional, repudió la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual consideró "un peligro": "En la facultad, en los manuales de comercio internacional, todos estudiamos hacer el gráfico, el arancel, el qué pasa. No hay que aclararlo pero se supone que el gobierno que pone el arancel, lo deja. Y es creíble que lo dejes. Acá estamos en un mundo en el que el señor Trump dice ‘no me gusta tu cara’ y te pone un arancel de 25 puntos porcentuales. Y a la media hora dice ‘ah te peinaste’. Bueno, te doy 30 días más para decidir. Con lo cual, le metes ruido. Es una asimetría horrible".