El economista y ex titular del Banco Nación, Carlos Melconian, cuestionó duramente la "lógica del día a día" del gobierno de Javier Milei. En un análisis transmitido por Rivadavia AM 630, denunció que la reciente desinflación es solo un "parche" sin un ancla fiscal sólida y advirtió sobre el creciente endeudamiento para engrosar reservas, además de señalar que el dólar sigue intervenido bajo un estricto cepo cambiario.

Melconian enfatizó que, a pesar de celebrarse una baja inflación del 1,5% en mayo, la gestión económica sigue atrapada en el corto plazo: "La Argentina necesita plantar una bandera fiscal, un nuevo marco institucional. Hoy estamos viendo parches, licuadora, motosierra… pero sin rumbo a largo plazo".

Endeudamiento y reservas: un ciclo repetido

Consultado sobre la acumulación de reservas y la deuda pública, Melconian fue contundente: "Esto no es nuevo, comenzó en agosto de 2022. Ya vimos esta película". Criticó que el endeudamiento no es inocuo, sino que genera mayor deuda futura sin resolver la falta estructural de reservas. Además, advirtió que quienes conducen esta política son los mismos personajes que "llevan el endeudamiento en la sangre", comparándolo con una "droga que termina mal".

Respecto al mercado cambiario, Melconian desmintió que haya una libre flotación del dólar: "Hoy el dólar no es de libre flotación. Sigue el cepo. No hay mercado real". Denunció que el propio gobierno es el principal actor de la demanda y cuestionó la colocación anunciada de mil millones de dólares mensuales, que calificó como una maniobra de crédito insostenible: "Es como gastar con la tarjeta sin saber si vas a poder pagar".

El economista destacó que el problema no es solo económico, sino también político: "Argentina tiene que reconstruir su tejido político". Criticó que el gobierno actúe sin diálogo ni debate con otros sectores, lo que dificulta corregir el rumbo y avanzar hacia soluciones sostenibles.

Melconian cerró con un llamado a dejar atrás la narrativa de la "herencia recibida" y enfocarse en una reconstrucción a mediano y largo plazo: "Argentina necesita salir del cortoplacismo eterno y evitar el colapso".

Carlos Melconian sobre la medida de Javier Milei para captar dólares: "El canuto es el canuto"

Melconian resaltó que la posibilidad de utilizar los dólares ahorrados ya existe de facto, lo que resta novedad al anuncio. "El canuto es canuto. Yo tengo un canuto y si vos me decís que hoy puedo comprar una moto, mi canuto sigue siendo mi canuto", resaltó con un lenguaje coloquial, refiriéndose a los ahorros personales en dólares que los argentinos guardan en efectivo.

Según el economista, permitir formalmente el uso de estos fondos no altera significativamente las decisiones de los ahorristas, ya que las restricciones prácticas o la falta de incentivos concretos limitan el impacto de la medida. Melconian consideró más importante el hecho de implementar políticas dentro de un programa económico ordenado y coherente, en lugar de adoptar medidas aisladas que generan expectativas desmedidas.

"Hay que hacer las cosas dentro de un programa, donde primero vas a una cosa y después pasás a la otra", resaltó. Igualmente aclaró: "No le hago asco al proceso de prueba y error porque así es la vida. Lo que digo es: no me lleven a que ponés un tema de la agenda y todos los monitos bailan alrededor de eso". De esta forma, criticó la tendencia a magnificar medidas del Gobierno.

Por último, el economista reconoció que la flexibilización puede ser vista como un paso positivo, pero insistió en su carácter limitado: "Vos me decís '¿te gusta?' Sí. Ahora, no cambia la vida porque ya lo podés hacer". En un contexto de alta inflación, restricciones cambiarias y desconfianza en las instituciones, Melconian sugiere que el verdadero desafío radica en generar confianza para que los "dólares del colchón" ingresen al sistema financiero formal, algo que requeriría medidas más integrales, como una estabilización macroeconómica y un marco legal claro.