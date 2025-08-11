Los jugosos descuentos de hasta el 30% que ofrece Supermercado Coto en agosto 2025

El mes de agosto en el supermercado COTO viene cargado de beneficios, especialmente para aquellos que se organizan para hacer sus compras

La economía del hogar a estas alturas se volvió una estrategia de ajedrez, las grandes cadenas de supermercados como COTO, uno de los gigantes del retail en Argentina, puso sobre la mesa una serie de descuentos y beneficios que, bien aprovechados, pueden marcar una diferencia en el gasto mensual de cada hogar. El mes de agosto no es la excepción y, con un calendario de ofertas cuidadosamente diseñado, la cadena ofrece un abanico de posibilidades para hacerle frente a la inflación y llenar el changuito sin que la billetera sufra en el intento.

La información, desglosada y analizada por iProfesional, revela un entramado de beneficios que varían según el día de la semana y los medios de pago elegidos.No se trata solo de comprar, sino de saber cuándo y con qué pagar para obtener el máximo provecho.

¿Qué descuentos tiene el supermercado COTO los días lunes?

El arranque de la semana en COTO viene cargado de beneficios, especialmente para aquellos que se organizan para hacer sus compras de manera estratégica. El lunes se presenta como el día ideal para aprovechar acuerdos con diversas entidades bancarias y financieras, consolidando una jornada de ahorro que puede ser muy productiva.

Uno de los principales atractivos es el descuento del 25% con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Cabal del Banco Ciudad. Por ejemplo, en una compra de $40.000, el reintegro máximo se aplicaría en su totalidad, mientras que en una compra de $50.000, el descuento llegaría al tope, lo que se traduciría en un reintegro de $10.000, un monto nada despreciable en estos tiempos.

Para los clientes del Banco Credicoop que operan con tarjetas Cabal, la propuesta es todavía más tentadora. Con las tarjetas de débito y crédito de esta entidad, se puede obtener un 30% de ahorro, con un tope de reintegro de $15.000. Este beneficio es uno de los más altos de la semana.

La inclusión de plataformas digitales es un reflejo de los nuevos hábitos de consumo. En este sentido, Mastercard y la billetera virtual Ualá se suman a la propuesta de COTO. Los usuarios de las tarjetas prepagas y de crédito de Mastercard (Ualá) pueden acceder a un 25% de ahorro, con topes de $15.000 y $10.000 respectivamente.

Por último, pero no menos importante, COTO no se olvida de un sector clave de la sociedad. los jubilados. Para aquellos que perciban sus haberes en el banco Santander, hay un 20% de descuento con tarjetas de débito VISA, con un tope de reintegro de $20.000 mensual.

¿Qué descuentos ofrece el supermercado COTO los martes y jueves?

Si bien los descuentos del lunes son potentes, la semana continúa con una grilla de beneficios que se extiende a otros días. El martes y el jueves, por ejemplo, comparten algunas de las promociones más importantes.

Los jubilados y pensionados tienen un 15% de descuento especial, una promoción que se repite también los jueves.

Además, los martes se presenta un 20% de ahorro con tarjetas de crédito y débito Supervielle a través de MODO, con un tope mensual de $8.000.

Para aquellos clientes más fieles, Supervielle a través de MODO ofrece un descuento especial a través de su programa Identité y para quienes cobran su sueldo en el banco. Estos clientes pueden obtener un 25% de ahorro los martes, con un tope de reintegro de $15.000.

Por su parte, los beneficiarios del programa Ciudadanía Porteña también tienen su día de suerte. Los martes y jueves, pueden acceder a un 15% de descuento en sus compras, una política que busca apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad.

¿Qué descuentos importantes tiene el supermercado COTO los días miércoles?

A mitad de semana, cuando la energía comienza a flaquear, COTO redobla la apuesta con una serie de descuentos pensados para sus clientes más cercanos. El miércoles es el día de la "Comunidad COTO", un programa de fidelización que premia a sus miembros con beneficios directos.

El plato fuerte de la jornada es el 15% de descuento que obtienen los miembros de la Comunidad COTO. Lo más interesante de esta promoción es que no tiene un tope de reintegro.

Además, en el marco de acuerdos bancarios, el miércoles también se destaca por la alianza con el Banco de la Nación Argentina (BNA). Los clientes que utilizan las tarjetas de crédito Visa y Mastercard de esta entidad, a través de la aplicación del banco, pueden acceder a un 30% de descuento. Con un tope de reintegro de $12.000 por día pagando a través de MODO.

¿Qué descuentos especiales tiene Supermercado COTO los días jueves?

Si bien el jueves comparte algunos beneficios con el martes, como los descuentos para jubilados y beneficiarios de Ciudadanía Porteña, este día tiene sus propias ofertas exclusivas que lo hacen muy atractivo para los consumidores.

Las tarjetas de débito VISA son las grandes protagonistas del jueves, con tres ofertas diferentes:

Un 20% de descuento con un tope de $10.000 pagando con la tarjeta Banco ICBC.

de descuento con un tope de pagando con la tarjeta Banco ICBC. Otro 20% de ahorro con un tope de $8.000 mensual con Banco Columbia.

de ahorro con un tope de mensual con Banco Columbia. Y un 25% de ahorro con un tope de $10.000 por transacción, que se extiende a $12.000 para clientes de Cuenta Comafi Único.

Además, las tarjetas de crédito VISA y Mastercard del Banco Columbia también tienen su propio beneficio el jueves, con un 20% de descuento y un tope de reintegro de $22.000 mensual.

¿Supermercado COTO tiene descuentos que son válidos de lunes a jueves?

La grilla de promociones de COTO no se limita a días específicos, sino que también ofrece un beneficio transversal que abarca gran parte de la semana. De lunes a jueves, los clientes pueden acceder a un 10% de descuento con tarjetas de débito y crédito, y lo más importante, esta promoción no tiene un tope de reintegro.

El 10% de ahorro se aplica de manera directa y sin limitaciones.

¿Qué descuentos y opciones de financiación tiene el supermercado COTO todos los días de la semana?

Más allá de los descuentos diarios, COTO también ofrece un beneficio que es válido todos los días de la semana. La cadena tiene un acuerdo con la tarjeta Naranja, que permite a sus clientes realizar compras en 3 cuotas sin interés.

También los jubilados cuentan con el beneficio del 10% de descuento que brinda ANSES de lunes a jueves presentando solo su documento en una de las cajas del supermercado.