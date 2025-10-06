El oro alcanza un récord histórico por encima de u$s3.900 la onza ante el cierre parcial del gobierno de EE.UU. y expectativas sobre la FED

La cotización del oro volvió a marcar un récord este lunes, llegando a u$s3949,34 por onza, ante el cierre parcial del gobierno estadounidense, la debilidad del dólar y la política anticipada de la Reserva Federal.

Con siete semanas consecutivas de incrementos, el metal se consolida como un refugio seguro para inversores y bancos centrales, y los expertos proyectan que el precio del oro podría superar los u$s4.000 en breve.

Desde enero, el precio del oro acumula una suba superior al 48%, en un contexto de volatilidad financiera, bajas tasas de interés y alta incertidumbre económica global. La plata también mostró avances, escalando 1,5% hasta los u$s48,68 por onza, su nivel más alto en casi 15 años.

Los factores detrás del salto del oro

El cierre parcial del gobierno estadounidense, que ya cumple casi una semana, junto a las amenazas de Donald Trump sobre recortes a estados demócratas y despidos masivos de empleados federales, presiona al alza los precios del oro.

Otro factor importante es la posibilidad de que la FED reduzca nuevamente las tasas, en torno a 25 puntos según analistas, lo que refuerza el atractivo del oro como refugio de valor.

Según expertos, la oferta limitada de ciertos metales, como platino y paladio, también influye. La posibilidad de aranceles a las importaciones de minerales críticos y el encarecimiento del préstamo temporal de estos metales contribuyen a la presión sobre los precios.

Opciones para invertir en oro desde Argentina

En el país, los inversores pueden acceder al oro mediante distintas modalidades, detalladas por expertos del sector:

Compra de oro físico : Lingotes y monedas disponibles en bancos, casas de cambio y joyerías, permitiendo mantener el metal personalmente.

: Lingotes y monedas disponibles en bancos, casas de cambio y joyerías, permitiendo mantener el metal personalmente. CEDEAR ETF del oro: Una alternativa directa es invertir en el CEDEAR del ETF GLD, respaldado por lingotes reales almacenados en bóvedas.

Una alternativa directa es invertir en el CEDEAR del ETF GLD, respaldado por lingotes reales almacenados en bóvedas. CEDEARs de mineras: Posicionarse en compañías como Barrick Gold (GOLD) y Harmony Gold Mining.

Posicionarse en compañías como Barrick Gold (GOLD) y Harmony Gold Mining. Paxos Gold (PAXG): Ideal para inversores en criptomonedas, este token digital equivale a una onza de oro tangible.

Por qué los inversores mantienen los ojos en el oro y cómo podría seguir escalando

No se trata únicamente de la demanda de oro por parte de bancos centrales, aunque esta también es relevante. La verdadera fuerza detrás del metal precioso está en la diferencia entre los tipos de interés nominales y la inflación esperada, conocida como tipos de interés reales.

Cuando estos caen, el oro tiende a subir, porque el coste de oportunidad de mantenerlo disminuye: un bono con rentabilidad real cercana a cero o negativa deja de ser atractivo frente a un activo que conserva el poder adquisitivo.

Si un bono en EE.UU. rinde 2,5% pero la inflación prevista es del 3%, el inversor pierde poder adquisitivo. En este contexto, el oro se vuelve la opción preferida para resguardar valor.

Actualmente, aunque los tipos a largo plazo han subido, los tipos a corto continúan bajos y la inflación sigue alta. Esta combinación genera un viento de cola potente para el oro, y la histórica correlación entre ambos indicadores podría volver a impulsar su precio aún más.