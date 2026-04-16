Tras el rally de los bonos CER, en la City empieza a crecer una estrategia que busca tomar ganancias y rotar hacia deuda en dólares

Dentro del universo de renta fija en pesos, los BONCER, bonos CER -aquellos que ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia, es decir, inflación- fueron hasta ahora el segmento de mejor desempeño y esa dinámica explica buena parte del debate que hoy atraviesa a las mesas de dinero. Y es que, el tramo largo de la curva CER, es decir los títulos con vencimiento desde 2028 en adelante, acumuló en 2026 subas medidas en dólares que promedian 19%, mientras que los bonos soberanos en moneda dura exhibieron en ese mismo período una caída promedio de 1,3%.

La propuesta que comenzó a circular con más insistencia en la City no plantea una salida indiscriminada del CER ni una renuncia total a las coberturas en pesos, sino una rotación gradual desde aquellos bonos que más subieron hacia otros instrumentos que hoy ofrecen una relación más equilibrada entre rendimiento esperado, riesgo cambiario y valuación. En ese marco, desde la City se plantean dos movimientos puntuales que sintetizan bastante bien esa mirada:

Vender TZX28 para pasar a AL30

para pasar a Vender DICP para pasar a AN29

El argumento central detrás de esa estrategia no se limita a una preferencia general por los bonos en dólares, sino que descansa sobre una lectura concreta del tipo de cambio real que hoy está implícito en los precios de mercado.

Argentina hoy muestra un tipo de cambio real que no luce especialmente alto: el índice se ubica en 84 contra el dólar oficial y en 87 frente al MEP. Cuando se cruzan los rendimientos de bonos en dólares como el AL30 con los CER largos, y se suma la expectativa de inflación en Estados Unidos que ya descuenta el mercado, surge una conclusión clave: hacia 2028, el mercado está asumiendo que el tipo de cambio real apenas subiría hasta niveles cercanos a 89. Es decir, no espera un salto fuerte sino, en todo caso, una corrección moderada que incluso quedaría por debajo de lo que el propio FMI considera un nivel de equilibrio. En ese contexto, empieza a tener más sentido reducir exposición a bonos CER de largo plazo y migrar parte de la cartera hacia deuda soberana en dólares.

La toma de ganancias empieza a imponerse

La mirada de Nazareno Taus, portfolio manager de Cocos Capital, es importante porque no propone una liquidación total de la exposición al CER del tramo medio, sino una administración más equilibrada del riesgo en un contexto en el que parte del recorrido favorable ya se consumió.

Según explicó, "Los boncers 2027 (TZXM7 y TZXD7) aún conservan argumentos para mantenerse en cartera si es que ya los tenes en tenencia. La inflación de corto plazo viene mostrando riesgo al alza, el carry es interesante y, en algunos casos, todavía queda margen acotado de compresión real".

El mercado no está diciendo que toda la curva ajustable por inflación perdió atractivo ni que el inversor deba salir de cualquier papel CER sin distinguir duración, tasas reales ni escenario de inflación de corto plazo. Lo que se observa, más bien, es un cambio de jerarquía dentro de la propia curva. Los títulos que todavía pueden defender una permanencia en cartera son aquellos que conservan carry, cierta capacidad de capturar una sorpresa inflacionaria en los próximos meses y un margen, aunque más reducido, para seguir comprimiendo rendimiento real.

El problema aparece cuando esa ecuación empieza a quedar demasiado exigida después de un rally rápido y significativo.

Por eso Taus se inclina por empezar a recoger parte de esa ganancia acumulada y diversificar. En sus palabras, "Tras ganancias cercanas al 8% en un mes, me parece razonable empezar a tomar parcialmente ganancias y diversificar el riesgo peso. En ese marco, veo una rotación gradual hacia soberanos hard dollar, como AL29 y AL30, que suma cobertura frente a un eventual reacomodamiento cambiario y permite capturar rendimientos atractivos directamente en dólares".

El X30N6 es una historia aparte

Donde Taus se muestra más categórico es en el análisis del X30N6, un bono que durante las últimas semanas fue utilizado por muchos inversores como vehículo táctico para capturar la aceleración de la inflación implícita. Según sostuvo, "El X30N6, en cambio, parece haber cumplido su función táctica, dado que en el tramo más corto de CER las tasas reales ya operan en niveles muy exigidos. El atractivo en este caso pasa exclusivamente por capturar la sorpresa inflacionaria de corto plazo (marzo/abril arriba de lo que priceaban los break-evens), pero una vez que esos datos se incorporen, el upside se agota rápido".

Ese comentario ayuda a ordenar la discusión porque separa con claridad tres planos distintos: por un lado, el tramo corto CER, donde buena parte del atractivo ya quedó condicionado a un dato puntual de inflación y, por lo tanto, ofrece menos margen una vez que ese dato se haga efectivo y sea absorbido por precios. Por otro, el tramo 2027, donde todavía puede haber razones para sostener alguna posición si la cartera ya está armada y el inversor no necesita reducir de inmediato esa exposición.

Y finalmente, el tramo más largo, que es donde más se consolidó el rally y donde hoy parece más razonable empezar a rotar hacia bonos en dólares.

La tasa ya no ayuda

Y es que, a su vez, el actual nivel de tasas reduce el incentivo para posicionarse en pesos y podría funcionar como catalizador para una recuperación de la actividad, algo que en un escenario de mejora electoral y financiera podría favorecer una compresión del riesgo país. Esa combinación es la que permite pensar el movimiento hacia AL29, AL30 o AN29 no sólo como una cobertura defensiva frente al riesgo cambiario, sino también como una apuesta a capturar valor si el mercado empieza a premiar un escenario de menor spread soberano.

Desde ya, la estrategia no está libre de riesgos y la City identifica como principal amenaza un escenario de estanflación, aunque se que entiende que los precios actuales ya incorporan una parte de ese deterioro potencial.

Pese a eso, la advertencia importa porque muestra que no se trata de una recomendación ciega ni de una convicción de una sola dirección, sino de una toma de posición relativa entre activos que hoy lucen parados en lugares muy distintos después de la performance de los últimos meses.