Acciones, CEDEARs y bonos para invertir en agosto, recomendados por expertos de la City

Los analistas de distintas sociedades de Bolsa y consultoras del mercado recomiendan cuáles son sus empresas preferidas y títulos para invertir ahora

En medio de las distintas noticias locales y del exterior, los inversores buscan determinar cuáles son las acciones, CEDEARs y bonos recomendados por los operadores de la City para tomar posición en agosto. Por eso, iProfesional consultó a distintos expertos para mostrar las oportunidades sugeridas, tanto en pesos como en dólares, donde prevalecen las alternativas a corto y mediano plazo para los más conservadores, títulos en moneda estadounidense y empresas energéticas.

Se debe recordar que en todo julio pasado el índice de acciones líderes del Merval ascendió cerca de 4% en el mes, por lo que superó al avance del precio del dólar minorista (0,7%) y de la inflación prevista (1,8%).

"El índice no estuvo exento de la volatilidad internacional. Así, los bancos siguieron mostrando su alto beta a las novedades, con movimientos más pronunciados tanto al alza como a la baja. En tanto, el sector de oil & gas mostró un buen mes, dado el recrudecimiento de tensiones geopolíticas que impulsaron el precio del petróleo", detalló Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

En cuando a bonos soberanos en dólares, en julio Moody´s reclasificó al alza la nota de la deuda argentina, que impulsó valuaciones. De esta manera, se sumó a Fitch y S&P en las mejoras de la calificación crediticia de Argentina a B- o equivalente. También se agrega que el Riesgo País se ubicó por debajo de los 850 puntos básicos.

"Hacia adelante, el ojo del mercado seguirá sobre los vaivenes internacionales pero también sobre la macroeconomía doméstica y diversos factores de impacto sobre el humor social, que irán ganando peso a medida que no acerquemos al ciclo electoral 2027", destaca Franco.

En esta sintonía tan cambiante y con distintos desafíos, distintos analistas de la City recomiendan en qué acciones, CEDEARs y bonos invertir.

Acciones y CEDEARs recomendados para invertir

En cuanto a la renta variable, las principales recomendaciones se ubican en el sector petrolero, cuyos precios concentran la mirada en el desarrollo del conflicto en Medio Oriente, donde una extensión en el tiempo de la disputa genera un incremento mayor en el precio del crudo, algo que también impulsa al alza a la cotización de las acciones. Y viceversa, en caso de una solución y consecuente baja de los valores de referencia.

También son sugeridas algunas compañías financieras, en los casos optimistas respecto al incremento de los otorgamientos de créditos y a la baja del nivel de mora.

"Para agosto, seguimos viendo oportunidades en el mercado argentino, siendo más cuidadosos en la selección que meses atrás. Las empresas argentinas cotizan con spreads bajos en términos históricos, lo que refleja la mejora del contexto macro. Por lo que en este marco preferimos quedarnos con los nombres de mayor calidad: Telecom, YPF y Vista, los tres con negocios sólidos y deuda en dólares bajo ley de Nueva York", indica Marcos Montero, encargado de operaciones de Mesa IFA en Balanz.

Para Milo Farro, analista de mercados en Rava Bursátil, las compañías energéticas, como Vista e YPF, continúan teniendo un "sólido potencial a largo plazo, aunque su comportamiento en el corto dependerá de la cotización del barril del petróleo".

En ello coincide Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, al afirma que, para agosto, "seguimos priorizando el sector energético dentro de las acciones argentinas. Nos gustan YPF, Pampa Energía, TGS y Vista, porque combinan exposición a Vaca Muerta, mejora operativa y potencial de crecimiento estructural en producción, transporte y exportación de energía. Son compañías que pueden seguir capturando valor si se mantiene el apetito por activos locales y avanza la normalización macroeconómica".

La conclusión la brinda Nicolás Della Sala, analista de PPi, al resumir: "El sector energético sigue siendo el de fundamentos más sólidos: Pampa, TGS e YPF continúan capitalizando la consolidación productiva de Vaca Muerta en un contexto de precios del crudo que, pese a la volatilidad, permanecen en niveles históricamente favorables para la rentabilidad del sector".

En el caso de Vista Energy, la empresa recomendada por varios expertos no listan en Argentina, pero sus acciones cotizan en Nueva York y pueden adquirirse en pesos a través de sus Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs), que son fracciones de los activos originales.

En tanto, Leonardo Guidi, analista de AN Conectar Bursátil, recomienda "salir" del riesgo argentino por la cercanía de las elecciones presidenciales, por lo que se inclina por los CEDEARs de las compañías mundiales de tecnología, como Microsoft, Meta, Google y Mercado Libre.

De nuevo en el mercado doméstico, del resto de las opciones del Merval, existen algunas acciones puntuales de empresas que son seleccionadas por los operadores de bolsa para invertir.

"Me gustan Telecom, BYMA, Banco de Valores y TGN a estos precios, para acumular con la mirada puesta en el mediano plazo", destaca Andrés Repetto, operador de mercado y fundador de Andy Stop Loss.

A esos nombres, Della Sala incorpora a Banco Macro (BMA) con "una menor ponderación, manteniendo una visión más constructiva de mediano plazo sobre la recuperación del crédito privado en una economía que sigue dando señales mixtas".

En ello coincide Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, al afirmar que "nuestra recomendación es selectiva y con foco en el crédito local. Si la mora del tercer trimestre confirma la tendencia a la baja que venimos monitoreando, el sector bancario empieza a lucir viable para ir tomando posición, con bancos como BBVA Francés y Galicia como nuestras principales referencias dentro del panel".

Bonos recomendados para invertir

En cuanto a la renta fija, las recomendaciones siguen siendo conservadoras a bonos a mediano plazo en dólares, y títulos en pesos a períodos cortos, que brindan una tasa atractiva sobre la inflación prevista.

"En bonos en dólares, después del fuerte rally de los últimos meses, creemos que lo más prudente es apostar a instrumentos ´cuponeros´, sin necesidad de que los precios sigan subiendo mucho más", sostiene Montero.

Así, este analista de Balanz prefiere el Global al 2038 (GD38), dentro de la parte larga de la curva soberana para un perfil agresivo, mientras que para perfiles moderados, recomienda los nuevos bonos en dólares a los años 2028 (AO28) y 2029 (AO29). Y, por último, para perfiles más cautos, ve "interesantes" opciones como el bono a octubre de 2027 (AO27) y los bopreales.

Para Castro, en bonos en dólares, mantiene "una mirada positiva sobre los emitidos a 2030, como los GD30 y AL30, por liquidez y rendimiento; mientras que el que tiene vencimiento a 2029 (AO29) aparece como una oportunidad interesante dentro de la nueva deuda en dólares. Entonces, si el mercado empieza a anticipar continuidad del programa económico y un triunfo de Milei en las elecciones del año que viene, ese bono podría beneficiarse por una mayor compresión de tasas".

En este sentido, Repetto coincide: "Me quedo con el nuevo bono en dólares a octubre de 2029 (AO29), con una TIR de 8,16% anual. Es relativamente corto, con renta mensual en moneda estadounidense, reduce la exposición a la volatilidad de los soberanos largos y permite obtener flujo periódico. También me gusta el similar al 2028 (AO28), que es más corto aun, pero con menor rendimiento. Luego, para protegernos contra la inflación, me gusta el Discount en pesos (DICP)".

En bonos de provinciales, a Montero les "gustan Buenos Aires 2037 y Santa Fe 2034. El primero porque ofrece un rendimiento notoriamente superior al de los bonos nacionales, y la provincia tiene incentivos concretos para volver a los mercados internacionales. El segundo lo recomiendo porque Santa Fe es una de las provincias con mejores cuentas fiscales del país y buen historial de pago".

Entre las alternativas en pesos, Castro dice que "vemos valor selectivo en Provincia de Buenos Aires, que vence en abril del 2027 (PBA27), que paga TAMAR más un margen fijo".

Y Della Sala suma, en la curva en pesos, y a pesar del buen dato de inflación de junio, que mantienen "una postura algo más cautelosa que el consenso respecto al ritmo de desinflación para los próximos meses. En ese contexto, destacamos el bono CER TZXM7, con vencimiento en marzo de 2027, como nuestra opción preferida en el tramo corto de la curva en pesos. El mismo ofrece cobertura frente a una eventual sorpresa inflacionaria con una duración acotada para aquellos que quieran reducir riesgo inflacionario".

También Lazzati coincide en este mismo título (Boncer TZXM7), y suma al Boncer TZXA7, con vencimiento en agosto de 2027.

"Para un perfil más agresivo que busca extender la duration con una mayor cobertura, la alternativa son los bonos duales TXMJ8, con vencimiento en junio de 2028, y TXMJ9, con vencimiento en junio de 2029, que permiten obtener protección tanto frente a un escenario de mayor inflación como ante una aceleración del tipo de cambio", finaliza Lazzati.-